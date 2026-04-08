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香港

Yuen Kut Lam
Photograph: Ann Chiu
Photograph: Ann Chiu

守護香港老字號！15間香港逾半世紀老店

錯失太易 愛需要及時

撰文 Time Out Hong Kong
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近年不少香港老字號都因為種種原因黯然告別。或許大家總是後知後覺，等到一些香港老字號執笠先來幫襯。短暫的、趁墟式的支持其實無補於事。如果我們覺得香港老店是寶，就在日常生活中多多光顧及關注，欣賞他們在漫長歲月中專心致志傳承的手藝及老行業智慧。以下15間香港逾半世紀老店，一直默默照顧着這個城市的日常生活，值得我們多加支持。想了解其他香港的文化，可瀏覽漫遊香港特色唐樓正在消失的香港文化香港特色獨立書店

公利真料竹蔗水：傳統涼茶

  • 蘇豪
公利真料竹蔗水：傳統涼茶
公利真料竹蔗水：傳統涼茶
Photograph: Ann Chiu

屹立中環逾70年的公利真料竹蔗水是傳統涼茶店，而當中最馳名的是竹蔗水，以廣東青蔗每日新鮮榨取液汁，不添加額外糖份，清甜可口。天然竹蔗水值得細嚐外，店子的舊派格局、氛圍亦值得細味，無論是綠白格子地板，還是牆上發黃的手寫的書法，都是歲月的產物。

公利創辦人原是蔗農出身，主要出售予其他涼茶店做蔗汁，後來發現出售蔗汁利潤更高，1948年於中環開店賣蔗汁。

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惠隆號東莞佬涼茶：古早味涼茶

  • 深水埗
惠隆號東莞佬涼茶：古早味涼茶
惠隆號東莞佬涼茶：古早味涼茶
Photograph: Ann Chiu

惠隆號東莞佬涼茶由家族經營，老店已經歷數代人接手，屹立深水埗超過60年歷史惠隆號只賣四款涼茶，以不同材料配搭煲製，每款涼茶均以不同材料配搭煲煮而成，各有多重保健功效。例如廿四味可助身體下火，有助從而減輕痱滋和喉嚨痛症狀，怕苦？可多付一元添加蜜糖；喜歡喝甜茶的可選一嚐銀菊露，加入忍冬和雪耳煮成，味道偏甜滿有古早味。

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雅谷餐廳：老派的優雅

  • 法國菜
  • 跑馬地
  • 推薦
雅谷餐廳：老派的優雅
雅谷餐廳：老派的優雅
Photograph: Ann Chiu

世界級西餐廳在香港並不難找，但像雅谷餐廳般歷史悠久且具風味的，卻恐怕一隻手也數得晒。字號早於1967年建立，初在銅鑼灣波斯富街開業，現址在跑馬地黃泥涌道餐廳裝潢古雅精緻，黑色拱形大鐵門、木樓梯、雕花椅子、吊燈、名畫等等，無不流露店家對品味的追求。

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源吉林：中草藥百年老字號

  • 景點
  • 上環
源吉林：中草藥百年老字號
源吉林：中草藥百年老字號
Photograph: Courtesy Ann Chiu

就算你沒有到訪過源吉林位於上環的舖頭，一定見過，甚至飲用過他們生產的甘和茶，亦即盒仔茶。盒仔茶，方方正正得小盒子藏着創辦人源氏的祖傳配方草藥，以熱水沖泡，即變甘苦味的褐色茶湯，能治癒普通感冒。源吉林製藥的歷史可追溯至晚清，源氏於1906年落戶上環，其座落的建築物更建於19世紀晚期，由建築物乃至店內外都保留着歲月洗禮的痕跡，非常可貴。

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蓮香樓：移師上環

  • 餐廳
蓮香樓：移師上環
蓮香樓：移師上環
Photograph: Joshua Lin

開業超過百年的蓮香樓，早已是香港茶樓文化的象徵。經歷多次財務危機與結業風波，甚至曾於2022年夏天因疫情暫別一段時間，但最終於2024年於原址威靈頓街與鴨巴甸街轉角捲土重來，保留城中碩果僅存的手推車點心傳統與經典茶樓格局，深受本地食客與遊客喜愛，堪稱必到的香港老字號茶樓。

中環原址大廈將於2026年4月拆卸重建，蓮香樓新店將移師上環德輔道中249至251號東寧大廈，距離原址僅六分鐘路程，預計四月正式營業。

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公和荳品廠：與時並進

  • 中國菜
  • 深水埗
  • 推薦
公和荳品廠：與時並進
公和荳品廠：與時並進
Photograph: Ann Chiu

公和字號早於1893年創立，最先於廣東道開舖，其後因重建而在50年代尾遷到深水埗。石磨豆花豆漿，天天新鮮製造。豆腐花是香港其中一種最受歡迎的經典甜品，而公和的豆腐花幼滑如絲，帶出濃郁豆味，是老人家最喜歡緬懷的舊時味道。除了馳名豆腐花外，還有豆漿和各類豆製品，如素鴨、素雞、甜竹、腐皮等。老店也與時並進，推出樽仔豆奶奶凍，吸引不少網紅來打卡。

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叫外賣
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美都餐室：油麻地地標

  • 油麻地
美都餐室：油麻地地標
美都餐室：油麻地地標
Photograph: Chui Pak Cheung

在油麻地屹立超過70年的美都餐室，一度傳出結業消息，慶幸這家老字號最終依然守得住。雖然有人覺得美都餐室的食物質素和服務態度每況愈下；不過也有不少人喜歡店裏的懷舊裝潢慕名而來。彩色玻璃窗、馬賽克瓷磚、吊扇等，散發濃濃的懷舊感，靠窗卡位坐下，一邊看着窗外風景，一邊嚐一下紅荳蓮子冰，又的確別有一番風味。

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八仙餅家：茶樓變餅舖

  • 購物
  • 麵包店
  • 深水埗
八仙餅家：茶樓變餅舖
八仙餅家：茶樓變餅舖
Photograph: Ann Chiu
八仙歷史可追溯至60年代，本身是一家茶樓，當時的老闆叫吳志坤1978年，茶樓因為生意轉差，遷舖變陣，只保留餅部。前舖後工場，手工製作核桃酥、雞仔餅、椰堆、香蕉糕、老婆餅等各種唐餅，風味傳統，深受街坊喜歡。一到農曆八月，小店忙得不可開交，生產各式月餅，紅豆相思月、雙黃蓮蓉月、金腿月、五仁月等等。由於產量頗豐，在葵涌自家工場製作。製作認真，當大部份品牌為省成本依賴現成材料時，八仙堅持自家製作豆蓉、豆沙及蓮蓉。月餅禮盒用上舊式八仙圖案設計，富有特色。
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新華茶餐廳：少見閣樓雅座

  • 長沙灣
  • 推薦
新華茶餐廳：少見閣樓雅座
新華茶餐廳：少見閣樓雅座
Photograph: Tam Wan Kin

作為香港最大眾化的日常飲食，茶餐廳當然不會消失。不過，具獨色的舊派茶餐廳卻可能愈來愈難找。長沙灣新華茶餐廳是非常典型的舊派茶餐廳，開業逾半世紀，設自家餅房，供廳新鮮出爐的港式包餅，還會做舊式奶油蛋糕。店內氛圍懷舊，有着現時少見的閣樓雅座及迷你送餐升降機。

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蛇王芬：承傳廣府菜

  • 中國菜
  • 中環
  • 推薦
蛇王芬：承傳廣府菜
蛇王芬：承傳廣府菜
Photograph: Calvin Sit

創立於1895年，現由第四代後人 Gigi 當家打理，最初是由她的太爺嫲那一代在廣東開檔，推着木頭車，賣蛇湯、蛇膽、蛇粉，為人們治療風寒外感等等。1940吳氏搬到香港，由上環推着木頭車賣蛇羹蛇湯及燒味飯開始，後來在士丹利街上舖，一直至1989年搬到現址中環閣麟街。蛇王芬沒有因潮流而改變，餐牌上百多款菜式全部與當年開舖時賣的一樣，味道幾十年如一，盡力將傳統廣府菜式與文化傳承下去。

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勝利香蝦廠：勾魂鹹香

  • 購物
  • 大澳
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勝利香蝦廠：勾魂鹹香
勝利香蝦廠：勾魂鹹香
Photograph: Shutterstock

無論食材如何乏味，只要蘸一小口蝦膏，香味即時提升。這種能化枯朽為神奇的調味品，香港也有自家出品。勝利香蝦廠是大澳一家蝦膏蝦醬廠，早於三十年代已經營運，傳承三代。製作手法傳統，加進鹽把銀蝦攬爛，發酵，打磨，日曬，製成蝦膏蝦醬。

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上海華麗理髮廳：傳統理髮

  • 健康及美容
  • 男士理髮店
  • 牛池灣
  • 推薦
上海華麗理髮廳：傳統理髮
上海華麗理髮廳：傳統理髮
Photograph: Calvin Sit

正當既復古又時麾的 barber shop 越開多，同樣只提供剪髮及剃鬚服務的傳統上海理髮店則買少見少。上海華麗理髮廰是其中之一，招牌近一甲子歷史，最初開業於北角，後落戶彩虹邨。理髮店保留舊式格局，理髮椅、工具盤、格仔地板都是舊時代的款式。掌店的都是老師傅，以嚴謹仔細態度及傳統手法理髮及修面。不過，店子亦設有髮廊區域，提供常見的染髮焗油服務。

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龍華酒店：乳鴿名店

  • 沙田
  • 推薦
龍華酒店：乳鴿名店
龍華酒店：乳鴿名店
Photograph: Calvin Sit

龍華酒店不但以乳鴿聞名於食客之間，其歷史亦為人津津樂道。建於1938年，本為商人鍾秀長家族的度假別墅，樓高兩層，呈四方形，外牆塗成紅色，非常奪目。四十年代，龍華更設置鴿場。五十年代，正式成為酒店。八十年代，酒店業務告終，從此只做飲食。龍華以前曾養有孔雀，供食客邊用餐邊欣賞。

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叫外賣

朱榮記：雜貨寶藏

  • 購物
  • 雜貨店
  • 上環
朱榮記：雜貨寶藏
朱榮記：雜貨寶藏
Photograph: Calvin Sit

舊式山貨店供應民生雜貨，本來梗有一間在左近，但可惜很多因為租金上升、青黃不接等問題而被淘汰，朱榮記是少數仍能生存的。字號創辦於五十年代，最初只是地攤，輾轉發展至90年代才遷至上環地舖。本來主打以竹、草、藤、木物料製成的山貨，不過後來山貨式微，店子便加入林林總總的生活雜貨，例如塑膠豬仔錢箱、駱駝牌暖水壺等。

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盛記：少數大牌檔

  • 中環
盛記：少數大牌檔
盛記：少數大牌檔
Photograph: Ann Chiu

盛記是香港碩果僅存的大牌檔，鐵皮檔、綠色天幕、黃色的燈光、鑊氣十足的小炒，交織出最地道的港式味道！那是逾半世絕歷史、中環盛記的寫照，多年來人流不絕，不過，好生意不代表長做長有，因為大牌檔牌照，基於公眾衛生及安全考量，政府早已停止發出新牌，只容許現有的牌照持有人配偶繼承或接受轉讓牌照，目前香港只有廿多家大牌檔。這裏提供各式各樣風味小炒、推介椒鹽鮮魷、生炒骨、炒蜆炒蟹等。

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