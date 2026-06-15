尖沙咀人氣麵包店 Moropain 結業

來自日本福岡的人氣麵包店 Moropain 突然無預警結業！ Moropain 去年一月選址尖沙咀開設首間海外分店，近日有網民發現 Moropain 店門外貼上告示，指店舖及內部物品將進行公開拍賣，而位於加連威老道29號信基商業中心地下管業處於門口貼出告示稱「店舖已搬遷」;此外，香港 Moropain IG 專頁已經被刪除。

香港 Moropain 旗艦店佔地 2,500 平方呎，以木系配襯水泥灰色格調的日系室內設計。創辦人兼總廚諸永裕士曾於日本著名連鎖麵包店工作，多次參加麵包大賽並獲獎無數。得獎麵包如日式蜜瓜包是最具人氣款式，諸永先生用自家研發的配方製作，在麵包之中加入乳酪，令麵包體更加鬆軟，而且吃起來有一種清新的口感，能平衡以牛油做成的鬆脆外皮的味道。香港 Moropain 就有獨家供應的提拉米蘇蜜瓜包系列，每日每款限定20個，開幕初期幾乎日日排長龍，吸引不少麵包迷到場朝聖。

創辦人兼總廚諸永裕士

對於香港 Moropain 開業只有一年半就結業，不少網民紛紛在 Threads 留言：「老細無交租？」、「好可惜！佢哋個酥皮蛋撻真係好好食！」、「咁貴租，一日要賣幾多個包先夠？」

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