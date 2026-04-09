調酒界盛事「亞洲50最佳酒吧2026」七月回歸澳門舉行

繼三月底在香港圓滿結束的2026「亞洲50最佳餐廳」後，餐飲界另一盛事——2026「亞洲50最佳酒吧 」將於七月回歸澳門盛大舉行。回顧2025年的名單，人氣極高的 Bar Leone 成功蟬聯亞洲第一。其他香港代表同樣表現出色，包括 Argo（第11位）、Coa（第17位）、Penicillin（第27位）、The Savory Project（第32位）及 Gokan（第33位）均榜上有名。

期間限定聯乘調酒活動

今年的頒獎典禮將重返澳門永利皇宮，在7月27日至29日期間舉行一連串慶祝活動。其中，萬眾矚目的賽果定於7月28日公佈。雖然典禮只邀請業內人士出席，但公眾依然可以參與期間限定的「50Best Signature Sessions」餐飲體驗。屆時多位世界級及亞洲頂級調酒師將會帶來只此一晚的客席聯乘活動。參考去年紐約 Martiny’s 與 Sushi Mizumi 合作的雞尾酒 Omakase，還有悉尼 Maybe Sammy 聯乘 Drunken Fish 舉辦的派對，今年的精彩陣容絕對值得大家期待。

Photograph: Courtesy Asia’s 50 Best Bars

香港能否集齊大滿貫？

無法親身「過大海」湊熱鬧的朋友也不用失望，7月28日晚上的頒獎典禮將會提供網上直播。香港目前已囊括「亞洲最佳餐廳」、「全球最佳酒吧」以及「全球最佳酒店」的榜首殊榮。到底今年本地酒吧能否勢如破竹，再次摘下「亞洲最佳酒吧」第一，為香港集齊大滿貫？各位記得密切留意我們的最新報導！

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