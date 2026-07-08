朗豪坊 Chiikawa 電影限定店登場！《劇場版 Chiikawa 人魚島的秘密》電影周邊產品打卡位、入場安排、角色見面會

踏入暑假，萬眾期待的 Chiikawa 首部動畫大電影《劇場版 Chiikawa 人魚島的秘密》即將上映，朗豪坊與 Medialink 羚邦打造 Chiikawa 電影限定店，帶大家走進 Chiikawa 人魚島，盡情打卡兼搶購限定產品！即看朗豪坊 Chiikawa 電影限定店懶人包，緊貼《劇場版 Chiikawa 人魚島的秘密》電影周邊產品打卡位、入場安排和角色見面會日期。繼續看「Chiikawa Artiverse」旋轉木馬展！

朗豪坊 Chiikawa 電影限定店日期及地點是？

朗豪坊《劇場版 Chiikawa 人魚島的秘密》期間限定店由7月10日8月31日，在商場四樓通天廣場開設。活動期間，朗豪坊正門佈置《劇場版 Chiikawa 人魚島的秘密》電影主題裝飾，12樓「人魚島的秘密」帶來打卡位和照相館。

「Chiikawa 's Adventure —人魚島土產屋」朗豪坊 Chiikawa 電影限定店入場預約安排是？（附預約連結）

由7月10日至30日，「Chiikawa 's Adventure —人魚島土產屋」設預約入場安排，想入場朗豪坊 Chiikawa 電影限定店必須在 Klook 預約入場憑證，第二輪安排朗豪坊 Chiikawa 電影限定店預約日期由7月13日上午10時起，開放7月17日至23日的名額，更多詳情請瀏覽 Niko-Niko 生活百貨社交平台。朗豪坊 Chiikawa 限定店預約連結

「Chiikawa 's Adventure —人魚島土產屋」限定店有什麼周邊產品和打卡位？

適逢《劇場版 Chiikawa 人魚島的秘密》即將上映，朗豪坊 Chiikawa 限定店化身為電影中的海島，讓你可以乘搭小鴨船登上「人魚島」，與穿上草裙的 Chiikawa 及多位人氣角色參加「營火晚會」，而「賽蓮」及小人魚在背後暗中觀察大家。場內更設有多個電影名場面打卡位，當中有重要角色一葉、二葉及島二郎登場。

今次朗豪坊 Chiikawa 電影限定店與日本同步發售《劇場版 Chiikawa 人魚島的秘密》的全新電影周邊產品，包括草裙舞造型 Chiikawa、小八、兔兔 Usagi、賽蓮、人魚公仔、一葉、二葉公仔吊飾、海邊閃亮透明卡（隨機款）、「人魚的鱗片御守」、回憶時刻亞克力吊飾（隨機款）、攜帶小抽繩袋（隨機款）。

「人魚島的秘密」探險之旅終點位於12樓，吉伊卡哇、小八與兔兔乘船進入神秘洞窟，帶你在閃爍海底藍光下與三米高的賽蓮吹氣裝置及人魚1號、2號見面，現場讚好指定官方社交平台，可以在「Chiikawa’s Adventure 照相館」拍照留念。

Photograph: ©nagano ©nagano/2026 Chiikawa the Movie Film Partners｜圖片只供參考

朗豪坊限定 Chiikawa 電影特典套裝及朗豪坊獨家閃卡換領方法是？

此外，朗豪坊由七月及八月分別推出 Chiikawa 電影特典套裝及朗豪坊獨家閃卡，即日消費滿指定金額及購買Chiikawa 電影戲票即可換領，詳情請留意朗豪坊官網。

朗豪坊 Chiikawa 見面會日期是何時？

主辦單位將於指定日子舉行 Chiikawa 角色見面會，活動期間更限量派發「彈搖搖」，粉絲可在活動現場領取限定紀念品，派發詳情請留意官方公佈。數量有限，先到先得，派完即止。

朗豪坊《劇場版 Chiikawa 人魚島的秘密》期間限定店

日期：2026年7月10日8月31日（10.30am-10pm）

地點：旺角朗豪坊4樓通天廣場