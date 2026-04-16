龍蝦吧餐廳 x 三間頂尖餐廳合作推出「週日英式烤肉客席主廚系列」

港島香格里拉龍蝦吧餐廳繼早前與 Noi、22 Ships 及香港甬府合作推出「週日烤肉客席主廚系列第一章」後，餐廳將於五月至七月，由主廚 Cary Docherty 聯同 Neighborhood、Leela 以及 Cristal Room by Anne-Sophie Pic ，分別於指定星期日舉行「週日烤肉早午餐第二章」，重新詮釋經典的英式烤肉體驗。

名廚主理週日烤肉聯乘體驗體驗

龍蝦吧餐廳週日烤肉體驗（$898/位）將為客人奉上豐盛的三道菜套餐，先以經典前菜展開味覺之旅，例如龍蝦濃湯小杯、煙燻三文魚和生牛肉他他；然後可自選烤肉或海鮮菜式，搭配招牌配菜鴨油烤馬鈴薯及牛油蜜糖甘筍。不少得最後甜品環節有香蕉奶油批、特濃朱古力批以及主廚 Cary Docherty 精心製作的時令特色甜品。今次聯乘體驗的亮點是請來三間知名餐廳主廚參與，打頭炮5月31日有米芝蓮一星、位列2026亞洲50最佳餐廳榜單第24位的 Neighborhood 主廚黎子安 (David Lai) ，以其低調的魅力和對歐陸料理的獨到詮釋而聞名；6月28日有榮獲《黑珍珠餐廳指南2026》一鑽評級的現代印度菜 Leela 主廚 Manav Tuli，將現代印度美食與創意和美妙的風味交織在一起。壓軸於7月19日出場是榮登今年米芝蓮二星餐廳 Cristal Room by Anne-Sophie Pic 主廚 Marc Mantovani ，他將餐廳的精緻現代的法式料理烹飪風格融入週日烤肉菜式，展現更精緻優雅的體驗。

龍蝦吧餐廳

地址：中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店6樓

網頁 ：www.shangri-la.com/hongkong/islandshangrila/dining/restaurants/lobster-bar-grill

繼續看：

國泰航空榮登全球最佳航空公司第二

調酒界盛事「亞洲50最佳酒吧2026」七月回歸澳門舉行

香港四月好去處推介2026