西貢遠離鬧市，偏安新界東南方，擁有連綿起伏的山峰、 綿長蜿蜒的海岸線，以及形態各異的島嶼。 秀麗山水及寧靜環境吸引了很多個性鮮明的小店進駐， 為小島添上濃濃的人文氣息。地傑人靈， 這裏由一山一樹以至每個擦肩而過的街坊都有着非一般的神采。

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