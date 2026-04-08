新奇士盲盒限定店快閃尖沙咀 K11 玩遊戲贏 Joocies 新奇士橙收納盒吊飾

人氣盲盒熱潮繼續燒，美國加州柑橘品牌新奇士加入戰場，最近推出全新盲盒吊飾 Joocies，專為收納新奇士橙而設，相當得意！今次品牌更驚喜舉行新奇士盲盒限定店，四月在尖沙咀 K11 Art Mall 開放公眾入場，匯聚打卡位及遊戲體驗，讓大家有機會擁有可愛的 Joocies 新奇士盲盒。活動限定舉行四日，把握機會去參加吧！

Photograph: Courtesy Sunkist

由4月9日至12日期間，新奇士盲盒限定店「新奇士 Joocies 大派對」登陸 K11 Art Mall 地下露天廣場，邀請大家挑戰趣味遊戲，只需把握時機將橙色球舀入籃中，即可贏取 Joocies 限定盲盒，同時獲贈以天然高甜度見稱的新奇士黑牌超甜臍橙一個，數量有限，先到先得。你可以為 Joocies 新奇士柑橘收納盒吊飾裝飾不同小配件，自由創作專屬的表情和造型，並方便隨身攜帶新鮮柑橘。

Photograph: Courtesy Sunkist

新奇士盲盒限定店現場設有多個打卡位及展示區，分享 Joocies 全系列的趣味設計，讓大家可以隨心搭配個人造型，捕捉潮流瞬間，更多詳情可瀏覽新奇士香港社交平台。

「新奇士 Joocies 大派對」限時快閃店

日期及時間：2026年4月9日（5-9pm）、4月10至12日（11am-9pm）

地點：尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall 地下露天廣場

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