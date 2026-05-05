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香港

Sai Kung
Photograph: Calvin Sit
Photograph: Calvin Sit

西貢終極指南

登山賞風景，漫步海濱吃海鮮歎咖啡

Ann Chiu
撰文 Ann Chiu
Editor in Chief, Hong Kong
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西貢遠離鬧市，偏安新界東南方，擁有連綿起伏的山峰、綿長蜿蜒的海岸線，以及形態各異的島嶼。秀麗山水及寧靜環境吸引了很多個性鮮明的小店進駐，為小島添上濃濃的人文氣息。地傑人靈，這裏由一山一樹以至每個擦肩而過的街坊都有着非一般的神采。

想知道其他郊區的散策好地方，不妨瀏覽坪洲終極指南大澳一日遊終極指南

按這裏：

昔日足跡 郊遊靚景 咖啡小店 海鮮美食 文青必逛

探索小島歷史文化

探索小島歷史文化
探索小島歷史文化
Photograph: Calvin Sit

從西貢市中心搭乘快艇，只需15分鐘就能到達鹽田梓小島。鹽田梓在西貢豐富的客家歷史中扮演了重要角色，早在300多年前就已經是個興旺的客家村落。當時來自廣東的客家陳氏家族定居於此，成為島上首批原居民。家族世代在島上務農、釣魚，並開墾鹽田以賣鹽謀生。但隨着鹽業逐漸式微，村民陸續遷往市區生活，鹽田梓的人口也越來少。如今，小島已成為港人週末郊遊的好去處。你仍可以在島上早已荒廢的村屋，甚至充滿異國情調的教堂，發現過往村民的生活痕跡，而島上的非物質文化傳統也獲得了聯合國教科文組織的肯定，部分景點正進行保育工程。

鹽田梓

鹽田梓之所以得名，是因為鹽業曾經是島上的經濟支柱，在鹽田梓的歷史上舉足輕重。早期的客家原居民以鹽為主要貿易商品，設田曬鹽，靠賣鹽為生。可惜的是，鹽場最終敵不過國際競爭，被市場淘汰。此後，曬鹽場附近的約千名居民紛紛遷往市區，一個個鹽田驟變為漁塘。如今，昔日的曬鹽場經修復後已恢復原貌並重新投產，雖然目前只作示範用途，但你依然可以購買成品回家當手禮信。

聖若瑟小堂

19世紀末，聖福若瑟神父時常到鹽田梓傳教，島上大多數客家人都歸信天主教，當時全島村民更曾集體領洗。聖若瑟小堂是二級歷史建築，更獲聯合國教科文組織選為文化遺產，紀念羅馬天主教會聖福若瑟神父對小島的重大貢獻。這座羅馬式建築於1890年落成，由當時與客家陳氏族人往來頻繁的宗座外方傳教會傳教士所設計，專門供奉鹽田梓的守護神。天后古廟

回溯到百多年前，西貢還是個漁村。也正因如此，獲漁民尊為女海神及守護神的天后娘娘深入民心，村民甚至大興土木，建廟供奉天后。天后廟是主奉女海神的廟宇，幾乎在香港每處漁村都能見到。漁民會在出海前來參拜，祈求天后娘娘保佑自己平安歸來。跟其他天后廟相比，位於普通道的天后古廟裝潢格外精緻，絕對值得到訪參觀。廟宇保留了20世紀初的外貌，獲評為香港二級歷史建築。這裏長年香火鼎盛，每年農曆3月23日天后誕當天更是人頭攢動，擠滿前來賀誕祈福的善男信女。

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遠足行山勝地

遠足行山勝地
遠足行山勝地
Photograph: Shutterstock

西貢擁有豐富天然綠色資源，成就地貌多變、壯麗震撼的景觀，更於2011年獲接納加入世界地質公園網絡。「西貢火山岩」是世界地質公園兩大園區之一，範圍包括糧船灣、橋咀洲、甕缸群島、果洲群島、印洲塘、東平洲、赤洲、赤門，各有獨特的風景及地質結構。蚺蛇尖

位於西貢東北部，蚺蛇尖有香港三尖之首的美譽。雖只高468米，但登頂沿路風景絕美，大浪四灣、蚺蛇灣、高流灣半島等地風景盡收眼底，滿眼青山綠水，既有氣勢，亦富詩意。唯登峰之路崎嶇艱辛，宜量力而為，起步前做足資料搜集。

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打卡咖啡店

打卡咖啡店
打卡咖啡店
Photograph: Calvin Sit

近年，不少文青咖啡店進駐西貢，除了一杯香濃咖啡，店內也售賣工藝小物，想度過一個美好的早上或在下午提提神，去這些小店最適合。

最新進駐西貢有這家 NN Coffee，樓高兩層的白色咖啡店，走簡樸日系風格，樓上窗邊位可一覽內街風光，感覺寫意。餐牌選擇豐富，由英式全日早餐、意式手工意粉、牛油果蟹肉多士、甚至封門柳沙律，份量十足，味道不錯。House Blend 選自聖地牙哥、埃塞俄比亞及哥倫比亞三地咖啡豆，堅果和果香風味平衡，配上一份自家製 Tiramisu ，是午後最好時光。

Little Cove Espresso 這家澳洲風咖啡店簡約有型，除咖啡外，這裏的食物也十分具特色，由於店主之一擁有埃及血統，故食物不時加入中東香料，別具風味。早午餐更貼心提供純素、原始人飲食（paleo），適合不同口味的客人。小店以白色作為主調，格局着重採集天然光，配上木製傢具，沒有繁雜的擺設，就只有一盤盤精巧的植物，簡約清新，甫進門，已讓人心情放鬆下來。

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本地海鮮 x 環球佳餚

本地海鮮 x 環球佳餚
本地海鮮 x 環球佳餚
Photograph: Calvin Sit

來到西貢海鮮街」當然要一嚐各色海鮮美食，也不可錯過遍佈大街小巷的新派佳餚、古早美食和地道小吃。沿海鮮街走，不少海鮮菜館門外的魚缸裏放滿的海鮮漁獲。六福菜館是其中一間米芝蓮餐廳，雖然位處內街，但客人依然絡繹不絕。你可自攜生猛海鮮，讓大廚加工烹調。必試又香又脆的酥炸魷魚、椒鹽炸豆腐和蒜茸蒸蟶子皇等。白鬚

開業近兩年多的白鬚，既是商店又是餐廳。店名以印尼海灘常見的庶民小吃「bakso」肉丸命名。這裏的菜式，令人聯想起在大海裏衝浪的美好時光。餐廳設有露天雅座，可以欣賞海旁景致，室內區域也帶有峇里島風情，非常舒適。旺泰特食

泰國菜館旺泰特食在西貢有兩家店，對高富樓的一家，西貢花園分店門面光鮮，地方寬闊，較舒適。由泰國人掌廚，加上堅持運用新鮮食材，沙嗲串燒、燒魚、海鮮、冬蔭功、咖喱等皆做得正宗美味。

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文青最愛小店

文青最愛小店
文青最愛小店
Oelili I Photograph: Calvin Sit

穿梭於大街小巷的在地小店之間，手工藝品、日系雜貨店等也是文青們必逛之選。Oelili 這家看起來沉實樸素的小店，卻是尋寶的好地方！店內售賣香港製造的手工商品，當中有天然珍珠耳環和銀河主題吊飾，也有別致的賀卡和手工陶器，眾多商品讓人目不暇給。Oelili 的創辦人羅雍雅 Hebe 是設計師，在2008年創立了個人品牌「羅用手作」，引進多個本土手作及設計品牌，例如燈飾、手繪明信片、曼陀羅畫作等，坊間少見，獨一無二。小店同時出售自家手做的皮革精品，風格獨特，富中國復古色彩，又不失時尚感。

吉光片羽

吉光片羽崇尚至簡至素的自然風格，陳設清新簡約，猶如東京街角的小店。以 日本「雜貨」文化為靈感，售賣一系列簡樸耐用的時裝、飾物和繽紛的裝飾擺設。衣服以棉及麻為主，剪裁設計不落俗套，闊袍大袖，舒適和諧，盡是日本美學的眼光。雜貨種類繁多，器皿、袋子、頭飾等等，多是藤麻製造，造型簡單卻不失心思。

香薰蠟燭工作室 BeCandle 售賣由西貢人全手工製作的精品，除了經典玻璃杯蠟燭外，更有蒸籠港點造型的蠟燭和一系列以香港地標命名的香薰水晶石，送禮自用都不錯。

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假日好去處 茘枝莊塔門一日遊

  • 好去處
假日好去處 茘枝莊塔門一日遊
假日好去處 茘枝莊塔門一日遊
Photograph: Wong Ching

立秋之後，天氣稍微涼快了一點點，也是出「山」的好時候！位於西貢北面的茘枝莊，是著名的世界地質公園，在這裏可以找到媲美日本「鬼之洗濯板」的風光外，最重要全程零梯級，不用上山落山，而且還可以順道坐船到寧靜小島── 塔門遊玩，趁有一天小假期，一家大細不妨行行山、看看海吧！

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