5月30日至7月5日期間，The Mills 南豐紗廠舉行第三屆「約好織物祭」， 承傳南豐紗廠深厚的紡織文化，集合主題展覽、織物市集及沉浸式聲音體驗等不同活動，推廣紡織藝術。唱作歌手陳蕾帶來近三米高的大型鉤織作品《荒島之幻象》，作品懸掛在紗廠坊，線條如瀑布般傾瀉而下，藍綠交融的色調彷彿大自然的呼吸。

紗廠坊「從視角到織物」主題展覽帶你踏進成創作者的房間，展出本地時裝品牌 Still House 的樣板室，擅長以古布和傳統工藝創作的掌莨染人 Onka 安加俊則將帶來一個彷彿凝結在30至50年代的私人工作室。從繪圖、草稿到布料與工具，讓你見證完整還原一件織物從概念到完成的過程。

5月30及31日，世界之約與 Lifemart 聯手舉辦全港最大型「織人檔主市集」，匯聚近40個本地紡織及設計品牌，焦點檔主包括手縫麻布衣飾 A piece of.. .、種子飾物和樂器創作「緣木種子」、絆繩勾玉品牌 Captain Ryan、山系露營產品 No Brand Gear 等。市集期間現場更有多達10個織人工作坊，如俄羅斯刺繡、布藝、纏花飾物等工藝、Breakthrough Art Studio 民族織帶編織、民族織帶編織或迷你版竹編手扇。6月6及7日，策展團隊與本地二手衣物平台 Retrovert 合作，舉辦二手「蟹貨市集」，將近10位檔主精心挑選織物。

5月30日至6月21日期間，「約好織物祭」舉行另一重頭戲，由導演甄拔濤與美術指導馬家銘，基於作家陳慧文字創作而成的沉浸式裝置聲音體驗《想聽 - 木棉情書》（立即購票）。聲音體驗旅程帶領你遊走於不同空間，走進故事的片段與記憶之中，聆聽一棵木棉樹留給這座城市的情書。