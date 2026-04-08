開業超過百年的蓮香樓，早已是香港茶樓文化的象徵。經歷多次財務危機與結業風波，甚至曾於2022年夏天因疫情暫別一段時間，但最終於2024年於原址威靈頓街與鴨巴甸街轉角捲土重來，保留城中碩果僅存的手推車點心的傳統與經典茶樓格局，深受本地食客與遊客喜愛，堪稱必到的香港老字號茶樓。

中環原址大廈將於2026年4月拆卸重建，蓮香樓新店將移師上環德輔道中249至251號東寧大廈，距離原址僅六分鐘路程，預計四月正式營業。