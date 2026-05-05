探索小島歷史文化
從西貢市中心搭乘快艇，只需15分鐘就能到達鹽田梓小島。鹽田梓在西貢豐富的客家歷史中扮演了重要角色，早在300多年前就已經是個興旺的客家村落。當時來自廣東的客家陳氏家族定居於此，成為島上首批原居民。家族世代在島上務農、釣魚，並開墾鹽田以賣鹽謀生。但隨着鹽業逐漸式微，村民陸續遷往市區生活，鹽田梓的人口也越來越少。如今，小島已成為港人週末郊遊的好去處。你仍可以在島上早已荒廢的村屋，甚至充滿異國情調的教堂，發現過往村民的生活痕跡，而島上的非物質文化傳統也獲得了聯合國教科文組織的肯定，部分景點正進行保育工程。
鹽田梓
鹽田梓之所以得名，是因為鹽業曾經是島上的經濟支柱，在鹽田梓的歷史上舉足輕重。早期的客家原居民以鹽為主要貿易商品，設田曬鹽，靠賣鹽為生。可惜的是，鹽場最終敵不過國際競爭，被市場淘汰。此後，曬鹽場附近的約千名居民紛紛遷往市區，一個個鹽田驟變為漁塘。如今，昔日的曬鹽場經修復後已恢復原貌並重新投產，雖然目前只作示範用途，但你依然可以購買成品回家當手禮信。
聖若瑟小堂
19世紀末，聖福若瑟神父時常到鹽田梓傳教，島上大多數客家人都歸信天主教，當時全島村民更曾集體領洗。聖若瑟小堂是二級歷史建築，更獲聯合國教科文組織選為文化遺產，紀念羅馬天主教會聖福若瑟神父對小島的重大貢獻。這座羅馬式建築於1890年落成，由當時與客家陳氏族人往來頻繁的宗座外方傳教會傳教士所設計，專門供奉鹽田梓的守護神。天后古廟
回溯到百多年前，西貢還是個漁村。也正因如此，獲漁民尊為女海神及守護神的天后娘娘深入民心，村民甚至大興土木，建廟供奉天后。天后廟是主奉女海神的廟宇，幾乎在香港每處漁村都能見到。漁民會在出海前來參拜，祈求天后娘娘保佑自己平安歸來。跟其他天后廟相比，位於普通道的天后古廟裝潢格外精緻，絕對值得到訪參觀。廟宇保留了20世紀初的外貌，獲評為香港二級歷史建築。這裏長年香火鼎盛，每年農曆3月23日天后誕當天更是人頭攢動，擠滿前來賀誕祈福的善男信女。