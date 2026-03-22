中環餐廳推介三：王新興集團旗下 Global Link 的三星米芝蓮星級法日料理餐廳 Ta Vie 旅，由法國菜日藉名廚佐藤秀明主理。佐藤秀明曾花了十年學習法國菜，再到東京米芝蓮三星餐廳龍吟工作。總廚佐藤秀明擅長挑選亞洲優質用料為基礎，尤其本土食材，以「純粹、簡單、時令」的材料透過摩登法國料理重新演繹。

全新冬日時令菜單將其家鄉和食及各式亞洲食材，以法日混合烹調的創新技術打造。如開胃菜日本毛蟹配牛油果及菊花啫喱，創作靈感來自經典的法式開胃前菜，以牛油果鋪上一層毛蟹蟹肉， 另有一層用菊花及薑絲做的透明啫喱，造型仿如一件藝術品。不可錯過經典菜式自製手工麵配青海苔醬及馬糞海膽，手工製的麵條口感彈牙，豐富多層次口感深刻衝擊味蕾。