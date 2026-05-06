2026香港足球盛會門票攻略：門票開售日期、票價、曼城國際米蘭車路士祖雲達斯香港比賽陣容、購票連結、座位表、訓練日期

相繼香港七欖後，啟德體育園七月迎接另一大體育盛事，四大世界足壇勁旅曼城（Manchester City）、國際米蘭（FC Internazionale Milano）、車路士（Chelsea）和祖雲達斯（Juventus）將訪港在啟德主場館進行季前賽，由全球賽事製作及推廣商 TEG Sport 主辦，「香港足球盛會2026」（Hong Kong Football Festival 2026）七月開戰！球迷想撲飛？記得留意以下的啟德香港足球盛會2026門票攻略，包括訓練門票開售日期、票價、購票連結，還有最令人期待的曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯香港陣容。

Photograph: Facebook / Inter / Manchester City / Chelsea Football Club / Juventus

曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯香港足球賽日期及比賽賽程是？訓練賽日期是何時？

2026啟德足球賽日期為2026年7月31日至8月5日舉行，分別舉行兩場世界級賽事。8月1日揭幕戰「朝日啤酒盃」由唯一一支連續四屆贏得英超冠軍的球隊曼城對戰三屆歐冠盟主國際米蘭。8月5日的「健絡通盃」賽事將由曼城的足總盃決賽對手車路士，對戰史上首支奪得歐洲三大盃賽冠軍祖雲達斯。

啟德曼城公開訓練日期為7月31日晚上7時30分，車路士公開訓練日期則是8月4日晚上7時30分，大家購票前記得留意曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯香港啟德表演賽時間表。

七月登陸啟德主場館的香港足球盛會2026門票預售時間是何時？有預售優惠嗎？

2026香港足球盛會門票預售及公開發售日期方面，官方體驗合作夥伴 Trip.com 將於5月7日中午12時率先發售香港足球盛會首批門票，球迷可預訂門票、旅遊及住宿套票。DBS 信用卡客戶可享香港足球盛會優先購票，由5月11日下午3時至5月12日晚上11時59分期間購買今次啟德足球賽門票；官方球迷會會員則可以在5月12日早上10時至5月18日晚上11時59分優先購買香港足球盛會門票，在 HK Ticketing 快達票網站發售。

留意所有在5月12日晚上11時59分或之前透過 TEG Sport 登記的球迷，可以優先搶購限量門票，開搶時間為5月13日（三）下午4時至晚上11時59分。此外，各家球會香港官方球迷會等不容團體及機構的預售優惠，將於公開發售前另行公布。

2026香港足球盛會門票公開發售時間是？（附購票連結）

香港足球盛會門票公開發售時間為5月14日下午4時，直至比賽日開賽時，在 HK Ticketing 快達票網站發售，購買輪椅座位的觀眾可致電快達票訂票熱線 3128 8288 購買門票。如想透過 TEG Sport 購買特別貴賓套票，請電郵至 info@tegsport.com.au 了解詳情。

香港足球盛會預售及公開發售時間表：

開售時間 結束時間 預售 日期 香港時間 日期 香港時間 購票連結 Trip.com 5月7日（四） 12pm 6月7日（日） 11.59pm Trip.com DBS 信用卡 5月11日（一） 3pm 5月12日（二） 11.59pm HK Ticketing 快達票 官方球迷會 5月12日（二） 10am 5月18日（一） 11.59pm HK Ticketing 快達票 TEG Sport 登記球迷 5月13日（三） 4pm 5月13日（三） 11.59pm HK Ticketing 快達票 公開發售 5月14日（四） 4pm 直至比賽日 直至開賽時 HK Ticketing 快達票

今次啟德足球賽香港足球盛會門票票價多少？（附座位表）

香港足球盛會門票票價均為$399起，共設有六款門票座位選擇。最頂級的 A 類座位票價為$2,999，B 至 E 類門票售價分別為$2,399、$1,999、$1,399和$799，每個球會均設有專屬的球迷區看台。每筆交易均需支付行政手續費，相關的費用因應門票價格而有所不同。門票在快達票 HK Ticketing 發售，每筆交易均需支付行政手續費，相關的費用因應門票價格而各異。



香港足球盛會2026門票票價

A類門票：$2,399

B類門票：$2,399

C類門票及專屬球迷區：$1,999

D類門票及專屬球迷區：$1,399

E類門票：$799

F類門票：$399

啟德足球賽曼城車路士公開訓練門票發售日期及票價是？（附 Cityline 購票連結）

公開訓練的門票將於5月14日（四）下午4時起與賽事門票同步公開發售，票價一律為$299。

四大球會曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯香港啟德表演賽派出什麼陣容出戰？

至於四大球會曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯香港啟德表演賽將會派出什麼陣容出戰呢？大家可以拭目以待，最新消息可以留意主辦單位網站。

2026啟德表演賽

地點：啟德主場館



比賽日

「朝日啤酒盃」曼城 vs 國際米蘭：2026年8月1日（六）7.30pm（公開發售購票連結）

「健絡通盃」車路士 vs 祖雲達斯：2026年8月5日（三7.30pm（公開發售購票連結）



公開訓練環節

曼城公開訓練： 2026年7月31日 7.30pm（購票連結有待公佈）

車路士公開訓練：2026年8月4日 7.30pm（購票連結有待公佈）

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