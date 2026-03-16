意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana 在香港屹立超過十年，由意籍名廚 Gianni Caprioli 創立，2015年在灣仔分域碼頭的海軍商場內開業，2021年底海軍商場關閉。2025年 Giá 回歸灣仔，新店佔地超過五千平方呎，其露台位置更可隱約眺望分域碼頭舊址， 為不少舊客帶來集體回憶。

Giá 主打意大利家庭式小餐館 (Trattoria) 風格，半開放式廚房配襯暖意色系，營造意大利家的感覺。招牌菜式包括：羅馬式薄，餅底以 Dalla Giovanna 麵粉、意大利礦泉水搓製而成，富有麥香。多款每日新鮮製作的手工意粉，配搭意大利牛仔肉、意大利豬肉腸及牛下肩眼肉卷製成的肉醬。餐廳的冷切肉選極為豐富，搜羅意大利全國不同農莊及生產商的出品，備有香港少見 的款式，而且全是即叫即切，保留最新鮮的質感及風味。