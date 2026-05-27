登記
語言:
中文English

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

香港

In Time of Weaving Festival
Photograph: Courtesy Nan Fung Group | In Time of Weaving Festival
Photograph: Courtesy Nan Fung Group

香港六月活動好去處推介2026

我們為你搜羅了今個月最精彩的節日盛事、假日市集和各個精華景點，讓你能玩轉整個六月

Cassia Chan
撰文 Cassia Chan
廣告

香港踏入夏天，炎熱氣溫令人受不了。天時暑熱，也許你只想躲在室內好去處歎冷氣，但城中精彩處處，無理由錯過令人精神抖擻的夏天。我們精選了香港六月好去處和活動，由限定盛事、藝術展覽到新餐廳美食，2026香港好去處指南在此找到！

為你精選香港六月好去處

南豐紗廠「約好織物祭」2026

  • 好去處
  • 荃灣
  • 推薦
南豐紗廠「約好織物祭」2026
南豐紗廠「約好織物祭」2026
Photograph: Courtesy Nan Fung Group

530日至75日期間，The Mills 南豐紗廠舉行第三屆「織物」，承傳南豐紗廠深厚的紡織文化，集合主題展覽、織物市集及沉浸式聲音體驗等不同活動，推廣紡織藝術。唱作歌手陳蕾帶來近三米高的大型鉤織作品《荒島之幻象》，作品懸掛在紗廠坊，線條如瀑布般傾瀉而下，藍綠交融的色調彷彿大自然的呼吸。

紗廠坊「從視角到織物」主題展覽帶你踏進成創作者的房間，展出本地時裝品牌 Still House 的樣板室，擅長以古布和傳統工藝創作的掌莨染人 Onka 安加俊則將帶來一個彷彿凝結在30至50年代的私人工作室。從繪圖、草稿到布料與工具，讓你見證完整還原一件織物從概念到完成的過程。

5月30及31日，世界之約與 Lifemart 聯手舉辦全港最大型「織人檔主市集」，匯聚近40個本地紡織及設計品牌，焦點檔主包括手縫麻布衣飾 A piece of.. .、種子飾物和樂器創作「緣木種子」、絆繩勾玉品牌 Captain Ryan、山系露營產品 No Brand Gear 等。市集期間現場更有多達10個織人工作坊，如俄羅斯刺繡、布藝、纏花飾物等工藝、Breakthrough Art Studio 民族織帶編織、民族織帶編織或迷你版竹編手扇。6月6及7日，策展團隊與本地二手衣物平台 Retrovert 合作，舉辦二手「蟹貨市集」，將近10位檔主精心挑選織物。

5月30日至6月21日期間，「織物」舉行另一重頭戲，由導演甄拔濤與美術指導馬家銘，基於作家陳慧文字創作而成的沉浸式裝置聲音體驗《想聽 - 木棉情書》（立即購票）。聲音體驗旅程帶領你遊走於不同空間，走進故事的片段與記憶之中，聆聽一棵木棉樹留給這座城市的情書。 

查看更多

元朗信芯園萬呎向日葵花田盛放

  • 好去處
  • 城市生活
元朗信芯園萬呎向日葵花田盛放
元朗信芯園萬呎向日葵花田盛放
Photograph: Ann Chiu

位於元朗新田的信芯園農莊迎來盛夏金黃花期，萬呎花田正耀目綻放。想親身感受被向日葵包圍的療癒感？入場後可自由漫步於花田之間，近距離欣賞向日葵，你更可以在田中親手剪下喜愛的鮮花帶回家。園內設有多個打卡位，如紫藤花隧道、日本鳥居、荷蘭風車屋、藍色小屋、白色天梯等。逛到累了，不妨到小食亭和休憩處，現場更會發售自家種植的當造農作物。

查看更多
廣告

K11 Musea「Sips by the Sea」限定空中酒吧

  • 好去處
  • 飲食活動
  • 尖沙咀
  • 推薦
K11 Musea「Sips by the Sea」限定空中酒吧
K11 Musea「Sips by the Sea」限定空中酒吧
Photograph: Courtesy K11 Musea

由五月起，尖東地標 K11 Musea 舉行「Sips by the Sea」限定空中酒吧，在六樓戶外空間 Sculpture Park  打造與別不同的暢飲體驗。

5月16日至31日期間，每逢星期五、六、日及公眾假期，「K11 Musea Sky Bar」將會邀請多間國際及本地人氣酒吧及品牌輪流登場，為你炮製獨家雞尾酒，包括列入「亞洲50最佳酒吧」的曼谷酒吧 Opium Bar、連續10年上榜「亞洲50最佳酒吧」的首爾 speakeasy 酒吧 Alice Cheongdam、香港茶酒暢飲勝地 Tell Camellia、以可持續理念為核心概念的本地人氣酒吧 Socio 等等。除了雞尾酒之外，現場供應精選威士忌及中環 ThinkWine 精選各式葡萄酒。免費入場，酒吧區預留給購買飲品的顧客使用。

「Sips by the Sea」系列壓軸活動將於6月6日舉行，由 Social Club Series 主理的「Sip & Spin 雞尾酒派對」聚集多間亞洲50最佳酒吧接力登場，包括京都 Bee's Knees、長沙 CMYK、香港的 The Old Man Hong Kong，讓你一邊享受 DJ 現場音樂，一邊在 Sculpture Park 酌飲特色調酒。門票售價$$358，立即購票

查看更多

香港藝術館莫奈《睡蓮》免費展覽「園美生活──中外園林藝術」

  • 藝術
香港藝術館莫奈《睡蓮》免費展覽「園美生活──中外園林藝術」
香港藝術館莫奈《睡蓮》免費展覽「園美生活──中外園林藝術」
Photograph: Courtesy LCSD

今夏香港藝術館舉行全新大型展覽「園美生活──中外園林藝術」，破天荒匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮的珍藏藝術品，當中最為矚目的必定是法國印象派大師莫奈（Claude Monet）的名作《睡蓮》，帶你領略古今中外的園林美學和文化。由即日起，大家可以免費入場香港藝術館參觀「園美生活」展覽，近距離欣賞莫奈、文徵明和張大千等藝術巨匠的真跡，探索他們筆下的「桃花源」。

查看更多
廣告

香港《蒙娜麗莎》主題展覽

  • 藝術
香港《蒙娜麗莎》主題展覽
香港《蒙娜麗莎》主題展覽
Photograph: Courtesy Hong Kong Heritage Museum

由2026年5月1日至7月27日舉行，「香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」展覽讓你探索名畫《蒙羅麗莎》背後的故事。展覽以文藝復興時期藝術家達文西（Leonardo da Vinci）的名作《蒙羅麗莎》為主軸，帶你透過多媒體節目及互動裝置，並特別加入從法國和意大利著名文博機構借展的文藝復興時期珍品，展現《蒙羅麗莎》創作背後的故事。

查看更多

香港機場二號客運大樓啟用

  • 旅遊
  • 交通及旅遊
香港機場二號客運大樓啟用
香港機場二號客運大樓啟用
Photograph: CH

香港國際機場二號客運大樓（T2）五月底正式啟用，專為休閒旅客設計，引入新一代自助登機系統及一系列智能科技，並引入人氣食店及品牌，打造更便利快捷的飛行體驗。隨着機場二號客運大樓投入服務，港鐵機場站連接二號客運大樓的三號及四號新月台由即日起啟用

查看更多
廣告

「油街焦點——左旋們浴場」油街實現藝術展覽

  • 好去處
  • 展覽
  • 炮台山
  • 推薦
「油街焦點——左旋們浴場」油街實現藝術展覽
「油街焦點——左旋們浴場」油街實現藝術展覽
Photograph: Courtesy LCSD

即日至8月30日，油街實現藝術空間帶來香港藝術家陳惠立的全新個人展覽「油街焦點——左旋們浴場」，作為年度重點項目「油街焦點」的展覽之一。陳惠立的全新個展延續他經典的「游泳」系列，靈感源自世界各地跨時空的浴場文化，在油街玻璃屋建構一個虛實交融的「浴場」，探討浴場如何承載身體與心靈的雙重淨化，並延伸至自我與社交連結的多重意義。

場域特定裝置《左旋之心》由1, 200多塊手工陶瓷磚組成心形設計，藝術家親身到景德鎮學習陶瓷燒製技藝，為展覽製作專屬的瓷磚和紋飾。心形外觀喚起對愛與浪漫的直觀聯想之外，藝術家邀請參觀者走進浴池，更邀請你穿上拖鞋模擬進入浴場「浸浴」前的儀式感，巧妙地模糊公共與私密的界線，探索一段關於距離、親密與公共性的感官旅程。
 
空間設有另一個裝置作品《七彩肥皂》，牆上展示的不同顏色的陶瓷肥皂，隱喻人際相處間個體的獨特性與群體共存的多元樣貌，空間氣氛會隨時間而變化，定時釋放霧氣效果，在展廳營造出時而朦朧的視覺效果，塑造出沉浸式感官體驗。油街實現浴場展覽免費入場，
 

查看更多

Manteigaria 香港店六月開幕

  • 餐廳
Manteigaria 香港店六月開幕
Manteigaria 香港店六月開幕
Photograph: Courtesy Manteigaria

來自里斯本著名餅店 Manteigaria 將於中環開設首間香港旗艦店，6月2日開幕當天向公眾派發300個新鮮焗製的葡撻。從師傅巧手堆疊酥皮到熱騰騰出爐的瞬間，整個烘焙過程在店內一覽無遺，完美呼應品牌坦誠直率的烹飪理念。每件葡撻均在全日不同時段手工製作、即烤即賣，保證大家享用到新鮮出爐的滋味。Manteigaria 雖然植根於葡萄牙的飲食傳統，但品牌同時細心回應本地的口味偏好，炮製出地道的風味體驗。

查看更多
廣告

「李昢：一九九八年至今的創作」M+展覽

  • 好去處
  • 展覽
  • 西九龍
  • 推薦
「李昢：一九九八年至今的創作」M+展覽
「李昢：一九九八年至今的創作」M+展覽
Photograph: CH

3月14至8月9日，M+博物館與首爾 Leeum 美術館合聯合舉行「李昢：一九九八年至今的創作」展覽，帶你回顧國際著名的南韓當代藝術家李昢的創作生涯。李昢 M+展覽匯聚來自藝術家工作室及亞洲各地的收藏，總共有超過400件作品，涵蓋大型裝置藝術、雕塑、畫作及跨媒介作品。展覽分為三大部分，第一部分是一個開闊的沉浸式環境，重點展出李昢《我的宏大敘事》（Mon grand récit）系列（2005年至今）的獨特建築裝置，還有《無題（甘願脆弱──絲絨》和《泊渡》系列（2016年至今）的平面作品，鼓勵觀眾思考現代主義項目的宏大敘事及烏托邦幻滅美學。

第二部分展出藝術家在90年代末至2000年代初創作的《賽博格》和《異序詞》系列，震撼視覺的破革創作令她在國際上聲名大噪，探索科技發達的同時，形象塑造、性別和美學等相互交織的概念；最後部分帶你窺探間藝術家創作過程的素描、草圖和模型。

為配合展覽，M+、Leeum 美術館和 Thames & Hudson 共同出版專著，當中收錄了國際作家和學者撰寫的最新文章。

查看更多

香港迪士尼樂園「Duffy 與好友同萌遊」

  • 好去處
  • 大嶼山
  • 推薦
香港迪士尼樂園「Duffy 與好友同萌遊」
香港迪士尼樂園「Duffy 與好友同萌遊」
Photograph: Courtesy Hong Kong Disneyland

即日至67，香港迪士尼樂園「Duffy 與好友同萌遊」再度歸來，帶來一系列 Duffy 主題活動及產品。樂園各處增添繽紛的春日裝飾，「Duffy 與好友遊玩屋」，還原 Duffy 與好友的繽紛場景，各位角色 Duffy、ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、’Olu Mel 及 LinaBell 等待與你見面。

位於美國小鎮大街，Duffy 與好友全員齊齊登上「迪士尼好友巡遊派對」花車，以音樂及舞蹈為整條大街注入滿滿春日氣息；七位萌友將首次限時同台亮相20週年城堡演出「迪士尼好友 Live：城堡派對」，以全新造型在舞台開派對。此外，深受歡迎的「StellaLou 夢想起舞吧」將於4月30日至5月31日期間重返迪士尼故事劇場，StellaLou 在舞台上翩翩起舞，表演時長30分鐘。在20週年限定「迪士尼星夢光影之旅： 星空派對」上，Duffy 與好友將會綻放燦爛笑容的一幕，點亮夜空的動人時刻。迪士尼園區多處除包括奇妙夢想城堡、探險 世界、灰熊山谷、迷離莊園設有不同「可愛座」，讓你帶最喜愛的毛公仔到處打卡，今年更會新增三個全新「可愛座」。

即日至5月3日期間選定日子入園，兩位或以上同遊可以香港居民專享「快樂同遊」門票預訂優惠享正價一日門票七五折，並獲額外餐飲及商品折扣優惠券；二人同遊可節省高達$470！為讓春日旅程更盡興，就不能錯過全新限時門票升級優惠，以正價 9 折成 為「奇妙處處通」會員，與 Duffy 與好友共度全年奇妙時光！ 。想享受更獨特的體驗，不妨購買提早入園證在迪士尼樂園 Duffy 與好友同萌遊活動期間，提早進入指定園區大玩特玩吧！

查看更多
廣告

香港故宮文化博物館埃及展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」

  • 好去處
  • 展覽
  • 西九龍
  • 推薦
香港故宮文化博物館埃及展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」
香港故宮文化博物館埃及展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」
Photograph: Courtesy Hong Kong Palace Museum

由即日至2026年8月31日，香港故宮文化博物館舉行埃及主題展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」。香港故宮埃及展帶來七間埃及重要博物館和薩卡拉考古遺址的過百件古埃及瑰寶，由雕像、石碑、金器、木乃伊棺槨到動物木乃伊等。

由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽來自七間埃及重要博物館和薩卡拉考古遺址的古埃及瑰寶。展覽分為「法老的國度」、「圖坦卡門的世界」、「薩卡拉的秘密」和「古埃及與世界」四個單元，展出250件珍藏，涵蓋雕像、石碑、金器、木乃伊棺槨和動物木乃伊等，呈現古埃及文明近5,000年的發展歷程，探索古埃及繁盛時期的政治、文化藝術、生活和宗教信仰，以及薩卡拉地區的最新考古發現。

查看更多

香港法國文化協會呈獻「法國五月」電影節目

  • 好去處
  • 油麻地
香港法國文化協會呈獻「法國五月」電影節目
香港法國文化協會呈獻「法國五月」電影節目
Photograph: Courtesy Alliance Française de Hong Kong

香港法國文化協會「法國五月」電影節由即日63日隆重舉行。今屆節目以多元視角展現法國電影魅力，將觀眾帶進兩個風格迴異的影像世界：「瑪格麗特杜哈絲的電影世界」與「法式喜劇藝術2026」。

為紀念法國文學與電影巨擘瑪格麗特杜哈絲逝世30週年，法協特別策劃專題放映。適逢百老匯電影中心今年亦邁入30週年，雙方攜手合作，向香港觀眾介紹六部由瑪格麗特杜哈絲親自執導的劇情片。選映作品包括四部改編自其經典小說及劇作的電影：《音樂》(La Musica)、《毀滅，她說》(Destroy, She Said)、《黃色太陽》(Yellow The Sun) 及 《印度之歌》(India Song)；以及兩部原創電影 《午後韶光》(Nathalie Granger) 與 《夜船》(The Night Boat)。

此外，法協更與香港國際電影節協會 Cinefan（五月至七月）合作，後者將放映六部由德拉斯編劇的傳世經典，包括 《廣島之戀》(Hiroshima Mon Amour)、《如歌的行板》(Seven Days… Seven Nights) 及 《情人》(The Lover) 等。兩大機構特別協調放映時間，確保影迷能「一網打盡」所有佳作，無需擔心撞場。

除了經典重現，今年亦搜羅了六部於2026年在法國引起熱話的新作，展現法式幽默的百變面貌。作品包括：《分身髮術》(Alter ego)—— 辛辣諷刺現代人盲目追求社會標準的攀比心態；《倒楣鬼》(Mauvaise Pioche)—— 由法國影壇名宿 Gérard Jugnot 執導。他曾於 2025 年底親臨香港出席第 54 屆法國電影節，深受港人喜愛；《家庭的代價》(Family Price)—— 亞洲首映作品，改編自 2024 年曾在香港公演的熱門舞台劇；《三樓的兇案》(Le Crime du 3e Étage)—— 結合希治閣式懸疑元素的犯罪喜劇；《八零閃電警察》(Police Flash 80)—— 節奏明快、充滿懷舊色彩的 80 年代警匪喜劇；Marsupilami—— 改編自傳奇漫畫家 André Franquin 的作品，在法國創下 600 萬入場人次的票房佳績，極適合家庭同樂。

法協今年更與洲立影片發行（香港）合作，獨家預映電影 《聖雅各之路：療癒之旅》(Santiago, The Camino Therapy)。此片將於今年稍後時間才在香港公映，影迷絕對不容錯過先睹為快的機會。

放映日期：即日至6月3日
地點： 百老匯電影中心、Premiere Element 及 MOViE MOViE Pacific Place
門票開售： https://cinema.com.hk/en/movie/special/47
電影小冊子： https://issuu.com/afhongkong/docs/le_french_may_cinema_program_2026 

查看更多
購票
贊助內容
其他推介
    最新情報
      廣告
      Back to Top

      關於我們

      聯繫我們

      Time Out產品

      Time Out 雜誌

      網站地圖
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.