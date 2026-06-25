6月27日至2027年1月10日，M+博物館將會舉行特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」，將日本人氣設計展覽帶來香港！「設計啊！」概念源自日本放送協會（NHK）教育電視節目《Design Ah! neo》，今次展覽由 NHK Education Corporation、NHK Promotions Inc. 和 Tokyo Node 共同製作，打造合家歡的展覽體驗，探索當代設計對日常行為的影響。

「設計啊！感受日常設計之奇妙」M+展覽在地下大堂展廳共展出21件作品，圍繞與日常行為息息相關的10個動詞主題，包括 Plaplax《被吃掉的心情》巨型筷子夾燒賣裝置、Yoy《去出拋》逆向膠袋投籃遊戲、中村勇吾《Do It!》影像互動遊戲，部分展品內容更會呼應香港的視覺環境和飲食文化。入場參觀展覽的你，可以親身試玩遊戲和互動裝置，並透過沉浸式視聽體驗，以嶄新和意想不到的方式接觸周圍的事物，無論是大人或小孩都能從玩樂中學習。

為配合特別展覽，M+博物館推出公眾導賞團和全新幕牆委約作品《M+啊！》，影像作品由即日起至10月11日每晚在 M+幕牆播放，由一系列趣味短片組成的日常生活時刻；此外 M+商店發售展覽限定設計產品，如 T-shirt、帽子、單肩袋、背包、鑰匙扣、襪子等。

參觀可以單一門票參觀所有 M+展覽，成人門票$190，特惠門票$100，六歲或以下小童則免費入場，立即購票。





