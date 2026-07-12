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香港動漫節2026攻略：門票價錢、頭籌抽籤、Cosplay 專區、開放時間、活動展位、交通

Cassia Chan
撰文
Cassia Chan
Anicom
Photograph: CH | ACGHK
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香港動漫節2026回歸灣仔會展，由7月24至28日一連五日帶來動漫展覽及 cosplay 活動。今年香港動漫節規模再擴大，首度橫跨 Hall 1、Hall 3 及 Hall 5 三個展廳，成為歷年規模最大香港動漫展。以下總結2026動漫節門票入場攻略，由香港動漫節門票價錢、Cosplay 專區、頭籌抽籤、活動及展區必看推介，還有動漫節開放時間及交通，動漫迷齊齊享受年度暑假盛典

2026動漫節開放時間和地點是？

今次香港動漫節開放時間為7月24至28日，在會展中心1號、3號及5FG 展覽廳舉行，每日上午10時至晚上9時開放（Hall 3 及 Hall 5 每日早上11時開放），而7月28日閉館時間是晚上8時。

2026動漫節門票價錢多少？如何購買動漫節門票和 CosParadise 攝影師入場證？

想入場今屆香港動漫節，記得要預先購票，現場不設售票處（旅客門票除外）。2026動漫節門票價錢分為一般門票$50（12歲或以上）、小童門票$25（三至11歲，2歲或以下免費入場）、動漫節守快線門票$150、旅客全票$80、小童旅客$25；7月13日 ACGHK App 內發售的CosParadise 攝影師入場證$220、Cosplayer 登記證$50；全新 Hall 3 全票$30，包括入場 Hall 3 及Hall 5FG CosParadise。

想購買以上動漫節門票，可以透過手機應用程式 ACGHK app 購票，旅客門票可以現場售票處購票；至於2026動漫節門票實體票（一般門票），可由即日起在7-11或 OK 便利店購買。

 

 

香港動漫節 CosParadise 門票及入場安排是？可以免費入場嗎？

最受歡迎的動漫節活動當然是「CosParadise」cosplay 專區，讓 cosplayer 和攝影愛好者聚首一堂。今年動漫節 CosParadise 場地位於 Hall 3 及 Hall 5，設立人數上限，大家必須購票入場。所有 cosplayer 及攝影人士入場 CosParadise 進行 cosplay 或攝影活動，必須即日起使用 ACGHK app 購買通行證。Cosplayer 登記證$50（每日4,500位） ，攝影師通行證$220（每日600位），使用者可於當天無限次進出 Hall 3場館。

動漫節2026實名登記頭籌活動安排是？

為免受大家兩天通宵排隊入場，主辦單位提供動漫節2026實名登記頭籌安排，由即日起至7月15日晚上11時59分，可以到 ACGHK App 實名登記頭籌活動，大會將於7月24至25日期間每日隨機抽籤300名名額，為第1至300位入場人士編訂入場次序。如每天登記人數不足300，將以應用程式隨機抽籤編配入場次序；如每天登記人數超過300，將以本應用程式隨機抽選300名額及編配入場次序。

ACGHK
Photograph: CH | ACGHK

今屆香港動漫節活動焦點有什麼？（附場館圖）

2026動漫節展新增「Dig Dig Island 發掘島」潮玩收藏集中地，「ComixPop」升級登場，本地漫畫家全面進駐 Hall 3，現場與粉絲近距離互動；超人氣組合 hololive Vtuber「ししわた」空降動漫節舞台，成員角卷綿芽和獅白牡丹將舉行粉絲見面會，著名日本聲優河西健吾也將親臨演出，更多詳情請瀏覽香港動漫節2026官網場館圖

灣仔會展動漫節交通

前往灣仔會展動漫節交通方面，可以由港鐵灣仔站 A5 出口或會展站 B3 出口步行到達。

香港動漫電玩節2026
日期：2026年7月24日至28日
地點：香港會議展覽中心 Hall 1、3及5

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