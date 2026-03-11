Fiata 主打正宗拿坡里薄餅的餐廳，主廚來自意大利南部，憑藉傳統技藝製作出輕盈、帶嚼勁的餅皮，並帶有焦香脆邊。每款薄餅均採用 DOP 認證食材，推介 Provola e Pepe 結合意式煙燻芝士、新鮮多汁的番茄和辛辣的胡椒，風味獨特而平衡。

Fiata

地址：中環蘇豪士丹頓街2號

原址重開的九龍飯館，裝潢帶有濃厚的懷舊元素，無論是手繪龍紋、竹籃燈罩還是老式保溫壺，都讓人恍如回到舊日時光。

九龍飯館

地址：黃大仙竹園道55號天馬苑商場2樓S02號舖

主打正宗潮州菜的賀賀澤，店名為潮州話「好好食」的諧音餐廳由三兄弟主理，他們兼營海鮮及水果批發，因此更能確保店內食材品質。

賀賀澤

地址：尖沙咀山林道38號銀座38 9樓

港式大排檔風格的美麗小廚，配以霓虹燈裝飾，洋溢地道情懷。午市菜單簡潔，晚市主打煲仔飯和鑊氣小炒，前者以五常米製作，飯香撲鼻。

美麗小廚

地址：灣仔譚臣道105-111號豪富商業大廈1樓



餐廳 Siaw 泰文解作「朋友」, 用餐體驗恰如其名，氣氛輕鬆愉悅。餐廳提供地道的泰國美食，包括小吃、船麵、炒河炒飯等，全都風味十足。

Siaw

地址：尖沙咀赫德道8號

Uncle Quek 裝潢簡潔，菜式融入主廚 Barry Quek 在家鄉的童年記憶，並且添加創意元素，構思令人耳目一新。招牌龍蝦叻沙的湯底充滿鮮蝦和蝦膏的鮮味，加上濃郁的椰漿及各種香料，一試難忘。

Uncle Quek

地址：中環擺花街8號6樓