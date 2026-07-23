太古廣場聯乘澳洲藝術家 CJ Hendry「Juju world」：門票派發時間、香港限定 Juju 盲盒價錢、開放時間

7月23至8月16日，金鐘太古廣場與澳洲藝術家 CJ Hendry 和創意製作夥伴 Pen & Paper 聯手舉辦「Juju world」大型藝術體驗，將 CJ Hendry 創作的人氣角色 Juju 帶來香港，匯聚打卡位及限定店。

金鐘太古廣場 x 澳洲藝術家 CJ Hendry「Juju world」打卡位

太古廣場 Garden Court 將會築成一個「Juju 奇幻宇宙」，打造三大體驗區，包括由多個以花朵點綴眼睛的毛絨垂耳兔 Juju 圍繞的「Juju 星球」藝術裝置、匯聚超過400隻 Juju 兔的「Juju 空間」和「Juju 無限鏡裝置」打卡位。

Photograph: CH Juju World

香港限定 Juju 盲盒價錢及款式有什麼？

藝術家特別為首個香港體驗帶來獨一無二的收藏品，推出全球獨家九款香港限定 Juju 盲盒基本版，並加推五款限量隱藏版盲盒，收納在閃亮鐵罐，香港限定 Juju 盲盒價錢$230一個，相信會引起瘋搶熱潮。同場特設多款扭蛋機，可以$40起換購代幣一個，扭出不同 Juju 公仔配飾包如服裝、花朵眼睛、耳環、髮圈等等，價錢介乎$40至$80。期間限定店帶來一系列周邊產品，包括12吋彩虹漸變色 Juju 毛絨公仔（$620）及精選夏日必備單品，包括帽子、T-shirt、水樽、鎖匙扣等。

Photograph: CH Juju world

如何換領金鐘太古廣場 x CJ Hendry「Juju world」入場門票？

入場 CJ Hendry Juju 限定店必須先登記領取門票，立即預先登記成為 Above 會員，即可排隊索取即日門票。CJ Hendry Juju 限定店門票在活動期間每日早上10時起派發，指定現有會員可透過太古廣場手機應用程式使用1,000積分換領 CJ Hendry 香港 Juju 限定店入場名額。注意每張入場券只限一位參加者使用，每位持票人最多可購買10個香港限定 Juju 盲盒；持票人可攜同一名12歲或以下兒童進場，同行兒童不享有任何購買名額，更多詳情請瀏覽官網。