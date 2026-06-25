登記
語言:
中文English

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

香港

M+「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽
Photograph: Courtesy M+ | 「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽
Photograph: Courtesy M+

香港七月好去處活動推介2026

我們為你搜羅今個月最精彩的節日盛事、假日市集和各個精選景點，齊齊玩轉整個七月

Cassia Chan
撰文 Cassia Chan
廣告

踏入悠悠暑假，各大商場和主辦單位推出一連串精彩的期間限定活動、特備節目，由藝術文化、飲飲食食到購物都有。以下精選香港七月好去處和七一免費活動，有消暑降溫的慶典，也有玩到大汗淋漓的好玩活動，不妨約定朋友，齊齊揮霍夏天獨有的幹勁。別錯過最新餐廳美食推介避暑室內好去處

為你精選香港七月好去處2026

M+特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」

  • 好去處
  • 西九龍
  • 推薦
M+特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」
M+特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」
Photograph: Courtesy M+

6月27日至2027年1月10日，M+博物館將會舉行特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」，將日本人氣設計展覽帶來香港！「設計啊！」概念源自日本放送協會（NHK）教育電視節目《Design Ah! neo》，今次展覽由 NHK Education Corporation、NHK Promotions Inc. 和 Tokyo Node 共同製作，打造合家歡的展覽體驗，探索當代設計對日常行為的影響。

「設計啊！感受日常設計之奇妙」M+展覽在地下大堂展廳共展出21件作品，圍繞與日常行為息息相關的10個動詞主題，包括 Plaplax《被吃掉的心情》巨型筷子夾燒賣裝置、Yoy《去出拋》逆向膠袋投籃遊戲、中村勇吾《Do It!》影像互動遊戲，部分展品內容更會呼應香港的視覺環境和飲食文化。入場參觀展覽的你，可以親身試玩遊戲和互動裝置，並透過沉浸式視聽體驗，以嶄新和意想不到的方式接觸周圍的事物，無論是大人或小孩都能從玩樂中學習。

為配合特別展覽，M+博物館推出公眾導賞團和全新幕牆委約作品《M+啊！》，影像作品由即日起至10月11日每晚在 M+幕牆播放，由一系列趣味短片組成的日常生活時刻；此外 M+商店發售展覽限定設計產品，如 T-shirt、帽子、單肩袋、背包、鑰匙扣、襪子等。

參觀可以單一門票參觀所有 M+展覽，成人門票$190，特惠門票$100，歲或以下小童則免費入場，立即購票



查看更多

海港城 「Forever Toys」嘉年華

  • 好去處
  • 尖沙咀
  • 推薦
海港城 「Forever Toys」嘉年華
海港城 「Forever Toys」嘉年華
Photograph: Courtesy Harbour City

繼2019年的《反斗奇兵4》嘉年華，2026年夏季海港城帶來《反斗奇兵5》主題活動「Forever Toys @海港城」，匯聚胡迪、翠絲、巴斯光年、「莉莉板」（Lilypad）等一眾新舊人氣角色的打卡位、遊戲和周邊產品，與你慶祝迪士尼與彼思《反斗奇兵5》回歸大銀幕。

由即日至8月31日，海港城不同角落化身為《反斗奇兵5》主題嘉年華，首輪打造六大體驗區，橫跨海運大廈露天廣場、地下展覽大堂、地下中庭及港威商場廣東道入口及地下中庭大堂I。海運大廈露天廣場設置繽紛奪目的《玩具對科技》遊戲室，逾兩米高的巨型胡迪、翠絲及紅心雕塑、「眨眼」莉莉平板隧道等待你來打卡。現場設四大互動遊戲區，讓你贏取精美獎品，想參加的話可以$60捐款，即獲得一張遊戲卡暢玩遊戲；由7月1日起活動推出「環保袋盲盒」（每款$60）及「莉莉平板使用指南」集章活動手冊（$60），讓你展開印章收集之旅，所有活動收益在扣除成本後將全數撥捐「願望成真基金」。

全港唯一官方「The Forever Toy House」《反斗奇兵5》主題期間限定店登陸地下展覽大堂，匯聚逾800款主題精品、50多件首發新品及會場限定商品，並特設「寶妮屋企」沉浸式打卡場景和 Snapio 韓式自拍亭；海運大廈地下中庭則有渣打推廣專區，玩遊戲有機會贏取限量版999.9足金紀念票，同場有《反斗奇兵5》主題 i-Smart 自動販賣機和Zoda「反斗奇兵」自拍亭，提供特別版迷你數碼相機、便攜充電器及 AI 動畫相。

此外，港威商場地下中庭大堂 I 帶來全港唯一的1:1比例「巴斯光年」LB-Kaido Works R32 Skyline 戰車；位於廣東道入口的 AIA 反斗好友打卡位讓各位影迷與胡迪、翠絲及莉莉平板合照，完成任務更可換領高達$150禮遇及獨家反斗奇兵限量禮品，7月起將陸續新增海運觀點、海港城美術館、海洋中心入口等地點。七月起嘉年華將會陸續新增海運觀點、海港城美術館、海洋中心入口等地點的體驗，今夏去探索期間限定的《反斗奇兵5》主題嘉年華吧！

查看更多
廣告

2026大館夏季展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」

  • 好去處
  • 中環
  • 推薦
2026大館夏季展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」
2026大館夏季展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」
Photograph: Courtesy Tai Kwun

繼去年臥底電影展覽後，今個夏季大館再次與策展人陳詠燊導演和香港電影工作者總會聯手，打造全新展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」，帶你重温八部香港拍檔電影。

「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」大館電影展由6月23日至10月4日舉行，在大館01座複式展室打造沉浸式場景和復刻電影道具展區，配合多位電影人和巨星分享幕後故事。由《黑玫瑰》（1965）、《最佳拍檔》（1982）、《縱橫四海》（1991）、《警察故事III超級警察》（1992）、《寶貝計劃》（2006）、《盲探》（2013）到《臨時劫案》（2024），展覽帶你走進多部經典港產片之中，探索香港不同時代的「團隊精神」。 

場內有不少打卡互動場景，讓你體驗電影角色的歷險故事，當中最為矚目的是《警察故事III超級警察》的特技場面如直升機低空盤旋、電單車縱橫穿行與堆積如山的金條佈景；《最佳拍檔大顯神通》中的殺手機械人遇上《特警新人類2》中的戰略機械人 RS1，上演跨越時空的對決；《縱橫四海》中，周潤發和張國榮上演的懸垂半空竊取名畫的一幕，變成上下倒置的錯覺房間，讓你拍出身手敏捷的「劇照」；你也可以重新演繹《最佳拍檔之女皇密令》麥嘉坐上測謊機被逼供的搞笑場面。

此外，展覽帶來多部動作電影道具的仿製品及多位星級電影人的訪談影片，包括許冠傑、郭富城、文念中、林家棟、任賢齊、麥啟光、古天樂與鄭秀文等等，分享拍攝幕後的點滴。

門票票價分為標準票$30和優惠票$20（適用於全日制學生、60 歲或以上長者及殘疾人士），四歲或以下小童免費入場，在 Klook 及大館網站發售。由即日至7月1日，大館 Fan 透過大館網站購買6月23日至7月1日期間指定展覽場次的標準票，即可享限量買一送一優惠。

查看更多

香港迪士尼樂園夏日活動2026「Pixar Summer Fest」

  • 好去處
  • 大嶼山
  • 推薦
香港迪士尼樂園夏日活動2026「Pixar Summer Fest」
香港迪士尼樂園夏日活動2026「Pixar Summer Fest」
Photograph: Courtesy Hong Kong Disneyland

香港迪士尼樂園帶來夏日主題活動，由6月12日至8月31日舉行首個「Pixar Summer Fest」，匯聚 Pixar 動畫主題體驗，包括遊樂設施、舞台演出、巡遊表演、角色互動及全新夜間匯演。

香港迪士尼樂園帶來全新夜間體驗「Pixar 好友星空匯演」，在人氣匯演「迪士尼星夢光影之旅」前上演。入夜後奇妙夢想城堡及美國小鎮大街化身為畫布，時長約八分鐘的迪士尼 Pixar 光影之旅結合發光無人機、躍動噴泉、投影效果及大型充氣裝置。多部經典動畫《反斗奇兵》、《超人特工隊》、《反斗車王》、《玩轉腦朋友》、《海底奇兵》、《沖天救兵》、《太空奇兵·威E》、《怪獸公司》中的 Pixar 角色將會出現在絢爛奪目的星空歷險，更有《反斗奇兵5》的新朋友驚喜出現。動畫藝術教室推出全新迪士尼朋友畫班見面會，帶來升級的迪士尼好友互動體驗，讓你親手畫出抱抱龍、小馬紅心或勞蘇，與一眾角色合照。

美國小鎮大街人氣巡遊「Pixar 水花大街派對」強勢回歸，《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝，《½ 的魔法》的巴利．拉夫及伊仁多．拉夫，《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及 E 夫人幫你消暑降溫。除了噴水花車巡遊，別錯過樂園史上最大型巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」，當中包括不同 Pixar 主題花車，像是胡迪與巴斯光年乘坐遙控車進場，大眼仔與毛毛現身歡笑聲驅動的主題花車，而《熊抱青春記》的紅熊貓美美站在專屬舞台跳舞，《玩轉腦朋友》阿樂與阿愁乘坐盛載快樂記憶球的花車，而《沖天救兵》的卡叔、羅小飛和德仔會駕着飛船現身。

此外，你可以在明日世界與幻想世界之間與美美一同投入以4*Town為靈感的歌舞派對「《熊抱青春記》特別時刻」；或在探險世界與《玩轉極樂園》米哥街頭合唱，還有與《勇敢傳說之幻險森林》的梅莉達進行射箭訓練。

樂園陸續發售一系列 Pixar 主題產品，由《反斗奇兵》服飾、毛公仔、文具到配飾，款式豐富；Pixar 主題美食有大街餐廳 Coca-Cola 呈獻 Pixar 玩餐飽派對，翠絲小食車帶來青檸味軟雪糕配菠蘿味沙冰，以及多款主題小食如大眼仔雪糕條和毛毛造型薄荷朱古力味軟雪糕。深受粉絲喜愛的奇妙護照同時加上 Pixar 內容，邀請你到樂園各處的全新印章站收集印章，集齊全套即可換領 Pixar 主題的神秘「迪士尼珍藏幣」。更多迪士尼樂園夏日活動，可以瀏覽官網

查看更多
廣告

2026香港足球盛會

  • 好去處
  • 盛事及節日
2026香港足球盛會
2026香港足球盛會
Photograph: Paul Ellis/AFP

啟德體育園七月迎接另一大體育盛事，四大世界足壇勁旅曼城（Manchester City）、國際米蘭（FC Internazionale Milano）、車路士（Chelsea）和祖雲達斯（Juventus）將訪港，在啟德主場館進行季前賽。

2026啟德足球賽日期為2026年7月31日至8月5日舉行，分別舉行兩場世界級賽事。8月1日揭幕戰「朝日啤酒盃」由唯一一支連續四屆贏得英超冠軍的球隊曼城對戰三屆歐冠盟主國際米蘭。8月5日的「健絡通盃」賽事將由曼城的足總盃決賽對手車路士，對戰史上首支奪得歐洲三大盃賽冠軍祖雲達斯。

查看更多

香港國際龍舟節2026

  • 好去處
  • 尖沙咀
  • 推薦
香港國際龍舟節2026
香港國際龍舟節2026
Photograph: Courtesy HKTB

香港大型端午節龍舟盛事回歸！踏入50週年的永明香港國際龍舟邀請賽2026載譽歸來，全球龍舟好手在6月27至28日雲集上演百舸爭流的激戰，主辦單位由6月19日至7月1日舉辦香港國際龍舟節2026，帶來美食節和啤酒樂園。

2026香港國際龍舟賽舉行地點為尖沙咀海濱，來自世界各地16個國家的超過220支隊伍競爭冠軍。你可以一連兩日在尖沙咀東部海濱觀賞連場賽事，包括50週年「漁民盃」，將有六支本地漁民隊伍參加；「扮嘢大賽」中龍舟隊伍更可以怪趣打扮參加「扮嘢大賽」，炒熱現場熾熱氣氛！

比賽當日，你可以到尖沙咀海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶​免費入場，在有蓋看台觀賽；香港國際龍舟邀請賽2026直播將於港台電視31播出，此外尖沙咀星光大道近星巴克外​和尖沙咀梳士巴利花園設有賽事直播專區。

今年香港國際龍舟邀請賽以嘉年華形式舉行，由6月19日起別錯過一系列端午節活動，星光大道下午1時起開放「龍舟美食街」，發售龍舟主題美食；梳士巴利花園「悠閒區」提供多元體驗，包括吹糖、製作灰水糭、編織漁網等非遺文化到虛擬實境龍舟划槳挑戰。

別錯過星光大道（K11 Musea 對出空地）設置「啤酒樂園」，帶來多款冰凍啤酒和現場舞台表演；同場將有一艘長達22米的傳統木龍舟，大家可以在電影《迷你兵團與大怪獸》龍舟主題擺設或是巨型可口可樂樽及龍舟裝置前打卡。遊客在維港兩岸觀賞精彩賽事之餘，可憑券換領清爽生啤一杯，並領取糉子毛絨掛飾和雪條，​數量有限，先到先得，更多活動詳情可瀏覽官網

查看更多
廣告

山頂光影匯演2026

  • 好去處
  • 山頂
  • 推薦
山頂光影匯演2026
山頂光影匯演2026
Photograph: Courtesy Peak Tramways Company Limited

自1888年5月30日正式投入服務，山頂纜車2026年踏入138周年，為隆重其事，山頂纜車有限公司宣布舉行周年慶典企劃，帶來全港最高的立體光影匯演及照片徵集比賽。

山頂光影匯演由滙豐保險與山頂纜車聯手打造，由2026年6月13日起舉行，每晚三場，為期一年。活動期間，山頂光影匯演時間為每晚7時30分、8時30分及9時30分，每節約10分鐘。山頂光影匯演在凌霄閣外牆上演，匯演面積達1,500平方米，透過先進光雕投影技術，呈現不同香港景點及文化特色如廟街美食、大坑舞火龍、啟德體育園七欖比賽、維港夜景等等。山頂光影匯演免費入場，可在山頂道花園觀賞。

即日至2026年6月30日，山頂纜車舉行「#PeakTram138照片徵集比賽」，邀請大家分享珍貴回憶。活動期間將故事及照片上載至個人 Facebook 或 Instagram 帳戶，加上標籤「#PeakTram138」，並標記山頂纜車及兩位朋友即可參與。比賽將選出10個最動人的故事，每位得獎者將獲得「山頂纜車優惠套票」兩套及山頂纜車紀念磁石套裝一份，作品更有機會收錄在山頂纜車官方社交平台的周年紀念特輯。

前往山頂交通，可由中環港鐵站 J2 出口步行至花園道纜車總站乘搭山頂纜車；由中環乘搭15號巴士或乘搭的士到達。

查看更多

「李昢：一九九八年至今的創作」M+展覽

  • 好去處
  • 展覽
  • 西九龍
  • 推薦
「李昢：一九九八年至今的創作」M+展覽
「李昢：一九九八年至今的創作」M+展覽
Photograph: CH

3月14至8月9日，M+博物館與首爾 Leeum 美術館合聯合舉行「李昢：一九九八年至今的創作」展覽，帶你回顧國際著名的南韓當代藝術家李昢的創作生涯。李昢 M+展覽匯聚來自藝術家工作室及亞洲各地的收藏，總共有超過400件作品，涵蓋大型裝置藝術、雕塑、畫作及跨媒介作品。展覽分為三大部分，第一部分是一個開闊的沉浸式環境，重點展出李昢《我的宏大敘事》（Mon grand récit）系列（2005年至今）的獨特建築裝置，還有《無題（甘願脆弱──絲絨》和《泊渡》系列（2016年至今）的平面作品，鼓勵觀眾思考現代主義項目的宏大敘事及烏托邦幻滅美學。

第二部分展出藝術家在90年代末至2000年代初創作的《賽博格》和《異序詞》系列，震撼視覺的破革創作令她在國際上聲名大噪，探索科技發達的同時，形象塑造、性別和美學等相互交織的概念；最後部分帶你窺探間藝術家創作過程的素描、草圖和模型。

為配合展覽，M+、Leeum 美術館和 Thames & Hudson 共同出版專著，當中收錄了國際作家和學者撰寫的最新文章。

查看更多
廣告

香港藝術館莫奈《睡蓮》免費展覽

  • 藝術
香港藝術館莫奈《睡蓮》免費展覽
香港藝術館莫奈《睡蓮》免費展覽
Photograph: Courtesy LCSD

今個夏季，香港藝術館舉行全新大型展覽「園美生活──中外園林藝術」，破天荒匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮的珍藏藝術品，當中最為矚目的必定是法國印象派大師莫奈（Claude Monet）的名作《睡蓮》，帶你領略古今中外的園林美學和文化，免費入場

查看更多

夏日限定 IKEA 榴槤新地2026

  • 餐廳
夏日限定 IKEA 榴槤新地2026
夏日限定 IKEA 榴槤新地2026
Photograph: CH

踏入夏季正值榴槤當造，IKEA 榴槤新地2026回歸！IKEA 美食站帶來 D24 榴槤新地筒和榴槤牛奶新地配榴槤肉，還有一系列榴槤甜品包括 D24 榴槤新地筒（$9）、D24榴槤千層撻（$19.9）、D24榴槤斑蘭忌廉蛋糕（$26.9）和 D24榴槤巴斯克蛋糕（$29.9）。

查看更多
顯示更多Loading animation
其他推介
    最新情報
      廣告
      Back to Top

      關於我們

      聯繫我們

      Time Out產品

      Time Out 雜誌

      網站地圖
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.