虎豹別墅2026年重新開放 打造全新文化藝術地標匯聚展覽、電影主題活動、cafe 及紀念品店、藝術家駐留計劃、免費導賞

位於大坑的一級歷史建築虎豹別墅停運超過三年，由本地文藝慈善機構 The Foundation for Art and Culture Limited（ FAC）接手管理，今年將會重新開放，致力打造成為推廣中外文化交流的藝術地標。熱愛歷史和藝術的你，別錯過虎豹別墅2026重開日期及活動時間表！

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虎豹別墅化身為中西合璧的藝術新地標

FAC 與政府簽訂為期三年的服務協議，配合文藝和文物保育政策，以非牟利及自負盈虧的方式營運虎豹別墅。基金會將會活化及發展虎豹別墅成為香港文化藝術中心，促進國際文化藝術交流。虎豹別墅2026年起重開，將會逐步舉行各式各樣的文化藝術活動，別墅室內空間及戶外花園將會化身為文化及藝術展覽場地。

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全新藝術展及文化活動

初步構思帶來雕塑花園、沉浸式體驗的「光影潛行室」（Immersion room）、與電影導演合作設計的「電影廂房」（Cinema Suite）、舉行音樂會及現場演出的「音律閣」（Music Room）等等；藝術家駐留計劃將會邀請本地及國際藝術家創作，另外將會開放咖啡廳及禮品店，詳細活動內容有待公佈。

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虎豹別墅開放時間表

虎豹別墅2026開放日期預計2026年12月底前啟用首批空間，2027年啟用「電影廂房」及藝術家駐留單位等第二批空間，最後階段2028年啟用其餘空間如 cafe 及禮品店。基金會表示將以售票形式對外開放虎豹別墅，每天早上10時至下午6時開放，逢星期二休館；另設會員計劃，涵蓋特別折扣、家庭套票及優先入場通行證。

至於虎豹別墅免費導賞團方面，FAC 表示開始營運虎豹別墅後會繼續提供免費導賞服務給學校及團體，暫時尚未公佈細節，有關安排記得留意 FAC 及古物古蹟辦事處網站的最新消息。

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虎豹別墅歷史及建築風格

自1935年落成，虎豹別墅及私家花園昔日由人稱「萬金油大王」的富商胡文虎擁有，現已拆卸的萬金油花園位於大宅後的山坡上，從前開放公眾參觀，色彩鮮明的雕塑和璧畫圍繞十八層地獄主題，成為不少港人的難忘回憶。獲評為一級歷史建築的虎豹別墅屬中式文藝復興建築風格，中西合璧，並糅合印度及緬甸的文化色彩。虎豹別墅連同天台樓高四層，戶外庭園、客廳、飯廳、遊戲室、音樂室及三樓露台等等不同空間各有特色，注入設計精緻的細節，當中大宅西北入口處的月洞門採用意大利彩繪玻璃製成，晶瑩透光，色彩絢爛。

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