2026繽紛夏日必備新品推介

仲夏時節，陽光普照的日子令你活力充沛，想到處探索新事物？我們為你推介2026夏日必備新品，由清爽美妝防曬、繽紛可愛的卡通聯乘產品到清新自然的田園風香氛，大家來享受多巴胺滿滿的夏日吧！

Lush x Sanrio characters 限定聯乘系列

Sanrio 與 Lush 再一次聯手推出限定系列，Pompompurin 布甸狗、Bad Badtz-Maru「XO」 和 Hangyodon 水怪新登場，化身為造型可愛的沐浴啫喱、汽泡彈和爽身粉等。Pompompurin 沐浴啫喱如布甸般的質地軟綿具彈性，散發焦糖爆谷和棉花糖的甜蜜香氣；XO 香氛皂糅合西柚精油、紅桑子汁和活性木炭等成分，為肌膚溫和去角質，瞬間煥然一新；一眾人氣角色 Kerokerokeroppi、U.SA.HA.NA、Hangyodon 汽泡彈為夏日注入繽紛色彩。

Photograph: Courtesy Lush/Sanrio

Gentle Monster「Veggie 系列」折疊式眼鏡

今個夏季，時尚眼鏡品牌 Gentle Monster 以蔬果為靈感推出10款折疊式眼鏡，全新「Veggie 系列」將蔬菜的型態和色彩融入眼鏡設計，為時尚配飾增添趣味。限定系列更帶來番茄、紅蘿蔔、蔥、茄子等不同造型的限量蔬果公仔鑰匙扣，引發搶購熱潮。

Photograph: Courtesy Gentle Monster

Jo Malone 英倫果園香氛系列

2026年夏季時尚美妝界掀起「蔬果風」熱潮，Jo Malone London 打造全新限量系列，靈感源英倫田園的蔬果，將新鮮採擷的草本芬芳變成溫潤舒心的美食香調 。由甜菜根古龍水、奶油南瓜古龍水、胡蘿蔔花古龍水到全新限量版蕃茄葉手部清潔凝膠、蕃茄藤蔓工藝蠟燭、擴香組等等，令人耳目一新。

Photograph: Courtesy Jo Malone

Make Up For Ever 高清智能衡膚粉底

踏入夏季，美妝專家 Make Up For Ever 打造全新通用型配方的「佛系」智能粉底，專為乾性和油性肌膚所有膚質設計。Make Up For Ever 高清智能衡膚粉底提供24小時保濕和長效控油平衡，輕盈無縫融入肌膚，自動調節平衡，並新增亞洲暖橄欖肌色調，打造清爽陽光妝容。

Photograph: Courtesy Make Up For Ever

Anteprima x 多啦 A 夢經典法寶聯乘手袋

以夢幻美學與精緻手工編織技術著稱的 Anteprima，與經典動漫《多啦 A 夢》推出聯名系列，帶來分別以多啦 A 夢和多啦美為造型的人氣 Wirebags、「記憶麵包」隨身小包、「竹蜻蜓」和「縮小電筒」吊飾，色彩繽紛炫目，充滿玩味。

Photograph: Courtesy Anteprima | Doraemon Collection

Romi Beauty 亮采潤色防曬乳

新加坡美妝品牌 Romi Beauty 帶來全新亮采潤色防曬乳，提供基礎防護而具有多重功效的日常防曬。Romi Beauty 亮采潤色防曬乳具備 SPF50 PA++++ 防曬系數，有助全方位阻隔 UVA 和 UVB 紫外線，同時瞬間提亮並均勻膚色，質地輕柔易推，適合塑造清爽妝容。

Photograph: Courtesy Romi Beauty

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