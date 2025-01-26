Time Out 說

日本福岡過江人氣麵包店 Moropain 正式進駐尖沙咀，為品牌首間海外分店。香港 Moropain 旗艦店佔地 2,500 平方呎，以木系配襯水泥灰色格調的日系室內設計，令人有如置身日本福岡店。創辦人兼總廚諸永裕士曾於日本著名連鎖麵包店工作，多次參加麵包大賽並獲獎無數。

香港 Moropain 麵包每日在店內廚房新鮮出爐，置於中央的麵包枱展示約40款麵包，吐司、歐式麵包、日式軟麵包、酥皮類別應有盡有，均是日本人氣產品，亦有諸永先生的得獎麵包。日式蜜瓜包是日本店最具人氣款式，諸永先生用自家研發的配方製作，在麵包之中加入乳酪，令麵包體更加鬆軟，而且吃起來有一種清新的口感，能平衡以牛油做成的鬆脆外皮的味道。日本店一直以來只推出原味，但香港 Moropain 就有獨家供應的提拉米蘇蜜瓜包系列，每日每款限定20個。兩款口味包括日式提拉米蘇蜜瓜包，以朱古力蜜瓜包夾着原味的提拉米蘇；抹茶提拉米蘇蜜瓜包，則以原味蜜瓜包夾着抹茶味的馬斯卡彭忌廉。另有日式蜜瓜包及香港限定日式朱古力蜜瓜包。

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除了歐式包及日本軟麵包，Moropain 另一名物是扁身造型的傳統甜酥 Kouign Amann。香港店獨家版本法式蝴蝶甜酥，酥香鬆化脆卜卜。喜歡鹹食餡料的話也有不少選擇，推介調理包熱狗，法棍麵包糰內搓入炒香過的洋葱，令麵包體自帶鹹香味，夾着日本產豬肉腸、日式薯仔沙律、日本香腸、自家製白汁，最後撒上 mozzarella、cheddar 及 gouda 三種芝士，焗至芝士溶化，配上脆身的法棍麵包，口感豐富。