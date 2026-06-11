夏日限定！香港迪士尼樂園 Pixar 無人機匯演全新登場 人氣水花巡遊回歸

香港迪士尼樂園由6月12日至8月31日舉行首個「Pixar Summer Fest」，夏日限定匯聚 Pixar 動畫主題體驗，包括遊樂設施、舞台演出、巡遊表演、角色互動及全新夜間匯演。立即看看香港迪士尼 Pixar 無人機表演、花車巡遊及 Pixar 主題產品和美食！

Photograph: Courtesy Hong Kong Disneyland Pixar Summer Fest

全新香港迪士尼 Pixar 無人機表演

香港迪士尼樂園帶來全新夜間體驗「Pixar 好友星空匯演」，在人氣匯演「迪士尼星夢光影之旅」前上演。時長約八分鐘的迪士尼 Pixar 無人機表演結合躍動噴泉、投影效果及大型充氣裝置，將奇妙夢想城堡及美國小鎮大街化身為畫布。多部經典動畫《反斗奇兵》、《超人特工隊》、《反斗車王》、《玩轉腦朋友》、《海底奇兵》、《沖天救兵》、《太空奇兵·威E》、《怪獸公司》中的 Pixar 角色將會出現在絢爛奪目的星空歷險，同時更有《反斗奇兵5》的新朋友驚喜出現。按此瀏覽香港迪士尼 Pixar 無人機表演時間。

Photograph: Courtesy Hong Kong Disneyland Pixar Summer Fest

迪士尼樂園夏季限定花車巡遊「Pixar 水花大街派對」及體驗

美國小鎮大街人氣巡遊「Pixar 水花大街派對」強勢回歸，《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝，《½ 的魔法》的巴利．拉夫及伊仁多．拉夫，《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及 E 夫人幫你消暑降溫。除了噴水花車巡遊，別錯過樂園史上最大型巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」，當中包括不同 Pixar 主題花車，像是胡迪與巴斯光年乘坐遙控車進場，大眼仔與毛毛現身歡笑聲驅動的主題花車，而《熊抱青春記》的紅熊貓美美站在專屬舞台跳舞，《玩轉腦朋友》阿樂與阿愁乘坐盛載快樂記憶球的花車，而《沖天救兵》的卡叔、羅小飛和德仔會駕着飛船現身。

Photograph: Courtesy Hong Kong Disneyland “Pixar Water Play Street Party!”

此外，你可以在明日世界與幻想世界之間與美美一同投入以 4*Town 為靈感的歌舞派對「《熊抱青春記》特別時刻」；或在探險世界與《玩轉極樂園》米哥街頭合唱，還有與《勇敢傳說之幻險森林》的梅莉達進行射箭訓練。此外，動畫藝術教室推出全新迪士尼朋友畫班見面會，帶來升級的迪士尼好友互動體驗，讓你親手畫出抱抱龍、小馬紅心或勞蘇，與一眾角色合照。

Photograph: Courtesy Hong Kong Disneyland Pixar Summer Fest

迪士尼樂園夏日 Pixar 主題產品及美食

樂園陸續發售一系列 Pixar 主題產品，由《反斗奇兵》服飾、毛公仔、文具到配飾，款式豐富；Pixar 主題美食有大街餐廳 Coca-Cola 呈獻 Pixar 玩餐飽派對，翠絲小食車帶來青檸味軟雪糕配菠蘿味沙冰，以及多款主題小食如大眼仔雪糕條和毛毛造型薄荷朱古力味軟雪糕。深受粉絲喜愛的奇妙護照同時加上 Pixar 內容，邀請你到樂園各處的全新印章站收集印章，集齊全套即可換領 Pixar 主題的神秘「迪士尼珍藏幣」。更多迪士尼樂園夏日活動，可以瀏覽官網。

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