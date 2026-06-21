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Photograph: Courtesy Tai Kwun | Better Together – Partnering Up for Hong Kong Movies
Photograph: Courtesy Tai Kwun

2026香港暑假好去處推介

揮灑汗水的季節

Cassia Chan
撰文 Cassia Chan
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即將踏入悠長暑假，香港到處打造一連串精彩的限定活動和特備節目。以下精選2026香港暑假好去處和暑期活動，由消暑降溫的慶典到玩得大汗淋漓的活動都有。不妨約定朋友，齊齊揮霍夏天獨有的幹勁！

香港暑假好去處2026

2026大館夏季展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」

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2026大館夏季展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」
2026大館夏季展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」
Photograph: Courtesy Tai Kwun

繼去年臥底電影展覽後，今個夏季大館再次與策展人陳詠燊導演和香港電影工作者總會聯手，打造全新展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」，帶你重温八部香港拍檔電影。

「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」大館電影展由6月23日至10月4日舉行，在大館01座複式展室打造沉浸式場景和復刻電影道具展區，配合多位電影人和巨星分享幕後故事。由《黑玫瑰》（1965）、《最佳拍檔》（1982）、《縱橫四海》（1991）、《警察故事III超級警察》（1992）、《寶貝計劃》（2006）、《盲探》（2013）到《臨時劫案》（2024），展覽帶你走進多部經典港產片之中，探索香港不同時代的「團隊精神」。 

場內有不少打卡互動場景，讓你體驗電影角色的歷險故事，當中最為矚目的是《警察故事III超級警察》的特技場面如直升機低空盤旋、電單車縱橫穿行與堆積如山的金條佈景；《最佳拍檔大顯神通》中的殺手機械人遇上《特警新人類2》中的戰略機械人 RS1，上演跨越時空的對決；《縱橫四海》中，周潤發和張國榮上演的懸垂半空竊取名畫的一幕，變成上下倒置的錯覺房間，讓你拍出身手敏捷的「劇照」；你也可以重新演繹《最佳拍檔之女皇密令》麥嘉坐上測謊機被逼供的搞笑場面。

此外，展覽帶來多部動作電影道具的仿製品及多位星級電影人的訪談影片，包括許冠傑、郭富城、文念中、林家棟、任賢齊、麥啟光、古天樂與鄭秀文等等，分享拍攝幕後的點滴。

門票票價分為標準票$30和優惠票$20（適用於全日制學生、60 歲或以上長者及殘疾人士），四歲或以下小童免費入場，在 Klook 及大館網站發售。由即日至7月1日，大館 Fan 透過大館網站購買6月23日至7月1日期間指定展覽場次的標準票，即可享限量買一送一優惠。

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香港迪士尼樂園夏日活動2026「Pixar Summer Fest」

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香港迪士尼樂園夏日活動2026「Pixar Summer Fest」
香港迪士尼樂園夏日活動2026「Pixar Summer Fest」
Photograph: Courtesy Hong Kong Disneyland

香港迪士尼樂園帶來夏日主題活動，由6月12日至8月31日舉行首個「Pixar Summer Fest」，匯聚 Pixar 動畫主題體驗，包括遊樂設施、舞台演出、巡遊表演、角色互動及全新夜間匯演。

香港迪士尼樂園帶來全新夜間體驗「Pixar 好友星空匯演」，在人氣匯演「迪士尼星夢光影之旅」前上演。入夜後奇妙夢想城堡及美國小鎮大街化身為畫布，時長約八分鐘的迪士尼 Pixar 光影之旅結合發光無人機、躍動噴泉、投影效果及大型充氣裝置。多部經典動畫《反斗奇兵》、《超人特工隊》、《反斗車王》、《玩轉腦朋友》、《海底奇兵》、《沖天救兵》、《太空奇兵·威E》、《怪獸公司》中的 Pixar 角色將會出現在絢爛奪目的星空歷險，更有《反斗奇兵5》的新朋友驚喜出現。動畫藝術教室推出全新迪士尼朋友畫班見面會，帶來升級的迪士尼好友互動體驗，讓你親手畫出抱抱龍、小馬紅心或勞蘇，與一眾角色合照。

美國小鎮大街人氣巡遊「Pixar 水花大街派對」強勢回歸，《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝，《½ 的魔法》的巴利．拉夫及伊仁多．拉夫，《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及 E 夫人幫你消暑降溫。除了噴水花車巡遊，別錯過樂園史上最大型巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」，當中包括不同 Pixar 主題花車，像是胡迪與巴斯光年乘坐遙控車進場，大眼仔與毛毛現身歡笑聲驅動的主題花車，而《熊抱青春記》的紅熊貓美美站在專屬舞台跳舞，《玩轉腦朋友》阿樂與阿愁乘坐盛載快樂記憶球的花車，而《沖天救兵》的卡叔、羅小飛和德仔會駕着飛船現身。

此外，你可以在明日世界與幻想世界之間與美美一同投入以4*Town為靈感的歌舞派對「《熊抱青春記》特別時刻」；或在探險世界與《玩轉極樂園》米哥街頭合唱，還有與《勇敢傳說之幻險森林》的梅莉達進行射箭訓練。

樂園陸續發售一系列 Pixar 主題產品，由《反斗奇兵》服飾、毛公仔、文具到配飾，款式豐富；Pixar 主題美食有大街餐廳 Coca-Cola 呈獻 Pixar 玩餐飽派對，翠絲小食車帶來青檸味軟雪糕配菠蘿味沙冰，以及多款主題小食如大眼仔雪糕條和毛毛造型薄荷朱古力味軟雪糕。深受粉絲喜愛的奇妙護照同時加上 Pixar 內容，邀請你到樂園各處的全新印章站收集印章，集齊全套即可換領 Pixar 主題的神秘「迪士尼珍藏幣」。更多迪士尼樂園夏日活動，可以瀏覽官網

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香港國際龍舟節2026

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香港國際龍舟節2026
香港國際龍舟節2026
Photograph: Courtesy HKTB

香港大型端午節龍舟盛事回歸！踏入50週年的永明香港國際龍舟邀請賽2026載譽歸來，全球龍舟好手在6月27至28日雲集上演百舸爭流的激戰，主辦單位由6月19日至7月1日舉辦香港國際龍舟節2026，帶來美食節和啤酒樂園。

2026香港國際龍舟賽舉行地點為尖沙咀海濱，來自世界各地16個國家的超過220支隊伍競爭冠軍。你可以一連兩日在尖沙咀東部海濱觀賞連場賽事，包括50週年「漁民盃」，將有六支本地漁民隊伍參加；「扮嘢大賽」中龍舟隊伍更可以怪趣打扮參加「扮嘢大賽」，炒熱現場熾熱氣氛！

比賽當日，你可以到尖沙咀海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶​免費入場，在有蓋看台觀賽；香港國際龍舟邀請賽2026直播將於港台電視31播出，此外尖沙咀星光大道近星巴克外​和尖沙咀梳士巴利花園設有賽事直播專區。

今年香港國際龍舟邀請賽以嘉年華形式舉行，由6月19日起別錯過一系列端午節活動，星光大道下午1時起開放「龍舟美食街」，發售龍舟主題美食；梳士巴利花園「悠閒區」提供多元體驗，包括吹糖、製作灰水糭、編織漁網等非遺文化到虛擬實境龍舟划槳挑戰。

別錯過星光大道（K11 Musea 對出空地）設置「啤酒樂園」，帶來多款冰凍啤酒和現場舞台表演；同場將有一艘長達22米的傳統木龍舟，大家可以在電影《迷你兵團與大怪獸》龍舟主題擺設或是巨型可口可樂樽及龍舟裝置前打卡。遊客在維港兩岸觀賞精彩賽事之餘，可憑券換領清爽生啤一杯，並領取糉子毛絨掛飾和雪條，​數量有限，先到先得，更多活動詳情可瀏覽官網

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海港城 「Forever Toys」嘉年華

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海港城 「Forever Toys」嘉年華
海港城 「Forever Toys」嘉年華
Photograph: Courtesy Harbour City

繼2019年的《反斗奇兵4》嘉年華，2026年夏季海港城帶來《反斗奇兵5》主題活動「Forever Toys @海港城」，匯聚胡迪、翠絲、巴斯光年、「莉莉板」（Lilypad）等一眾新舊人氣角色的打卡位、遊戲和周邊產品，與你慶祝迪士尼與彼思《反斗奇兵5》回歸大銀幕。

由即日至8月31日，海港城不同角落化身為《反斗奇兵5》主題嘉年華，首輪打造六大體驗區，橫跨海運大廈露天廣場、地下展覽大堂、地下中庭及港威商場廣東道入口及地下中庭大堂I。海運大廈露天廣場設置繽紛奪目的《玩具對科技》遊戲室，逾兩米高的巨型胡迪、翠絲及紅心雕塑、「眨眼」莉莉平板隧道等待你來打卡。現場設四大互動遊戲區，讓你贏取精美獎品，想參加的話可以$60捐款，即獲得一張遊戲卡暢玩遊戲；由7月1日起活動推出「環保袋盲盒」（每款$60）及「莉莉平板使用指南」集章活動手冊（$60），讓你展開印章收集之旅，所有活動收益在扣除成本後將全數撥捐「願望成真基金」。

全港唯一官方「The Forever Toy House」《反斗奇兵5》主題期間限定店登陸地下展覽大堂，匯聚逾800款主題精品、50多件首發新品及會場限定商品，並特設「寶妮屋企」沉浸式打卡場景和 Snapio 韓式自拍亭；海運大廈地下中庭則有渣打推廣專區，玩遊戲有機會贏取限量版999.9足金紀念票，同場有《反斗奇兵5》主題 i-Smart 自動販賣機和Zoda「反斗奇兵」自拍亭，提供特別版迷你數碼相機、便攜充電器及 AI 動畫相。

此外，港威商場地下中庭大堂 I 帶來全港唯一的1:1比例「巴斯光年」LB-Kaido Works R32 Skyline 戰車；位於廣東道入口的 AIA 反斗好友打卡位讓各位影迷與胡迪、翠絲及莉莉平板合照，完成任務更可換領高達$150禮遇及獨家反斗奇兵限量禮品，7月起將陸續新增海運觀點、海港城美術館、海洋中心入口等地點。七月起嘉年華將會陸續新增海運觀點、海港城美術館、海洋中心入口等地點的體驗，今夏去探索期間限定的《反斗奇兵5》主題嘉年華吧！

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M+特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」

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M+特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」
M+特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」
Photograph: Courtesy Keisuke Kitamura

6月27日至2027年1月10日，M+博物館將會舉行特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」，將日本人氣設計展覽帶來香港！「設計啊！」概念源自日本放送協會（NHK）教育電視節目《Design Ah! neo》，今次展覽由 NHK Education Corporation、NHK Promotions Inc. 和 Tokyo Node 共同製作，打造合家歡的展覽體驗，探索當代設計對日常行為的影響。

「設計啊！感受日常設計之奇妙」M+展覽在地下大堂展廳共展出21件作品，圍繞與日常行為息息相關的10個動詞主題，部分展品內容更會呼應香港的視覺環境和飲食文化。入場參觀展覽的你，可以親身試玩遊戲和互動裝置，並透過沉浸式視聽體驗，以嶄新和意想不到的方式接觸周圍的事物，無論是大人或小孩都能從玩樂中學習。

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香港世界盃直播2026

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香港世界盃直播2026
香港世界盃直播2026
Photograph: Courtesy Sino Group

世界盃2026開鑼，香港球迷準備好為自己心愛的球隊打氣嗎？想緊貼世界盃賽事最新消息，當然要看世界盃直播。今年世界盃賽事時間大多是香港時間的凌晨時分，多個香港商場及酒吧食肆提供世界盃2026直播，部分更推出24小時開放，想知道2026世界盃免費直播地點或是世界盃網上直播選擇，即看香港世界盃直播2026懶人包。繼續看2026世界杯賽程時間表指南

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2026香港足球盛會

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2026香港足球盛會
2026香港足球盛會
Photograph: Paul Ellis/AFP

相繼香港七欖後，啟德體育園七月迎接另一大體育盛事，四大世界足壇勁旅曼城（Manchester City）、國際米蘭（FC Internazionale Milano）、車路士（Chelsea）和祖雲達斯（Juventus）將訪港在啟德主場館進行季前賽，由全球賽事製作及推廣商 TEG Sport 主辦，「香港足球盛會2026」（Hong Kong Football Festival 2026）七月開戰！

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山頂光影匯演2026

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山頂光影匯演2026
山頂光影匯演2026
Photograph: Courtesy Peak Tramways Company Limited

自1888年5月30日正式投入服務，山頂纜車2026年踏入138周年，為隆重其事，山頂纜車有限公司宣布舉行周年慶典企劃，帶來全港最高的立體光影匯演及照片徵集比賽。

山頂光影匯演由滙豐保險與山頂纜車聯手打造，由2026年6月13日起舉行，每晚三場，為期一年。活動期間，山頂光影匯演時間為每晚7時30分、8時30分及9時30分，每節約10分鐘。山頂光影匯演在凌霄閣外牆上演，匯演面積達1,500平方米，透過先進光雕投影技術，呈現不同香港景點及文化特色如廟街美食、大坑舞火龍、啟德體育園七欖比賽、維港夜景等等。山頂光影匯演免費入場，可在山頂道花園觀賞。

即日至2026年6月30日，山頂纜車舉行「#PeakTram138照片徵集比賽」，邀請大家分享珍貴回憶。活動期間將故事及照片上載至個人 Facebook 或 Instagram 帳戶，加上標籤「#PeakTram138」，並標記山頂纜車及兩位朋友即可參與。比賽將選出10個最動人的故事，每位得獎者將獲得「山頂纜車優惠套票」兩套及山頂纜車紀念磁石套裝一份，作品更有機會收錄在山頂纜車官方社交平台的周年紀念特輯。

前往山頂交通，可由中環港鐵站 J2 出口步行至花園道纜車總站乘搭山頂纜車；由中環乘搭15號巴士或乘搭的士到達。

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Chiikawa 展覽2026「Chiikawa Artiverse」

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Chiikawa 展覽2026「Chiikawa Artiverse」
Chiikawa 展覽2026「Chiikawa Artiverse」
Photograph: CH

日本大人氣動漫角色 Chiikawa 展覽2026八月再次登陸香港！相繼 Chiikawa Days 展覽後，創意品牌 AllRightsReserved（ARR）繼續與 Chiikawa 官方授權方 Spiralcute International 合作主辦大型 Chiikawa 展覽2026「Chiikawa Artiverse」，八月至九月在尖沙咀 K11 Musea 帶來 Chiikawa 巨型旋轉木馬裝置及全球首發限定產品。

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香港藝術館莫奈《睡蓮》免費展覽

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香港藝術館莫奈《睡蓮》免費展覽
香港藝術館莫奈《睡蓮》免費展覽
Photograph: Courtesy LCSD

今夏香港藝術館舉行全新大型展覽「園美生活──中外園林藝術」，破天荒匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮的珍藏藝術品，當中最為矚目的必定是法國印象派大師莫奈（Claude Monet）的名作《睡蓮》，帶你領略古今中外的園林美學和文化。由即日起，大家可以免費入場香港藝術館參觀「園美生活」展覽，近距離欣賞莫奈、文徵明和張大千等藝術巨匠的真跡，探索他們筆下的「桃花源」。

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「李昢：一九九八年至今的創作」M+展覽

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「李昢：一九九八年至今的創作」M+展覽
「李昢：一九九八年至今的創作」M+展覽
Photograph: CH

3月14至8月9日，M+博物館與首爾 Leeum 美術館合聯合舉行「李昢：一九九八年至今的創作」展覽，帶你回顧國際著名的南韓當代藝術家李昢的創作生涯。李昢 M+展覽匯聚來自藝術家工作室及亞洲各地的收藏，總共有超過400件作品，涵蓋大型裝置藝術、雕塑、畫作及跨媒介作品。展覽分為三大部分，第一部分是一個開闊的沉浸式環境，重點展出李昢《我的宏大敘事》（Mon grand récit）系列（2005年至今）的獨特建築裝置，還有《無題（甘願脆弱──絲絨》和《泊渡》系列（2016年至今）的平面作品，鼓勵觀眾思考現代主義項目的宏大敘事及烏托邦幻滅美學。

第二部分展出藝術家在90年代末至2000年代初創作的《賽博格》和《異序詞》系列，震撼視覺的破革創作令她在國際上聲名大噪，探索科技發達的同時，形象塑造、性別和美學等相互交織的概念；最後部分帶你窺探間藝術家創作過程的素描、草圖和模型。

為配合展覽，M+、Leeum 美術館和 Thames & Hudson 共同出版專著，當中收錄了國際作家和學者撰寫的最新文章。

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The Ordinary Mini Mart 概念店

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The Ordinary Mini Mart 概念店
The Ordinary Mini Mart 概念店
Photograph: CH

相繼東京和大阪後，極簡護膚品牌 The Ordinary「Mini Mart」概念店宣布登陸香港，帶來化身為便利店美食的人氣護膚產品！The Ordinary Mini Mart 香港概念店在6月19至25日期間限時進駐尖沙咀 @Cosme 旗艦店，讓美妝迷能獲得以「預備」（Prep）、「治療」（Treat）、「修護」（Seal）理念打造的個人化護膚貼士，並入手一系列期間限定店設計的護膚產品及套裝，包括日式飯糰包裝潤唇膏和 Re-Edit 聯乘護膚品便當套裝附個人化小掛飾。

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