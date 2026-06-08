「全球101最佳漢堡2026」名單出爐 香港登亞洲第一漢堡！

由倫敦媒體公司 Upper Cut Media House 選出「全球101最佳漢堡2026」（The World's 101 Best Burgers）名單新鮮出爐，香港有兩家代表上榜，其中一家更擠身全球第四位、成為「亞洲第一漢堡」！

Photograph: @thediplomathk The Diplomat burger

全球101最佳漢堡2026 The Diplomat：招牌四安士和牛漢堡

榮登「亞洲第一漢堡」的香港漢堡包竟然不是來自漢堡包名店或扒房餐廳，而是隠藏於中環的雞尾酒酒吧 The Diplomat！招牌四安士和牛漢堡包用上頂級和牛肉，香煎至完美的五成熟，濃郁的車打芝士在炙熱的肉扒上溫柔融化，配上烤得外脆內軟的芝麻包，每一口都是脂香與肉汁交織的極致享受。創辦人 John Nugent 笑言 The Diplomat 絕對是一家雞尾酒酒吧，不過這也無阻其廚師團隊落足心機炮製美食的決心，能夠在「全球101最佳漢堡2026」中力壓無數頂級扒房餐廳勇奪「亞洲第一漢堡」殊榮，實屬難能可貴！

Photograph: @fireside.hk Fireside burger slider

全球101最佳漢堡2026 Fireside：黑松露迷你漢堡

另一家打入「全球101最佳漢堡」的香港代表則是香港著名扒房 Fireside，排第46位。相信牛扒迷對主打「直火料理」餐廳 Fireside 一定不會感到陌生，同獲今年「全球101間最佳牛扒餐廳」第18位的殊榮，主廚 Jaime Ortolá 一向對如何極致演繹優質肉類瞭如指掌。有別於其他上榜餐廳的重量級漢堡，Fireside 竟然是以「細」取勝！他們的迷你漢堡精巧得只需用幾根手指就能輕鬆拿起，而主角牛肉漢堡扒於柴火窯爐慢煮炮製，入口即化，綴以黑松露完美昇華，打造精緻玲瓏的「細魅」漢堡。

全球101最佳漢堡2026前十名：



1. Bleecker Burger（英國）

2. Black Bear Burger（英國）

3. Café Margaret（澳洲悉梨）

4. The Diplomat（香港）

5. Gasoline Grill（丹麥）

6. Sip & Guzzle（美國）

7. Hawksmoor（英國）

8. Nowon（美國）

9. Amboy Quality Meats（美國）

10. The International（澳洲悉梨）

完整名單：www.worldbestburgers.com/our-list

The Diplomat

地址：中環砵甸乍街45號 H Code 高座LG樓

Fireside

地址：中環砵甸乍街45號 H Code 5樓

想知道更多香港好去處最新情報？立即追蹤我們的 YouTube、Facebook 及 Instagram，或按這裏登記，便可以電郵獲取我們最新的定期通訊

繼續看：

香港三間餐廳上榜 「全球16間最美餐廳」：花雲、Peridot、Akira Back

虎豹別墅2026年重開打造全新文化藝術地標 匯聚展覽、電影主題活動、cafe 及紀念品店、藝術家駐留計劃

Chiikawa 展覽2026香港回歸巨型迴旋木馬裝置登場

2026香港足球盛會門票攻略