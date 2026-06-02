第二彈聯乘 7-Eleven x New Balance 復古卡式機及迷你相機換領攻略

7-Eleven x New Balance 印花換領聯乘系列推出12款迷你波鞋型磁貼，引起搶購潮流。六月 7-11 與 New Balance 帶來第二彈聯乘，推出玩味十足的復古卡式機和迷你相機，即看換領攻略。

7-Eleven x New Balance 第二彈聯乘卡式機及迷你相機有什麼款式？

以「潮玩加 Fun」為主題，7-Eleven x New Balance 聯乘系列加推「Retro 卡式機」及「Mini 咔嚓相機」，以盲盒形式發售。四款復古 7-11 x New Balance 卡式機分別是黑、綠、紫和黃色，融入7-Eleven 和 New Balance 的設計元素。每盒附有獨有的精美貼紙，讓你展現創意為卡式機增添個人風格。卡式機内置已預錄 Rover「7仔梗繫你」45周年主題曲的 cassette 帶，並附有有線耳機；你更可用來錄音或收聽電台，只要滑動選台按鈕即可選擇不同 FM 電台頻道。

7-11 x New Balance 迷你相機共有四個款式，包括經典的灰橙拼色、粉紅、軍綠和搶眼的紫色，盲盒附贈銀扣或幼鏈，可當作手袋掛飾或首飾，隨身攜帶。這款7-11 x New Balance 迷你相機内置25款濾鏡，可以拍照或錄影不同風格的影像。除了可以選擇像素外，錄影模式中設有移動偵測功能，能自動偵測畫面的動靜態，偵測到有動態時會自動拍攝；而畫面靜止超過10秒時便自動停止錄製，以省下儲存空間。相機支援 64G-128G 存儲卡、1920x1080圖像輸出、1.6M 像素，内置可充電電池，附有 Type C 電線，方便充電和輸出。

7-11 x New Balance 卡式機及迷你相機換領方法及價錢是？換領日期是何時？

由2026年6月3日早上7時起至6月30日，凡在 7-Eleven 實體店或網店單次購物滿$20即可享電子或實體印花一張，其後每$10可多享一張印花，滿$30享兩張，滿$40享三張，如此類推。

7-11 x New Balance 卡式機換領日期為6月3日早上7時起至7月3日，集齊四張實體或電子印花加$248，或以8,800 Yuu 積分加$218，即可隨機換購「Retro 卡式機」一部。7-11 x New Balance 迷你相機換領日期為6月3日早上7時起至7月3日，集齊四張實體或電子印花加$168，或以8,800 Yuu 積分加$128，即可隨機換購「Mini 咔嚓相機」一部。

另外，別錯過聯乘摺疊運動袋，待用時可以收納在精緻的蝴蝶結之中，由6月3日早上7時起至7月3日期間，在 7-Eleven 分店任何消費加$129或以8,000 Yuu 積分加$89,即 可換購摺疊運動袋一件，更多詳情可瀏覽7-11官網。

人氣 7-Eleven x New Balance 迷你波鞋型磁貼換領日期及價錢是？

7-Eleven x New Balance 迷你波鞋型磁貼共有12款，「Mini 拼砌模型磁貼」精選 NB 迷最愛六大經典鞋款型號 574、2002、2010、990v6、204 及 1300，每個型號推出兩種顏色，當中11款將會以盲盒形式供換領。1300 作為 New Balance 歷史上傳奇巔峰，今次以隱藏版限量供應，只佔所有盲盒約 5%，極為罕有；另一款 1300 會以 New Balance 門市限定款驚喜登場。

每隻迷你鞋可細拆成六件零件，包括鞋底、鞋面、支架、鞋帶和兩個 N 字標記，讓大家可以從零開始重塑經典。為了還原開箱儀式感，每款模型均附贈指定顏色的半透明迷你鞋盒，盒身結合 7-11 及 New Balance 的品牌元素，並100% 忠實還原鞋碼貼紙細節。由即日至至6月30日，在 7-Eleven 實體店或網店單次購物滿$20即可享電子或實體印花 一 張，其後每$10可多享印花一張。即日至7月3日儲齊20張電子印花，即可免費隨機換購「Mini 拼砌模型set」一套，限量 5,000套，先到先得，換完即止；儲齊四張實體或電子印花加 $56，或以 8,800yuu 積分加$25，即可隨機換購一套；儲齊六張印花加$88，即可隨機換購兩套。

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