60週年紀念超人英雄展登陸香港 昭和「超人六兄弟」場景、超人變身裝置、怪獸波波池

風靡全球的日本「超人系列」（Ultraman）創立60周年，旺角 Incubase Arena 將會由七月起舉行「超人英雄展」，匯聚1966年的《Ultra Q》、初代超人到2026年最新角色，大家可以一次過體驗昭和「超人六兄弟」場景、超人變身裝置和怪獸波波池等，大人細路可以一起重溫超人60年歷史，齊齊玩轉暑假！

Photograph: © 2024 Bcast Kingdom Co., Ltd. ｜圖片只供參考

香港 Ultraman 超人展覽帶來五大亮點，還原經典的昭和「超人六兄弟」場景，由日本空運近30套珍貴的拍攝專用皮套到港展出；現場更會首次將日本官方「Ultraman Exhibition」核心展區「英雄大集合」移師海外，讓你體驗270度沉浸式環迴視覺享受，見證超人熱血變身瞬間。

Photograph: Courtesy Moko | 日本官方「Ultraman Exhibition」核心展區「英雄大集合」首次移師海外

Photograph: © 2024 Bcast Kingdom Co., Ltd. ｜圖片只供參考

今次超人展特設多項互動體驗，包括超人變身裝置、怪獸波波池和數碼互動體驗，此外將會發售150多款限定周邊商品。

Photograph: © 2024 Bcast Kingdom Co., Ltd. ｜圖片只供參考

7月23日，「超人英雄展」開幕禮特別邀請「超人系列」中飾演人氣反派角色「撒古拉斯·撒古拉」青柳尊哉，為展覽揭開序幕。同日晚上，主辦單位將於大角咀 The Sky 戲院舉辦一場限定見面會，青柳尊哉及「撒古拉斯·撒古拉」破天荒同台公開現身！

Photograph: ©︎Tsuburaya Productions ｜青柳尊哉見面會

入場粉絲能獲得與青柳尊哉先生和「撒古拉斯·撒古拉」一對二獨家合照的機會，親身感受兩大傳奇的震撼氣場，更可獲贈青柳尊哉的親筆簽名限量收藏卡、明信片、展覽門票及限定店優惠券。青柳尊哉見面會每位$1,100，展覽門票分為單人票$165、優惠票$132，由即日至7月24日前在 Klook 預訂「一大一小」親子套票，只需優惠價$228（原價$264），有興趣的影迷馬上撲飛吧。

「超人英雄展2026」互動體驗展覽

日期：2026年7月25日至9月13日

地點：旺角創興廣場地庫B2層Incubase Arena

繼續看：

《劇場版 Chiikawa 人魚島的秘密》電影限定店：周邊產品、打卡位、入場安排、角色見面會

香港動漫節2026攻略

夏日限定！香港迪士尼樂園 Pixar 無人機匯演全新登場 人氣水花巡遊回歸