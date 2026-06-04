香港三間餐廳上榜 「全球16間最美餐廳」：花雲、Peridot、Akira Back

香港又有餐廳再度揚威國際！由聯合國教科文組織（UNESCO）支持、被譽為全球建築與設計界最高榮譽之一的「凡爾賽獎」（Prix Versailles），日前公布「全球16 間最美餐廳」名單，香港今年一舉奪下三個席位，且全數由中環地標 The Henderson 旗下的頂級食府包辦！

「全球最美餐廳」香港三間餐廳入選

「凡爾賽獎」的評選標準非常嚴謹，除了極致的美學表現，更深度考核空間的創新性、生態效益、智慧永續，以及如何完美糅合在地文化傳承。今年 The Henderson 旗下的花雲（Hana no Kumo）、Peridot 及 Akira Back 同時入選，奠定了這座中環地標將建築、藝術與沉浸式奢華餐飲體驗融為一體的國際級領先地位。

Photograph: Courtesy Hana no Kumo

當中，坐落於38樓天際線的日式割烹餐廳花雲更是矚目焦點。餐廳由國際知名設計工作室 HBA 從京都季節的變化展現出獨特的美態汲取靈感，糅合有機的形式和形狀、自然觸感的物料等，配以隨顏色變化的動態燈光，創造一個猶如置身戶外用餐的體驗。相較於傳統懷石料理的嚴謹，花雲更着重於精細技藝與自然雅緻之間的平衡。賓客可以近距離在吧台前，欣賞主廚即席烹調與呈盤的細膩過程。

餐廳毗鄰是摩登酒吧 Peridot，裝潢由屢獲殊榮的多倫多空間設計事務所 Studio Paolo Ferrari 打造，映入眼簾的是橄欖綠色為主調的超現實室內空間，落地玻璃、流線型大理石吧檯、拋光鋼質傢俱等元素營造出鮮明活潑的格調，配以維港美景，氛圍感一絕。酒吧以風土為靈感的創意雞尾酒、珍稀烈酒收藏、發酵作主導的精緻素食美饌以及現場音樂表演，豐富的五官感受能讓客人盡情沉醉於香港迷人景致中。 Photograph: Courtesy Akira Back

Akira Back 則是美籍韓裔名廚 Akira Back 旗下同名餐廳，餐廳主打融合日韓及美式風味的創新料理，餐單以大膽風味見稱。餐廳入口以水龍捲為靈感的旋轉裝置揭開序幕，引領客人踏入藝術饗宴。主餐廳設計如視覺盛宴般層層展開，和諧順暢的線條呼應 The Henderson 標誌性的建築外觀。



The Henderson

地址：中環美利道2號

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