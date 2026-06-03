惠康推出2026世界盃環保袋盲盒 八款購物袋秒變球隊應援衫

2026世界盃（FIFA World Cup）今月即將開鑼，各位球迷準備好為你支持的球隊加油打氣嗎？為了與全港市民一起投入世界盃熱潮，惠康推出2026世界盃環保袋盲盒，一套共八款，將不同國家隊球衣設計變成兩用環保袋，可以盛載物件之外，既能當作睇波應援背心，創意十足。即看惠康世界盃環保袋盲盒換領攻略，緊貼換領日期、價錢、款式等詳情，入手創意打氣神器為心水球隊加油。

惠康世界盃環保袋共有八款，將巴西、阿根廷、德國、克羅地亞等不同國家球隊戰衣變成超大容量的環保袋，並且加入 U 型拉鍊，拉上一秒變成睇波打氣裝備，一袋兩用。想換領惠康世界盃環保袋盲盒，記得留意換領日期及方法。

Photograph: Courtesy Wellcome

由6月5至11日，Yuu 會員可以在應用程式內以8,000積分率先預訂惠康世界盃環保袋，款式隨機發放；6月12日至7月9日期間，在惠康網店消費即可以$30入手，此外可以$238換購全套八款；在85間惠康指定門市買滿$88，也可以$30換購盲盒乙個。今次惠康世界盃環保袋盲盒數量有限，換完即止，大家把握機會開搶。活動期間會扛將會每星期將輪流推出不同精選優惠，讓大家可以輕鬆準備睇波裝備及美食。

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