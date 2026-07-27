澳洲藝術家 Cj Hendry 花店香港旗艦店八月開幕 實體店發售超人氣毛絨花

澳洲藝術家 Cj Hendry 繼2026藝術三月首次帶來人氣藝術花市，引起全城瘋搶，宣布八月在中環開設首間香港旗艦店，港人又有機會入手 Cj Hendry 毛絨花。立即緊貼中環 Cj Hendry 花店開幕日期、款式、地點及營業時間等安排。

澳洲藝術家 Cj Hendry 花店香港旗艦店地點是？

首間 Cj Hendry 香港花店地點座落在中環鴨巴甸街，斜坡上的建築樓高三層，暫時開放地下及二樓兩層，售賣一系列精選的毛絨花。

Cj Hendry 香港旗艦花店開幕日期是何時？

首間 Cj Hendry 香港花店將於2026年8月1日正式開幕。

八月開幕的 Cj Hendry 中環花店有什麼款式？價錢多少？

位於中環的 Cj Hendry 香港花店將會發售多款毛絨花，紐約門店價錢為美金$10/枝（約港幣$78），至於香港款式及價錢等詳情則有待官方公布。

Photograph: CH｜ Henderson Land x Cj Hendry Flower Market 2026年三月限定登場

Cj Hendry 花店是什麼？

以超現實畫作起家的 Cj Hendry 近年投入於創作大型沉浸式藝術體驗，在世界各地帶來「Flower Market」毛絨花市集和潮流玩偶 Juju 裝置藝術體驗。

Photograph: CH｜ 太古廣場 x CJ Hendry「Juju world」

今年藝術三月，Cj Hendry 與 Henderson Land 合作舉辦「Flower Market」大型藝術裝置亞洲首展，彷如溫室的展亭中匯聚逾15萬枝的毛絨花作品，希望透過花市傳遞生活中的喜悅與美好。由水仙花、向日葵、紫羅蘭到香港專屬限定的恒基兆業地產50周年紀念「Henderson Flower」和象徵香港的洋紫荊「Bauhinia」，吸引大批市民排隊入場搶購特色毛絨花。今次開設香港旗艦花店，是紐約實體店以外的唯一分店，相信又會引起新一輪搶購潮。

Cj Hendry 花店香港旗艦店

地址：中環鴨巴甸街15號

開幕日期：2026年8月1日

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