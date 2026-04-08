屹立中環逾70年的公利真料竹蔗水是傳統涼茶店，而當中最馳名的是竹蔗水，以廣東青蔗每日新鮮榨取液汁，不添加額外糖份，清甜可口。天然竹蔗水值得細嚐外，店子的舊派格局、氛圍亦值得細味，無論是綠白格子地板，還是牆上發黃的手寫的書法，都是歲月的產物。
公利創辦人原是蔗農出身，主要出售予其他涼茶店做蔗汁，後來發現出售蔗汁利潤更高，1948年於中環開店賣蔗汁。
屹立中環逾70年的公利真料竹蔗水是傳統涼茶店，而當中最馳名的是竹蔗水，以廣東青蔗每日新鮮榨取液汁，不添加額外糖份，清甜可口。天然竹蔗水值得細嚐外，店子的舊派格局、氛圍亦值得細味，無論是綠白格子地板，還是牆上發黃的手寫的書法，都是歲月的產物。
公利創辦人原是蔗農出身，主要出售予其他涼茶店做蔗汁，後來發現出售蔗汁利潤更高，1948年於中環開店賣蔗汁。
惠隆號東莞佬涼茶由家族經營，老店已經歷數代人接手，屹立深水埗超過60年歷史。惠隆號只賣四款涼茶，以不同材料配搭煲製，每款涼茶均以不同材料配搭煲煮而成，各有多重保健功效。例如廿四味可助身體下火，有助從而減輕痱滋和喉嚨痛症狀，怕苦？可多付一元添加蜜糖；喜歡喝甜茶的可選一嚐銀菊露，加入忍冬和雪耳煮成，味道偏甜滿有古早味。
世界級西餐廳在香港並不難找，但像雅谷餐廳般歷史悠久且具風味的，卻恐怕一隻手也數得晒。字號早於1967年建立，初在銅鑼灣波斯富街開業，現址在跑馬地黃泥涌道。餐廳裝潢古雅精緻，黑色拱形大鐵門、木樓梯、雕花椅子、吊燈、名畫等等，無不流露店家對品味的追求。
就算你沒有到訪過源吉林位於上環的舖頭，一定見過，甚至飲用過他們生產的甘和茶，亦即盒仔茶。盒仔茶，方方正正得小盒子藏着創辦人源氏的祖傳配方草藥，以熱水沖泡，即變甘苦味的褐色茶湯，能治癒普通感冒。源吉林製藥的歷史可追溯至晚清，源氏於1906年落戶上環，其座落的建築物更建於19世紀晚期，由建築物乃至店內外都保留着歲月洗禮的痕跡，非常可貴。
開業超過百年的蓮香樓，早已是香港茶樓文化的象徵。經歷多次財務危機與結業風波，甚至曾於2022年夏天因疫情暫別一段時間，但最終於2024年於原址威靈頓街與鴨巴甸街轉角捲土重來，保留城中碩果僅存的手推車點心的傳統與經典茶樓格局，深受本地食客與遊客喜愛，堪稱必到的香港老字號茶樓。
中環原址大廈將於2026年4月拆卸重建，蓮香樓新店將移師上環德輔道中249至251號東寧大廈，距離原址僅六分鐘路程，預計四月正式營業。
公和字號早於1893年創立，最先於廣東道開舖，其後因重建而在50年代尾遷到深水埗。石磨豆花豆漿，天天新鮮製造。豆腐花是香港其中一種最受歡迎的經典甜品，而公和的豆腐花幼滑如絲，帶出濃郁豆味，是老人家最喜歡緬懷的舊時味道。除了馳名豆腐花外，還有豆漿和各類豆製品，如素鴨、素雞、甜竹、腐皮等。老店也與時並進，推出樽仔豆奶奶凍，吸引不少網紅來打卡。
在油麻地屹立超過70年的美都餐室，一度傳出結業消息，慶幸這家老字號最終依然守得住。雖然有人覺得美都餐室的食物質素和服務態度每況愈下；不過也有不少人喜歡店裏的懷舊裝潢慕名而來。彩色玻璃窗、馬賽克瓷磚、吊扇等，散發濃濃的懷舊感，靠窗卡位坐下，一邊看着窗外風景，一邊嚐一下紅荳蓮子冰，又的確別有一番風味。
作為香港最大眾化的日常飲食，茶餐廳當然不會消失。不過，具獨色的舊派茶餐廳卻可能愈來愈難找。長沙灣新華茶餐廳是非常典型的舊派茶餐廳，開業逾半世紀，設自家餅房，供廳新鮮出爐的港式包餅，還會做舊式奶油蛋糕。店內氛圍懷舊，有着現時少見的閣樓雅座及迷你送餐升降機。
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創立於1895年，現由第四代後人 Gigi 當家打理，最初是由她的太爺嫲那一代在廣東開檔，推着木頭車，賣蛇湯、蛇膽、蛇粉，為人們治療風寒外感等等。1940年吳氏搬到香港，由上環推着木頭車賣蛇羹蛇湯及燒味飯開始，後來在士丹利街上舖，一直至1989年搬到現址中環閣麟街。蛇王芬沒有因潮流而改變，餐牌上百多款菜式全部與當年開舖時賣的一樣，味道幾十年如一，盡力將傳統廣府菜式與文化傳承下去。
無論食材如何乏味，只要蘸一小口蝦膏，香味即時提升。這種能化枯朽為神奇的調味品，香港也有自家出品。勝利香蝦廠是大澳一家蝦膏蝦醬廠，早於三十年代已經營運，傳承三代。製作手法傳統，加進鹽把銀蝦攬爛，發酵，打磨，日曬，製成蝦膏蝦醬。
正當既復古又時麾的 barber shop 越開越多，同樣只提供剪髮及剃鬚服務的傳統上海理髮店則買少見少。上海華麗理髮廰是其中之一，招牌近一甲子歷史，最初開業於北角，後落戶彩虹邨。理髮店保留舊式格局，理髮椅、工具盤、格仔地板都是舊時代的款式。掌店的都是老師傅，以嚴謹仔細態度及傳統手法理髮及修面。不過，店子亦設有髮廊區域，提供常見的染髮焗油服務。
龍華酒店不但以乳鴿聞名於食客之間，其歷史亦為人津津樂道。建於1938年，本為商人鍾秀長家族的度假別墅，樓高兩層，呈四方形，外牆塗成紅色，非常奪目。四十年代，龍華更設置鴿場。五十年代，正式成為酒店。八十年代，酒店業務告終，從此只做飲食。龍華以前曾養有孔雀，供食客邊用餐邊欣賞。
舊式山貨店供應民生雜貨，本來梗有一間在左近，但可惜很多因為租金上升、青黃不接等問題而被淘汰，朱榮記是少數仍能生存的。字號創辦於五十年代，最初只是地攤，輾轉發展至90年代才遷至上環地舖。本來主打以竹、草、藤、木物料製成的山貨，不過後來山貨式微，店子便加入林林總總的生活雜貨，例如塑膠豬仔錢箱、駱駝牌暖水壺等。
盛記是香港碩果僅存的大牌檔，鐵皮檔、綠色天幕、黃色的燈光、鑊氣十足的小炒，交織出最地道的港式味道！那是逾半世絕歷史、中環盛記的寫照，多年來人流不絕，不過，好生意不代表長做長有，因為大牌檔牌照，基於公眾衛生及安全考量，政府早已停止發出新牌，只容許現有的牌照持有人配偶繼承或接受轉讓牌照，目前香港只有廿多家大牌檔。這裏提供各式各樣風味小炒、推介椒鹽鮮魷、生炒骨、炒蜆炒蟹等。
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