灣仔美食餐廳一向多元化，近年更進駐各式各樣的新餐廳，令灣仔美食選擇更加多姿多彩。灣仔餐廳多不勝數，不論是精緻的中西日料理，抑或平民美食、港式餅店，連秘魯菜、希臘菜、墨西哥菜、過江龍拉麵都有，保證你能找到心水美食。不要錯過以下灣仔餐廳美食。
不可錯過的灣仔美食推介
要數灣仔美食餅店不少得 ABC 餅屋，前身為 ABC 愛皮西大飯店，早於50年代創辦，樓上經營俄羅斯菜，樓下賣糕餅，盛極一時，分店遍地開花。時移世易，僅餘的中環結志街的餅屋於2014年因社區重建而結業。老店傳人不忍長輩心血就此浪費，在灣仔重開餅屋，延續傳奇。大家一定要試試這裏的招牌卷蛋和菠蘿包。
灣仔全新越南法包專門店品味 Banh Mi，由定居香港多年的越南藉店主 Kiki Phung 主理，選用越南直送食材如肝醬、扎肉、醃豬肉串、肉鬆等，配上自家配方研製的法包，炮製最地道風味的越南法包。Kiki 專程向胡志明市最受歡迎的法包名店學做包，並將法包配方帶到香港，交由本地工場每日新鮮製作，外脆內鬆軟。第一次幫襯的話，推介品味特別（$78）加入雜錦越式扎肉、越式叉燒、豬肉鬆、肝醬等材料。此外，也有為素食者而設的品味豆腐（$68）採用本地豆腐製作，配合自家製磨菇醬增更添惹味。法包以外，不妨試試他們的春卷撈檬及醃豬肉串撈檬，再配一杯冰凍正宗越南咖啡，越㗳越香醇﹐充滿越南街頭風味。
Soft Thunder 提供多樣化的手工烘焙品及全新堂食酥點與飲品系列，火速成為灣仔美食之一。必試大受歡迎的開心果牛角酥 Pistachio Croissant 及開心果味 Unicorn Puff 和 Pistachio Latte。咖啡方面與本地咖啡烘焙品牌 Roast Work 合作，推出 Soft Thunder 自家拼配豆，偏向 nutty 及帶有可可、榛子風味，與店內的麵包、甜點也十分配襯。 另有 fruity 口味的拼配豆供客人選擇。
前四季酒店餅房行政主廚 Grégoire Michaud 的首間烘焙 café 店 — Bakehouse 近年已紅遍小紅書，成為灣仔必食美食之一。Bakehouse 主打各種新鮮烘焙食品，如自家發酵的酸種麵包、傳統的百吉包、牛角包等。灣仔分店設有餐廳部分，供應不同菜餚包括全日在餐、脆炸大啡菇、漢堡，週末去吃 brunch，特別悠閒。
白天是麵包店，晚上則變身做餐廳酒吧，The Baker & The Bottleman 由米芝蓮一星英國餐廳 Roganic 主廚 Oli Marlow 領軍，將英式烘焙和美酒二合為一，為大家帶來耳目一新的買麵包及美食美酒體驗。地面是 grab-and-go 烘焙店，提供新鮮出爐的英式烘焙輕食。上層設休閒雅座，入夜後這裏會化身成休閒餐廳酒吧，供應歐洲風味為靈感的單點餐單，推介：熟成本地鴨、伊比利亞豬扒及招牌魚柳漢堡。
1977年開業，於灣仔䇄立超過40年的快樂餅店，2023年搬至與舊址同街舖頭並以「快樂麵麭」命名，保留傳統小食忌廉筒、雞批及蛋撻等，同時推出多個新款式，例如咖啡栗子包、麻糬紫薯包及麻糬布丁蛋撻等。布丁蛋撻加入芋頭及麻糬，口感比一般蛋撻軟熟綿滑，來灣仔掃美食不要錯過。
強記美食連續多年米芝蓮街頭小食推介，1951年強記由車仔檔起家，現時已傳至第三代經營。必試鴛鴦腸雜錦臘味糯米飯，採用本地臘味及泰國頂級糯米，老闆堅持每天早上七時開始，一手包辦選米、浸米、蒸飯到炒臘味；在大蒸爐托出一大盤香噴噴的糯米飯，淋上自家調製的豉油，臘肉肥瘦均勻，咬下肉汁溢出，甘香惹味。不少得還有魚蛋豬皮蘿蔔、腸粉及傳統糖水，是灣仔地道美食之一。
餐廳酒吧
意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana 在香港屹立超過十年，由意籍名廚 Gianni Caprioli 創立，2015年在灣仔分域碼頭的海軍商場內開業，2021年底海軍商場關閉。2025年 Giá 回歸灣仔，新店佔地超過五千平方呎，其露台位置更可隱約眺望分域碼頭舊址， 為不少舊客帶來集體回憶。
Giá 主打意大利家庭式小餐館 (Trattoria) 風格，半開放式廚房配襯暖意色系，營造意大利家的感覺。招牌菜式包括：羅馬式薄，餅底以 Dalla Giovanna 麵粉、意大利礦泉水搓製而成，富有麥香。多款每日新鮮製作的手工意粉，配搭意大利牛仔肉、意大利豬肉腸及牛下肩眼肉卷製成的肉醬。餐廳的冷切肉選極為豐富，搜羅意大利全國不同農莊及生產商的出品，備有香港少見 的款式，而且全是即叫即切，保留最新鮮的質感及風味。
泰國人氣船麵連鎖品牌 ThongSmith 通思密三月中登陸香港！2018年開業的 ThongSmith 在曼谷有多間分店並走高檔路線。Thong Smith 船麵以八小時慢熬湯底及濃郁香料風味聞名，配料講究豪華，包括澳洲和牛肉眼片、牛腩、牛丸、牛筋及牛腱等，當地船麵最貴一碗售價為529泰銖。香港分店同樣提供和牛船麵、乾撈及豬肉版等經典菜式。
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餐廳主打意大利中部托斯卡尼的經典傳統料理，重點推介精選扒類 I Tagli Del Macellaio（Butcher’ s Cut），由餐廳的肉類屠宰專員選購來自美國愛達荷州牧場的黑安格斯
Trattoria Felino 以拿坡里為靈感，
Pocofino 由2025「亞太區50最佳薄餅」之一、菲律賓宿霧 Minante Pizzeria 的創辦人 Chef Matteo Minante 主理。提供八款經典及創意薄餅款式（$128-$168），包括：瑪格麗特、卡邦尼、四重芝士、意式辣腸及麻辣鹹牛肉薄餅等，全部薄餅即叫即焗製；每款薄餅均遵循「正宗拿坡里披薩協會」 （AVPN） 官方標準製作，每個細節都受到嚴格規範。如選用優質意大利00麵粉，經過24小時天然發酵，並以接近攝氏485度的高溫快速烘焗。薄餅餅皮輕盈有空氣感、中心軟綿濕潤，每一口都是最純粹的拿坡里風味 。
人氣粵菜鋒膳大廚主理發達叉燒，燒味特別以50年古法頤和園御品醬油炮製，主打美味且性價比極高的叉燒、茅台醬油雞以及明爐燒鵝。招牌叉燒提供梅頭及腩叉，以西班牙甘栗豚肉炮製，這款豬隻飼料為五穀、向日葵、栗子及橡果，肉味香濃，更有淡淡的栗子香氣；於店內太空燒烤爐慢火烤製1.5小時，蜜汁焦香肉鮮嫩多汁。另一推介茅台醬油雞，三黃雞加入醬香濃郁的茅台醃製而成，酒味與醬香完美融合。晚市限定的雞鴨一品煲，材料包括雞腎、雞潤、鴨血、豆卜等，搭配自家熬製的台山醬油滷水，更提供原煲外賣自取。
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Little Napoli 由跑馬地搬到灣仔，除了繼續供應招牌薄餅 Margherita、Donnarita、Montana 之外，Little Napoli 更加入多款新口味的拿坡里薄餅及小吃。如新推出的 Luciana 薄餅加入肉質鮮嫩的地中海八爪魚及埃塔橄欖，配上甜美濃厚的聖馬札諾番茄醬，充滿地中海風情。
Pizza Portafoglio Wallet Pizza 系列方便外帶，薄餅靈感源自拿坡里傳統街頭小吃，如同香港的蛋撻一樣可以從食店窗口直接外賣帶走。新口味有 Contadina 及 Zingara，加入冷切火腿等餡料，如巴馬火腿、傳統義式火腿等等，味道豐富細膩。餅皮經兩次烘烤，真正外脆內軟，絕非一般的薄餅可媲。另有 Pizza Fritta 炸意式餡餅 Dondiego 以海鮮餡料為主，黃酥脆的薄餅餡料有鯷魚、菊苣、阿傑羅拉水牛芝士和羅馬羊奶芝士，撒上烏魚子提升鹹鮮味，滋味紛陳。
灣仔高質燒肉餐廳，店名有趣叫「電力公司」，誰知是家來自台灣的正宗日式燒肉店。兩頁紙的餐牌，清楚劃分三款燒肉套餐，八成以上菜式是選用日本直送的頂級 A5 和牛，十至12道菜原價為$958/$1,278/$1,758，有專人席前燒烤；你也可選擇「挑戰價」（$598/$798/$1,098)需自己動手燒烤，價錢便宜一大截。另有逾十款燒肉單品，同樣分為原價及「挑戰價」。
自助醬料區「混醬」，提供11款特選醬料，如意大利原裝進口的黑松露醬及日本天然昆布熬煮後曬乾的鹽昆布，全部免費任添。推介日本頂級和牛月見金磚（$235)，取自 A5 和牛最靚的牛柳芯切成小磚頭般，油花紋理細緻如
灣仔餐廳美食多元化，連娘惹菜也有！餐廳的名字取自馬拉語 Rempah，意指「香料的混合」。Rempah 是娘惹菜的靈魂，大部分娘惹菜餐廳都有各自的秘方。這裏的娘惹濃厚叻沙，湯底用上檸檬草、大蒜和辣椒，以及其他香草和香料來調味，湯頭夠濃稠，味道非常出眾，椰漿味也很突出。蝦麵以豬骨加入大量蝦頭和蝦殼熬製，湯底透出橙色蝦油，啖啖都是精華，並以豬油渣和焦糖洋葱作點綴。
餐廳位於灣仔星街，採用傳統的家庭式小餐館佈置，供應琳琅滿目的越南美食，以及價格相宜的精選法國葡萄酒、雞尾酒、烈酒及餐後酒。主打一系列柴火燒烤主菜。必試48小時乾式熟成三黃雞配上自家製辣醬、越南香料炒肉蟹 、招牌越式香辣烤雞及芭蕉葉烤盲鰽魚配香茅辣醬等。
Bengal Brothers 供應午餐和晚餐，菜單貴精不貴多，包括濃郁的鹹味小吃、菜式包括各式鹹味小吃、佐酒小吃、小碟、咖喱、
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灣仔 Bengal
The Optimist 樓高兩層，地下是酒吧，樓上用餐區。室內設計充分融合西班牙北部風格，富有空間感，為灣仔氣型格餐廳。主打西班牙北部傳統（asador）烤肉及海鮮菜式，由行政總廚親自挑選最頂級的肉類及海鮮，一燒好直接由炭火烤爐捧到餐桌上，大快朵頤。酒吧以華麗的金色和綠色來做牆的主色，配上植物裝飾。這裏收藏大部分都是一些西班牙式的氈酒，調酒師會為你炮製多款不同特色的雞尾酒。
香港君悅酒店的中菜餐廳港灣壹號，是香港數一數二的中菜食府。由擁有超過30年入廚經驗的中菜行政總廚陳漢章師傅掌舵，招牌菜包括：椒鹽百花龍蝦鉗伴無鍚波士頓龍蝦，龍蝦兩食，兩種截然不同的滋味；還有酥皮焗鮑汁海參柚皮，靈感來自西式的酥皮湯，伴上鮑汁海參和工序繁複的柚皮，打破傳統酥皮湯的框框。
位於灣仔地標藍屋旁的泰國菜小店，獲米芝蓮必比登推介。由時尚泰菜 ChaChawan 前主廚、澳洲籍大廚 Adam Cliff 主理，主打船河及創意特色小食，船河分和牛及豬兩種，湯底以大量香料及豬血熬製，色澤深沉帶濃香，麵條新鮮爽滑。
朗廷酒店集團旗下屢獲殊榮的粵菜食府，餐廳由旺角明閣開店功臣曾超敬掌任廚藝總監，把以前他在舊店的招牌菜重現之餘，又加入更多元素，如主廚餐桌（$2,888/位起），於在獨一無二的主廚餐桌私人包廂中，享受互動用餐體驗。精彩菜式包括：椰皇燉鷓鴣天子蘭花螺頭、魚子醬脆皮花膠乾貝清汁、鮮花椒蒸東星斑柳、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁等。
日本九州人氣沾麵名店魚雷沾麵，創辦人夫婦松永隆二及松永佑佳對美味的極致追求，融合豚骨的醇厚與魚介的鮮甜，單是湯頭已耗時兩日製作：首先，大廚選用每日50公斤的豬筒骨、豬手、排骨、雞殼和雞腳等食材熬煮，過程中以錘子一下敲碎骨頭，確保骨髓中的鮮味緩緩釋出，避免過度釋放所帶來的雜味，透過精準控制攪拌與火候，呈現濃郁而潔淨的口感。翌日，大廚便在湯底加入沙甸魚、鯖魚、小魚乾及鰹魚組成的魚介精華；湯底同時融入了自家熬製的辛味噌，並巧妙加入洋蔥、蒜蓉、薑等，提升整體風味層次與平衡的辣度。
傳統沾麵所使用的麵條，多以「過冷河」方式處理，
ChullsChick 貫徹秘魯菜傳統，一系列菜餚涵蓋秘魯多種美食，並嚴選來自秘魯、新鮮直運的最佳食材。從清新開胃菜到風味十足的主菜，如秘魯生漬魚、秘魯特色餡餅、傳統秘魯炒肉眼牛柳配飯及薯條，當然不少得還有 ChullsChick 招牌秘魯風味烤── 雞肉經獨特的秘魯香草和香料醃製，放入 El Rotombo 烤爐中進行烤焗。這個烤爐特意由秘魯空運到港，其特殊設計可以令雞隻在烤爐內以旋轉方式慢慢烘烤，增添別樹一格的濃郁煙燻香味。同時透過高低溫的完美配合，去除雞肉上的多餘的脂肪，令肉質細嫩，美味無比。
灣仔有不少意式餐廳，AMA Ristorante 是其中一間，由羅馬土生土長的意大利籍主廚 Paolo Monti 主理，以意式酒館為概念，裝潢致力還原羅馬酒館的風格，由暖色木系的裝潢、舒適的沙發座椅，更有偌大的投影牆身，全天候放送意大利風景畫面。餐廳 99%食材均從意大利直送到餐廳，包括牛扒、牛內臟、蔬菜、芝士、醬汁、各款酒類等，帶來原汁原味的風味。推介羅馬最具代表性的菜式番茄醬豬頰肉意粉，以番茄、風乾豬頰肉及羊奶芝士煮成。
羅馬菜當然不少得羅馬薄餅（Pinsa）
牛迷必試還有來自意大利佛羅倫斯的
希臘小餐館 Artemis & Apollo 展現樸實而美味的地道風味，適合一大班親友共享 。開胃前菜的選擇眾多，包括希臘小餐館常見的 Fava Mash 豌豆仁蓉、主菜方面有各式烤肉，例如 Chicken Souvlaki 烤雞肉串和 Pork Souvlaki 烤豬肉串配捲餅及乳酪，另外還有 Calamari 魷魚或燒烤海鮮菜式，讓食客可細味希臘的小島風味。
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