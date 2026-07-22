五層樓高 Sanrio 中環旗艦店 Sanrioworld+ Hong Kong 開幕 香港限定長髮 Hello Kitty、JK 校園風、神秘紙箱雙面公仔系列引發搶購潮

適逢七月香港動漫節2026，Sanrio 中環旗艦店「Sanrioworld+ Hong Kong」7月15日正式開幕，位於威靈頓街的七層樓空間引入香港限定話題新作長髮 Hello Kitty、JK 校園風系列和神秘紙箱雙面公仔系列，集齊2026 Sanrio 角色排名的頭五位人氣角色的產品，暑假必到！

Photograph: Courtesy Sanrio Gift Gate HK ｜中環旗艦店

五大主題空間

位於中環的 Sanrio主題旗艦店門面以搶眼的巨型粉紅色蝴蝶結招牌和數碼幕牆為設計，佔地七層的空間分為不同主題空間，包括「長髮 Hello Kitty 復古英倫試衣間」、「My Melody & Kuromi 時尚乾洗店」、「Cinnamoroll 玉桂狗治癒系咖啡室」、「Pompompurin 布甸狗潮流鞋店」，發售多款人氣角色特別造型產品。

香港限定長髮 Hello Kitty 系列

「香港限定專區」帶來全新長髮 Hello Kitty 系列向即將卸任的第三代 Hello Kitty 設計師山口裕子山口致敬，靈感來自山口裕子展現的個人風格，透過全新造型呈現 Hello Kitty 代表的創意、自我表達和正能量，香港限定「Hello Kitty Dress Up Series 長髮裝扮系列」（$289）三款造型和髮色各有特色，粉絲一定要收藏！

Photograph: © 2026 Sanrio Co., LTD. | Hello Kitty Dress Up Series

在店內指定主題專區以單一發票淨消費滿$500，即可加$5換購 Sanrio characters 限定禮物袋一個；此外在指定主題專區打卡並消費任何金額，即可換領對應角色限量明信片（共五款設計）及 Sanrio characters 限量版電子會員卡卡面（共一款）。更多詳情可瀏覽官方社交平台。

Sanrio 中環店「Sanrioworld+ Hong Kong」營業時間及地點交通

「Sanrioworld+ Hong Kong」中環旗艦店的營業時間為7月22日至9月20日早上11時至晚上9時，可從港鐵中環站 D2出口步行前往。

「Sanrioworld+ Hong Kong」

地址：中環威靈頓街30號

營業時間：2026年7月22日至9月20日（11am-9pm）

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