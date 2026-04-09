國泰航空榮登全球最佳航空公司第二

香港人對旅行的熱情從來不需要理由，而近日本地航空界更傳來喜訊，大家又唔會唔立即想飛番轉？國際航空評鑑網站 AirlineRatings 剛剛公佈2026年度「全球最佳航空公司」排名，國泰航空與 HK Express 表現亮眼，雙雙揚威國際，為未來出遊增添更多期待。

國泰奪全球亞軍 貴賓室與商務艙同樣稱霸

在傳統航空類別中，今年由卡塔爾航空奪冠，而大家熟悉的國泰航空則緊隨其後！新加坡航空（第三）、大韓航空（第四）及星宇航空（第五）依次上榜，競爭激烈。

國泰這次還連掃兩項大獎：憑藉全新「爾雅商務艙」（Aria Suite）奪得「全球最佳商務艙」，同時榮膺「全球最佳航空公司貴賓室」。對於經常長途飛行的旅客來說，這無疑是升級旅程體驗的一大誘因！國泰行政總裁林紹波表示，這些獎項是對整個團隊努力與專業精神的最佳肯定，同時也激勵著品牌繼續創新、精益求精。展望未來，國泰已豪擲逾 1,000 億港元，全力投資機隊擴充、客艙升級、地勤服務優化及數碼創新，致力為每位旅客打造更出色的飛行體驗。

Photograph: Courtesy HK Express

HK Express 登上榜首 萬呎高空歎街頭小食

至於平時鍾意精打細算去「快閃」的朋友，可考慮同樣成績彪炳的香港快運。由去年的第四位，躍升至 2026「全球最佳廉價航空」榜首。AirlineRatings 特別讚揚他們的機組人員服務貼心，加上座位舒適，而且最驚喜是可以在萬呎高空食到地道香港街頭小食，難怪成功突圍而出。

無論你想舒舒服服享受頂級飛行體驗，還是想平平地飛轉東京，這兩間本地航空公司都完美滿足大家的需求。看完這個排名，是時候拎起行事曆，計劃下一次的旅程吧！

繼續看：

全球101間最佳牛扒餐廳名單2026：Fireside 登亞洲第二

新奇士盲盒限定店快閃尖沙咀

香港週末好去處活動推介