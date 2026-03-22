中環鬧市隱藏世界各地的美食，由老字號茶室、大牌檔、咖啡店到高質餐廳，我們為你推介值得一試的中環餐廳和美食。不論是平日午餐之選到週末 brunch 都有好選擇，立即看看中環美地圖吧！週末暢飲可以看看中上環酒吧精選。
2026中環餐廳美食地圖
中環美食推介一：創立於1895年，現由第四代後人 Gigi 當家打理，最初是由她的太爺嫲那一代在廣東開檔，推着木頭車，賣蛇湯、蛇膽、蛇粉，為人們治療風寒外感等等。1940年吳氏搬到香港，由上環推着木頭車賣蛇羹蛇湯及燒味飯開始，後來在士丹利街上舖，一直至1989年搬到現址中環閣麟街。蛇王芬沒有因潮流而改變，餐牌上百多款菜式全部與當年開舖時賣的一樣，味道幾十年如一，盡力將傳統廣府菜式與文化傳承下去。
中環美食推介二：在香港還要找傳統古老的飲茶風情，全城就只有蓮香樓一家了。蓮香樓為沿自廣州的百年老號，1926年來到香港插旗，1996年搬到威靈頓街現址。保留傳統茶樓格局，飲茶時還可以選用茶盅，由手執大水煲的侍應添水。點心繼續由姐姐以手推車叫賣，，還有大包、豬膶燒賣、蒸蘿蔔糕等古老款式，如此獨特的氛圍，非但香港人喜歡，蓮香樓更是不少遊客來港的必訪食店。擁有近百年歷史的蓮香樓因疫情關係2022年宣布結業，2024年4月原址重開。新蓮香樓更在地舖位開設手搖茶飲店，以傳統蓮香樓茶葉和精選各地特色茶葉製作新式飲品，如奶蓋混搭花茶「浮生如夢」（$38）、採用南京雨花茶的「花落多少」（$38），希望吸引更多年輕顧客。
中環美食推介三：中環公利，賣了涼茶蔗水70年，裝潢停留在60年代：涼茶櫃台、紙皮石、海報牌匾、戰前唐樓的格局，卻好像永不過時。榨蔗汁，看似簡單，但公利由選材到製作都一絲不苟。蔗，指定用廣東南海青蔗，去皮以慢火煮焗兩小時，放涼才榨，屬性溫和，味道清甜。如斯講究，全因公利創辦人原是蔗農出身，主要出售予其他涼茶店做蔗汁，後來發現出售蔗汁利潤更高，1948年於中環開店賣蔗汁。
中環美食推介四：有一種甜豉油，由咸豐年開始，風行逾個半世紀，說的是太平館的瑞士汁。太平館是香港豉油西餐的始祖，1860年由徐老高先生於廣州創立，首創瑞士汁來煮西餐。1937年徐氏一家因逃避戰亂遷來香港開店，至今已傳承五代，2004年在中環開第四間分店。必試招牌菜式有瑞士汁雞翼、瑞士汁炒牛河、燒乳鴿、梳乎厘等，依足祖傳做法，味道幾十年如一，是老饕的集體回憶。
中環美食推介六：陸羽茶室於1933在永吉街開業，1976年遷至現址。茶室共有三層， 掛有不少中國字畫墨寶，屏風、吊扇、花瓶、算盤、酸枝枱櫈等，一派古意盎然。點心紙也讓人有時光倒流的感覺。推介滑雞球大包、釀豬膶燒賣、西施牛肉角、燒腩卷、煎粉果連湯等。
中環美食推介七：藏匿於美倫街的勝香園是中環老字號大牌檔之一，午飯時間經常擠滿人群，不少熟客、上班族和遊客都不約而同為了一碗番茄通粉而排長龍。當然你還可選擇將通粉轉為麵底，然後加豬扒，牛肉或煎蛋，悉隨尊便。
中環美食推介八：士丹利街的大牌檔，是香港的一個特色，有50年歷史的盛記是其中一間，吸引唔少中環打工仔幫襯，午飯時段必定爆滿。這裏提供各式各樣風味小炒、推介椒鹽鮮魷、生炒骨、炒蜆炒蟹等。
中環高質餐廳
中環餐廳推介一：由米芝蓮法籍行政總廚 Nicolas Boutin 及法籍年輕女主廚 Léa Cantallou 主理，Ami 讓你在輕鬆優雅的小酒館，品嚐頂級巴黎佳餚。菜單以展現食材最純粹的味道為本，主打一系列以現代創新手法演繹的傳統巴黎美饌，提供六道或八道菜晚餐，菜式因應當季優質食材每月定期更換，配合星級廚師的創意靈感，打造高端餐飲體驗。全新的午市菜單提供數款前菜、主菜及甜品讓賓客自由配搭，為經常到訪的商務客人提供更多選擇。
中環餐廳推介二：位於中環大館 The Magistracy 內，Prince and the Peacock 由全球首間獨一摘下米芝蓮星級的旁遮普餐廳 New Punjab Club 總廚 Palash 主理，從印度王室饗宴汲取靈感，透過菜餚復興印度史上的宏偉餐桌，
中環餐廳推介三：王新興集團旗下 Global Link 的三星米芝蓮星級法日料理餐廳 Ta Vie 旅，由法國菜日藉名廚佐藤秀明主理。佐藤秀明曾花了十年學習法國菜，再到東京米芝蓮三星餐廳龍吟工作。總廚佐藤秀明擅長挑選亞洲優質用料為基礎，尤其本土食材，以「純粹、簡單、時令」的材料透過摩登法國料理重新演繹。
全新冬日時令菜單將其家鄉和食及各式亞洲食材，以法日混合烹調的創新技術打造。如開胃菜日本毛蟹配牛油果及菊花啫喱，創作靈感來自經典的法式開胃前菜，以牛油果鋪上一層毛蟹蟹肉，
中環餐廳推介四：被喻為日本最難 book 的餐廳之一，東京三星米芝蓮鮨齋滕首間在日本以外開設的分店位於香港四季酒店45樓，主打江戶前壽司體驗。由東京店的掌舵人齋藤師傅每天早上在豊洲市場挑選的食材並直送到港，食材會隨時令轉換，務求貼近本店風味。香港店提供八道菜午餐 omakase 及14道菜晚餐 omakase。
座落在商業大廈之中，中環隱世餐廳 1111 Ones Restaurant & Lounge 充滿神秘感，柔和燈光帶領客人來到拱門入口，原始砂岩色的波浪條紋及柱身，搭配灰調木色地板，令人彷如置身於羚羊谷的天然岩壁，打造舒適別緻的用餐環境。
行政總廚 Chris Chan 擁有超過20年餐飲經驗，曾帶領 The Principal 獲得米芝蓮二星，擅長以新鮮食材和東西合璧的烹調手法，炮製出令人驚艷的美饌。多道菜式將本地特色糅合於經典意法菜，包括花膠龍蝦湯、伯爵茶釀三黃燒雞、脆皮烤乳豬；特別推薦威靈頓鴿胸，採用產自流浮山的金蠔，取代常用的鵝肝，減少油膩感之餘，注入鮮味。
中環餐廳推介五：全球第一家榮登米芝蓮餐廳的旁遮普菜餐館。餐廳細節流露着昔日殖民地的上流色彩 ── 典型的皮革梳化、氈酒餐車、大馬士革鋼刀等，但菜式方面則樸實無華；旁遮普位於印度北邊與巴基斯坦東邊的交界處，當地人賴以得天獨厚的肥沃土壤，靠山吃山，烹調以農家風味為主。行政總廚 Palash Mitra 秉承這個烹調理念，嚴選本地魚類和肉類，加入獨特的香料，配合簡單的烹調手法，提升味道之餘又不失食材真味。Palash 表示：「印度其他地方都會做慢煮咖喱，但旁遮普人是不會這樣做。」歸根究底，旁遮普自古以來就背負着沉重的被侵略史，當地人才不會有閒情烹調繁複的菜；最常見的是用泥窰做烤箱，集中火力以高溫炮製烤肉等菜式。
中環餐廳推介六：位於中環大館附近，你可以在 Fiata 品嚐到正宗意大利薄餅，可說是香港數一數二的 pizza！這家小店由意大利 Caserta 土生土長的 Salvatore Fiata 開設，以地道的意大利風味默默累積不少人氣，網絡上的評價都非常高。餐廳更在2025年獲得亞太區 Top 50 Pizza 第三名！薄餅菜單由 Salvatore 設計，選擇豐富，即叫即做。由經典的 Margarita、散發洋蔥甜味的超人氣 A' Salsiccia 到 Pizza Fritte 炸薄餅都有，散發濃濃的香氣，而且超厚批邊入口煙韌，令人回味呀。
中環餐廳推介七：開業於1968年，一向以精緻粵菜深受老饕青睞。餐廳設酒店25樓，2021年翻新後帶有低調豪華感覺，繼續傳承其經典傳統，提供一系列精緻的佳餚﹐包括失傳的珍饈美饌。
中環餐廳推介八：餐廳由行政主廚朴承勳掌舵，現代的裝潢風格中加入韓國傳統元素，提供行政午餐及晚餐。嚐味菜單包括韓式前菜及涼菜、主菜、麵食及甜品。招牌菜式有鮑魚餃子，以鮑魚和羊肚菌作為餃子皮，釀入韓牛、搭配海參、蘿蔔、銀杏和牛筋等，配上牛肉高湯享用。
中環餐廳推介九：餐廳引入香港少見的「直火料理」餐飲概念，於開放式廚房置入特製 Mibrasa 明火烤爐以及度身訂造的石磚爐，讓客人一邊和廚師交流，一邊欣賞火藝燒烤的餐飲體驗。餐廳精心打造的開放式肉窖起始，
中環餐廳推介十：位於香港置地文華東方酒店的高級法國餐廳 Amber 連續多年蟬
中環餐廳推介11：位於大館大樓東翼，毗鄰充滿情調的酒吧 The Dispensary ，攜手呈現香港的多元文化歷史。裝潢古典糅合殖民地風格和東方色彩， 歷史悠久的原裝木地板、翡翠綠色的牆身、金框鏡子、黑白仿古中式雲石枱等，打造出瑰麗迷人的中菜用餐環境。食物方面網羅粵菜、潮州菜、四川和上海佳餚，深受老饕歡迎。
中環餐廳推介12：餐廳走高級割烹路線，由精通割烹料理的 Ryota Kanesawa 主理。Ryota 曾為香港 Zuma 餐廳的首席壽司主廚及餐廳副主廚，又到過意大利米芝蓮二星餐廳 La Frasca 擔任客席廚師，擅長將食材最極致的美感呈現出來。餐廳以開放式吧台設計，讓客人可以一邊用餐，一邊欣賞 Ryota 匠心打造的割烹饕宴。Ryota 推出全新嚐味餐單（$2,080/八道菜），亮點包括：鮟鱇魚唐揚、鮟鱇魚肝沙律、香箱蟹玉子豆腐、稻草燒煙燻鴨、北海道鮑魚釡飯等。餐廳為答謝客人支持，現凡一至兩位惠顧嚐味餐單，每位可減$200；四位或以上，每位可減$300。
中環餐廳推介13：中環 Sabatini 餐廳環境開揚，偌大的落地玻璃窗糅合傳統羅馬式拱形穹頂天花，維港靚景一覽無遺。室內裝潢根據羅馬當地總店設計，劃分五個不同的概念，設中庭、酒吧、休息區、主用餐區及貴賓室，配以不同大理石設計，感覺優雅華麗。逢星期二至六，晚上7時半至10時更有現場樂隊演奏，加倍浪漫氣氛。
由意大利名廚 Marco Antonio Li Voti 坐鎮，主打一系列的正宗意式美饌。Chef Marco，曾於香港多間著名餐廳擔任主廚，擅長炮製精緻地道意大利菜式，必試其自家製粗意大利麵配傳統燴鴨肉、貝殼粉配意式西西里紅蝦、意式半月雲吞配菠菜及牛仔汁等，地道滋味。
中環餐廳推介14：Whey 由來自新加坡的年輕主廚 Barry Quek 掌舵，Whey 以香港本地食材結合新加坡美食元素，活用西方醃漬發酵技術，
主菜肉骨茶豬肋排以胡椒肉骨茶（Buk Ket Teh）作靈感，採用新界農場的優質豬肉，以白胡椒湯低溫慢煮，
中環餐廳推介15：香港四季酒店45樓全新日本高級天婦羅鐵板燒料理鉄板焼．天ぷら旬，融合日本江戶前天婦羅與精緻鐵板燒料理的概念，堅持採用新鮮的時令食材，講究細緻擺盤，提供高級精緻的廚師發辦菜單。鉄板焼．天ぷら旬分別提供天婦羅及鐵板燒料理的午市菜單（$1380/位），晚市則二合為一，提供鐵板燒天婦羅廚師發辦（$2680/位），由前菜、湯品、天婦羅、刺身、肉料理、 海鮮、蔬菜和甜品，菜單豐盛。
中環餐廳推介16：LPM Restaurant & Bar 在香港、倫敦、杜拜、阿布扎比和邁阿密均設有分店。餐廳以南法及尼斯菜式為主，菜單看似簡單，但出名用料頂級，深得世界各地的老饕歡心。這裏環境溫馨熱鬧，令賓客恍如置身於蔚藍海岸的寫意氛圍。菜式的靈感源自南法傳統夏天家庭菜，口感清新，簡單精緻，是適合共享的單點美饌。此外，廚師團隊擅長以地中海菜的烹調方式，將新鮮海鮮、優質肉扒和意大利麵食等頂級時令食材化成色香味俱全的可口佳餚。
中環餐廳推介17：日本人氣和牛割烹料理 Nikutoieba Matsuda (#肉といえば松田) 於日本關西地區有「預約困難店」之稱。香港 Nikutoieba Matsuda 提供與日本本店相同的菜單，主打 omakase 和牛割烹料理，糅合傳統及創新，充分展現出各個不同和牛部位的風味。兩大招牌菜式包括和牛他他壽司和招牌吉列和牛菲力三文治，其他菜式均會每個月更換一次。
中環餐廳推介18：連續多年榮登「世界50最佳餐廳」及「亞洲50最佳餐廳」的大班樓，以頂級食材炮製一系列傳統及新意兼備的中菜。餐廳在上水還有自己的小小農場，自家生曬臘肉，做醃漬的場地；大部分醬汁也是自家製：蝦油、辣油、雞油、香茅油，提味一流。招牌菜包括雞油花雕蒜花蟹、羊肚菌炆腐皮等手功菜。
中環餐廳推介19：位於中環 H Queen’s 的美式扒房 New York Cut，主打歐美亞洲八國上乘高質牛，由美國、意大利、西班牙、阿根廷、澳洲、英國、日本、韓國產地進口，講究牛肉等級、切割部位、飼養方式、熟成處理，以優質食材結合精湛烹調手法，為各位牛迷帶來華麗的牛扒饗宴。作為餐廳的招牌菜式，選用的牛扒嚴選來自世界各地的上等牛肉， 部位包括封門柳、菲力牛柳 、牛肋排 、牛臀肉 (Rump)、牛腹心肉、西冷及肉眼等，肉味各具特色，更提供九款秘製佐料選擇。
中環餐廳推介20：香港醫學會成立於1920年，轄下設有兩間會所分別位處中環及灣仔，為會員提供一個私人活動場所，以及享用由資深廚師匠心烹調的精緻中菜。中環會所最近完成翻新重開，菜式秉承醫食同源之理念，追求美味與健康並濟，
中環咖啡、酒吧及甜品店
中環 cafe 推介：On The Hill Coffee Bar 進駐大館 E 倉，名副其實是監倉 cafe。咖啡室兩旁是一列打通囚室，白色牆身、黑色鐵閘配銀色枱櫈，有種莫名冰冷，跟北角店的暖意氛圍大相逕庭。咖啡師就在其中一個倉，以 whisky blend 沖調各款咖啡。夜晚酒吧時段，酒單以「酸、甜、甘」為主題，將咖啡概念融入雞尾酒。有別於坊間的朝啡暮酒概念，他們以獨家研發的咖啡豆為主導，設計出九款咖啡調酒，絕對能讓啡迷帶來嶄新的咖啡體驗。
中環 cafe 推介：新派甜品咖啡室 Tozzo 由意大利廚師 Fabio Bardi 創辦，店名靈感源於意大利語「Maritozzo」，意思是「胖乎乎的」。Tozzo 焦點美食包括 Maritozzo，一種夾有滿滿鮮忌廉的傳統意大利甜點、集合了多款經典和本地口味的意大利雪糕，當中包括招牌原味、栗子、開心果、黑芝麻、朱古力、港式鴛鴦和柑橘及期間限定的時令口味（各$40）。香港首創的 Maritozzo 早餐套餐也有特色，推介 Maritozzo 夾心包配炒蛋、牛油果及鰹魚乾（$68）。
中環 cafe 推介：Bacha Coffee IFC 店提供多款不同風味的外賣咖啡，你可從逾200款咖啡中選擇喜愛的口味，
除了咖啡豆之外，店內設零售精品區，擺放各色各樣的咖啡杯、咖啡壺、咖啡掛耳包及用具等，有如置身咖啡精品店。
中環烘焙店推介：由網店起家的本地烘焙品牌 La Vina 於 2020 年初秋成立，為香港帶來正宗的軟心巴斯克芝士蛋糕，沿用此蛋糕發源地的西班牙原著食譜，以高溫將芝士蛋糕焗製，焦脆面層焗得均勻，而中間軟滑效果恰到好處，沒有過份的流心，是忠於原著的軟心口感與滋味，旋即成為香港蛋糕迷熱捧的芝士蛋糕。
La Vina 經典口味除了原味的招牌巴斯克芝士蛋糕，伯爵茶味也是最受歡迎的口味之一，此外更會定期推出新口味。所有巴斯克芝士蛋糕勻備有六吋（$428-$528)及三吋（$60-$68)，前者建議先於網上預訂，中環店及銅鑼灣每日則備有各款口味的三吋芝士蛋糕供應。
中環烘焙店推介：由前香港四季酒店擔任糕點行政總廚 Grégoire Michaud 創立的人氣手工麵包 Bakehouse 在中環蘇豪區設有分店，供應受歡迎的烘焙美食，
中環雪糕店推介：澳洲人氣意式雪糕店 Messina 2021年將登陸中環砵典乍街。Messina 以真材實料著稱，採用飼養乳牛採集鮮奶、自家士多啤梨及榛子，自製雪糕基底和各種雪糕配料如曲奇、朱古力布朗尼、果醬。Messina 供應40種雪糕和雪葩口味，還有自家製蛋糕，選擇十分豐富。
中環雪糕店推介：中環 gelato 雪糕店及酒吧 Snack Baby 主打意大利雪糕，復古風格裝潢設計的靈感源自60年代米蘭的現代主義咖啡室。店裏供應14種口味的雪糕，定期更新口味，除了經典味道，更帶來多款不含乳糖或無動物成分的口味，如煙燻雲呢拿、黑莓玉桂味 BB Cinnamon和開心果脆脆味等。此外，你可以點選不同雞尾酒和無酒精特調，無論大人小孩都可以盡情享受！Snack Baby 雪糕價錢分為細球（$58）和中球（$68），加配雪糕筒價錢為$8。
中環酒吧推介：由著名調酒師 Jay Khan 創立，酒吧自2021年以來連續三年蟬聯「亞洲50最佳酒吧」榜首。酒吧裝潢加入工業風元素，富有氣氛。Coa 酒藏豐富，搜羅以龍舌蘭草（Agave）生產的烈酒如 Mezcal、Tequila、Raicilla 等等，並炮製多款龍舌蘭雞尾酒，讓你品味獨特的墨西哥風情。Jay Khan 與 Ajit Gurung 在中環也開設了一家酒吧 The Savory Project，主打口感豐富複雜的鹹香雞尾酒。
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