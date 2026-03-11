登記
Siaw
Photograph: Courtesy Siaw
Photograph: Courtesy Siaw

2026米芝蓮：香港澳門米芝蓮指南必比登推介名單

共83間必比登推介

Ann Chiu
撰文 Ann Chiu
Editor in Chief, Hong Kong
第18屆《香港澳門米芝蓮指南2026名單將於3月19日揭曉！由米芝蓮指南評審員推薦的必比登推介名單則於今天率先公布。入選必比登推介名單的食肆，均以實惠的價格為客人帶來「物有所值」的美食體驗。今年香港共有70間食肆入選必比登推介名單，而澳門則有13間。其中新上榜必比登推介名單的八間食肆中，六間位於香港，兩間位於澳門。 

2026必比登推介：香港六家新上榜食店

Photograph: Courtesy Fiata

Fiata 主打正宗拿坡里薄餅的餐廳，主廚來自意大利南部，憑藉傳統技藝製作出輕盈、帶嚼勁的餅皮，並帶有焦香脆邊。每款薄餅均採用 DOP 認證食材，推介 Provola e Pepe 結合意式煙燻芝士、新鮮多汁的番茄和辛辣的胡椒，風味獨特而平衡。

Fiata 
地址：中環蘇豪士丹頓街2號

原址重開的九龍飯館，裝潢帶有濃厚的懷舊元素，無論是手繪龍紋、竹籃燈罩還是老式保溫壺，都讓人恍如回到舊日時光。

九龍飯館
地址：黃大仙竹園道55號天馬苑商場2樓S02號舖

主打正宗潮州菜的賀賀澤，店名為潮州話「好好食」的諧音餐廳由三兄弟主理，他們兼營海鮮及水果批發，因此更能確保店內食材品質。

賀賀澤
地址：尖沙咀山林道38號銀座38 9樓

港式大排檔風格的美麗小廚，配以霓虹燈裝飾，洋溢地道情懷。午市菜單簡潔，晚市主打煲仔飯和鑊氣小炒，前者以五常米製作，飯香撲鼻。

美麗小廚
地址：灣仔譚臣道105-111號豪富商業大廈1樓

餐廳 Siaw 泰文解作「朋友」, 用餐體驗恰如其名，氣氛輕鬆愉悅。餐廳提供地道的泰國美食，包括小吃、船麵、炒河炒飯等，全都風味十足。

Siaw
地址：尖沙咀赫德道8號

Uncle Quek 裝潢簡潔，菜式融入主廚 Barry Quek 在家鄉的童年記憶，並且添加創意元素，構思令人耳目一新。招牌龍蝦叻沙的湯底充滿鮮蝦和蝦膏的鮮味，加上濃郁的椰漿及各種香料，一試難忘。

Uncle Quek
地址：中環擺花街8號6樓

2026米芝蓮必比登香港推介美食完整名單

70 間香港米芝蓮必比登推介

Photograph: Cherry Chan

阿純山東餃子 (太子)
Ăn Chơi
Art & Taste
巴依
香蕉仔
祥興記 (尖沙咀)
潮家宴
潮樂園
鼎泰豐 (銅鑼灣)
鼎泰豐 (尖沙咀)
容龍
九龍飯館 (新入選)
英記麵家
頤東
Fiata (新入選)
魚事者 (北角)
鳳城 (北角)
增煇藝廚
好湯好麵 (大圍)
暖心芝作 (太子)
賀賀澤 (新入選)
好到底
阿鴻小吃
聚興家
Juno
佳佳甜品 (佐敦)
九記
強記美食
公和荳品廠
坤記竹昇麵
坤記煲仔小菜 (皇后大道西)
美麗小廚 (新入選)
劉森記麵家 (福榮街)
Little Napoli
好運印尼餐廳
Lulu Baobao (黃竹坑)
麥文記
美味廚
波記
書湘門第 (西環)
莆田 (銅鑼灣)
泰麵 (灣仔)
生記飯店
生記滷味 (西環)
Saya
蛇王良
石記廚房
船記
麵鮮醬油房周月 (中環)
Siaw 友 (新入選)
星記
華姐清湯腩
大圍小館
大榮華
太湖海鮮城
德記
竹家
正斗粥麵專家 (中環)
泰排檔 (佐敦)
添好運 (深水埗)
天鴻燒鵝
靠得住 (灣仔)
沾仔記 (威靈頓街)
兩姊妹涼皮有限公司 (旺角)
Uncle Quek (新入選)
王府
詠藜園
一家 (筲箕灣)
阿元來了 (西環)
裕記

13 間澳門米芝蓮必比登推介

Photograph: Ann Chiu

船屋
陳勝記
祥記
鼎泰豐 (新濠天地)
印象派
六棉酒家
六記粥麵 (沙梨頭)
老記
鸞鳴 (新入選)
O Castiço
海灣餐廳 (氹仔)
順德公飯店
澳門旅遊大學教學餐廳

