Chiikawa 展覽2026香港回歸巨型迴旋木馬裝置登場！即看 Chiikawa Artiverse 展覽門票開售日期、購票連結、地點、Chiikawa 迴旋木馬公仔系列、活動時間表

日本大人氣動漫角色 Chiikawa 展覽2026八月再次登陸香港！相繼 Chiikawa Days 展覽後，創意品牌 AllRightsReserved（ARR）繼續與 Chiikawa 官方授權方 Spiralcute International 合作主辦大型 Chiikawa 展覽2026「Chiikawa Artiverse」，八月至九月在尖沙咀 K11 Musea 帶來 Chiikawa 巨型迴旋木馬裝置及全球首發限定產品。即看香港 Chiikawa 展覽2026門票開售日期、購票連結、地點和 Chiikawa 迴旋木馬系列周邊產品，以及 Chiikawa 幻彩應援扇派發整理券登記安排，粉絲千萬不要錯過。

香港 Chiikawa 展覽2026舉行日期及地點是？

Chiikawa 香港展覽2026將於2026年8月1日至9月6日舉行，屆時在尖沙咀 K11 Musea 及海濱舉行。

「Chiikawa Artiverse」2026 Chiikawa 展覽門票預售日期是何時？購票後需要預約入場時間嗎？

今次香港 Chiikawa 展覽門票在 Klook 及貓眼發售，三款優惠價 Chiikawa 展覽門票預售日期由6月11日（星期四）下午3時起，開放預購8月1日至9月3日的門票；當日少量2026 Chiikawa 展覽預售門票及套裝將於貓眼發售。每個時段的入場名額有限，注意「Chiikawa Artiverse」Chiikawa 展覽門票將嚴格按照先到先得的原則進行分配 。



Chiikawa Artiverse 展覽主辦單位已制定天氣應變措施，將會預留9月4日至6日的所有場次，作為室內及室外展區均暫停開放時的補償安排。

AllRightsReserved 主辦的 Chiikawa 展覽門票票價多少？（附 Klook 購票連結）

八月香港 Chiikawa 展覽門票優先售價為$180（一般門票），每位持票人士進入指定展覽廳時隨機獲贈一枚「Chiikawa Artiverse 」AR 磁石章（共八款⾮賣紀念品，款式隨機發放），只需使⽤⼿機掃描，對應的角色會在 AR 磁石章上幻化成 AR 藝術影像

Chiikawa 展覽門票「特典套裝」，售價$420，每套包含展覽門票、「鉛筆造型互動小道具」、角色斜揹袋（非賣紀念品，款式隨機發放）、一套八枚的 Chiikawa Artiverse AR磁石章連調色盤底座。Chiikawa 展覽迴旋木⾺座席券及特典套裝極罕限量，售價$550，除了上述紀念品之外，可以乘座迴旋木⾺一次（價值$130），並額外獲得 Chiikawa 迴旋木⾺紀念卡一張（共八款⾮賣紀念品，款式隨機發放），以及在 Chiikawa 展限定店經專屬隊伍購物，Chiikawa 展覽2026特典套裝數量有限，售完即止。Chiikawa Klook 購票連結 ；Chiikawa 貓眼購票連結

2026 Chiikawa 展覽門票公開售票日期是？正價門票售價多少？

香港 Chiikawa 展覽門票由8月6日起將按現場情況在 Klook 開放少量正價門票，Chiikawa 展覽一般⾨票$170（4-11歲）或$200（12歲或以上），特典套裝門票售$450，迴旋木⾺座席券及特典套裝售$590 （包括價值港幣$130的迴旋木⾺座席券）。

八月開幕的香港 Chiikawa 展覽展區有什麼亮點？

「 Chiikawa Artiverse」Chiikawa 展覽2026將 Chiikawa 無限延展的世界觀化為壯闊的宇宙空間，四大宇宙領域分布在 K11 Musea 地下戶外海濱空間及六樓的 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle。Chiikawa 展覽2026中，位於 K11 Musea 地下戶外海濱空間「機動藝術宇宙」將會豎立全球首座 Chiikawa 巨型迴旋木馬裝置，共有16座（供持有座席券的人士乘坐），與維港海景互相映襯，夜晚更會亮燈。

Photograph: ©Nagano/AllRightsReserved 「Chiikawa Artiverse」展覽｜圖片只供參考

位於六樓的室內展覽裏，「原畫宇宙」集合插畫家 Nagano 創作的130幅珍貴原畫重現作品；「音樂互動宇宙」透過睡⾐派對主題營造沉浸式聲景，結合舞台裝置藝術重現經典場景；「裝置藝術宇宙」匯集多組 Chiikawa 雕塑，包括全球首度亮相的「⽑量暴增」造型吉伊卡哇、⼩⼋與兔兔雕塑、巨⼤化那孩⼦雕塑；此外有海外首度登場的巨型「賽蓮」雕塑及電影版角色，融合聲光感應技術展示。

展覽同時加入多項互動元素，包括隨特典套裝附送的「鉛筆造型互動小道具」，讓觀眾在不同展區參與互動。

Chiikawa 旋轉木馬系列有什麼款式？如何購買 Chiikawa 旋轉木馬公仔吊飾？

為慶祝香港 Chiikawa 展覽登場，主辦單位將會推岀全新主題紀念品，8月1日同步發售，所有展覽限定紀念品僅限持票⼈⼠選購。Chiikawa Artiverse 展覽產品包括插畫家 Nagano 特別為展覽創作的全新 Chiikawa 迴旋木⾺系列，角色吊飾公仔吉伊卡哇、小八和兔兔連場景座公仔必定會引起搶購潮。，購買 Chiikawa 迴旋木⾺吊飾公仔連場景座套裝，將獲贈限定收納袋一個及收藏卡一張（共三款，款式隨機發放），其他精美紀念品有 Chiikawa 迴旋木⾺⾳樂盒及座檯燈等。

Photograph: ©Nagano/AllRightsReserved Chiikawa Artiverse 展覽限定產品｜圖片只供參考

粉絲必看 Chiikawa 香港展覽活動，Chiikawa 幻彩應援扇免費派發活動整理券預約安排是？

一如以往的傳統，AllRightsReserved 每次舉辦主題展覽，都會帶來多個預熱活動。今次 Chiikawa 香港展覽將會舉行 Chiikawa 幻彩應援扇免費派發活動，6月6日及11日在 K11 Musea 尖沙咀地下的士站及啟德 Airside 地下低座大樓限量派發吉伊卡哇、小八和兔兔幻彩應援扇，只限已登記整理券人士領取。Chiikawa 幻彩應援扇免費派發整理券登記時間由6月2日上午11時起，在 Klook 網站開放免費登記。應援扇款式隨機派發，名額及數量有限，先到先得，派完即止。

Photograph: ©Nagano/AllRightsReserved Chiikawa 幻彩應扇｜圖片只供參考

除此之外，Chiikawa 香港展覽2026會不會再次打造 Chiikawa 港鐵列車或其他預熱活動呢？大家敬請期待。

「Chiikawa Artiverse」Chiikawa 展覽2026

日期：2026年8月1日至9月6日

地點：尖沙咀 K11 Musea 及尖沙咀海濱

室內展廳：展覽空間及紀念品商店

展出位置：K11 Musea 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

戶外展區：Chiikawa 巨型迴旋木馬裝置

展出位置：K11 Musea 地下 Promenade

Chiikawa 展覽派對套裝免費派發

日期：2026年6月6日（11am）

地點：K11 Musea 尖沙咀地下的士站

日期：2026年6月11日（12.30pm）

地點：及啟德 Airside 地下低座大樓