2026亞洲50最佳酒吧名單出爐！Bar Leone 蟬聯香港最佳酒吧奪第三位/Mius 酒吧成為香港大贏家

2026「亞洲50最佳酒吧 」（Asia's 50 Best Bars）於7月28日澳門澳門永利皇宮盛大舉行，人氣極高的 Bar Leone 成功蟬聯香港最佳酒吧（第三位）。其他香港酒吧同樣表現出色，包括 Gokan（第22位）、Coa（第24位）、Mius（第36位）、Argo（第37位）、Montana（第47位）及 Penicillin（第49位）均榜上有名。此外，建民號憑着選用本地食材及中式烈酒等炮製一系列創意雞尾酒﹐獲得「Siete Misterios 最佳雞尾酒單獎」。至於2026「亞洲50最佳酒吧 」由中國廣州庙前冰室（Hope & Sesame）首度奪得；第二位則是南韓首爾 Zest（Zest Souel）。

Photograph: Courtesy Asia's 50 Best Bars | 廣州 Hope & Sesame 庙前冰室

十大排名名單如下：

排名 酒吧 市鎮／城市 1 Hope & Sesame 廣州 2 Zest 首爾 3 Bar Leone 香港 4 Dry Wave Cocktail Studio 曼谷 5 MO Bar Shenzhen 深圳 6 Bar Us 曼谷 7 Lennon's 曼谷 8 Boilermaker 果亞 9 Jigger & Pony 新加坡 10 Obsidian Bar 深圳

2026「亞洲50最佳酒吧 」完整名單

Photograph: Courtesy Mius

Mius 酒吧成為香港大贏家

今年 Mius 首次晉身2026「亞洲50最佳酒吧 」便穩佔第36位，同時奪得 「Seven Room 最佳酒吧設計獎」；而創辦人 Shelley Tai 更榮獲2026年度「Altos 同業票選最佳調酒師獎」。此項殊榮由2026年度上榜酒吧的調酒師獨家投票選出，是 「亞洲50最佳酒吧」Asia’s 50 Best Bars 唯一由同業評選的獎項。Shelley Tai 表示這項榮譽無疑是其事業上的最新里程碑。20歲入行的她坦言當時「只是需要一份工作，而調酒看起來好玩又有型」。她曾在 FINDS 和 Quinary 等知名酒吧精進技藝，並於2019年勇奪備受尊崇的「Diageo World Class 世界頂尖調酒大賽」港澳區冠軍。Shelley Tai 表示：「能夠獲得這項殊榮，我感到無比榮幸，尤其是能得到這個讓我深感敬佩、由眾多資深調酒師所組成的社群肯定。我亦非常感激每天與我並肩作戰的Mius團隊。他們的支持、才華和奉獻，成就了這個時刻。我希望自己能成為一個榜樣，就像許多啟發過我的前輩一樣，去激勵我們社群中的其他人。」位於上環的 Mius 是一間鄰里雞尾酒吧，以「將簡單的事做到最好」為核心理念。酒單展示了嶄新演繹的經典雞尾酒、精緻的自家招牌特調，以及最精心挑選的小農香檳系列，體現出 Shelley 崇尚匠心工藝多於花巧視覺效果。

「亞洲50最佳酒吧」 51至100

早前大會於7月14日率先已搶先公布「亞洲50最佳酒吧」Asia’s 50 Best Bars 51至100榜單，涵蓋了來自亞洲25個不同地區的酒吧，其中包括三間香港酒吧：The Opposites（第54位）、The Savory Project（第32位）及 Tell Camellia （第81位）。

2026「亞洲50最佳酒吧 」頒奬典禮雲集亞洲最佳酒吧的精英和調酒師，一同慶祝年度酒壇盛事。榜單由 Asia’s 50 Best Bars Academy 亞洲50最佳酒吧評審委員會投票產生，評審陣容包括超過300位來自亞洲各地的調酒師、酒吧經營者、酒類媒體人及雞尾酒專家，並由德勤擔任官方獨立審裁合作夥伴，協助確保投票程序與榜單結果的公正性。

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