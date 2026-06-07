京東 Mall 香港首間實體店進駐灣仔 即看開幕優惠、地址、營業時間

電商平台京東香港首間實體店京東 Mall 進駐灣仔，6月18日正式開幕。佔地超過30,000平方呎，發售各式大型家居電器及智能科技產品。京東 Mall 香港店帶來一站式家電家居購物選擇，可以親身體驗不同電子產品。即看京東 Mall 香港首店開幕優惠、產品亮點、地址等詳情。

京東 Mall 香港店產品有什麼選擇及服務？

京東 Mall 香港店發售一系列的家電及智能科技產品，由智能馬桶、家居清潔電器、AI 人工智能產品到娛樂產品都有。涵蓋不同國際品牌 Bosch、Siemens、Samsung、Sony，還有人氣內地品牌 DJI、Xiaomi、AgiBot、Narwal 雲鯨、TCL、格力等等，部分品牌首次進駐香港。

Photograph: Courtesy JD.com JD Mall Hong Kong

店內設有多個體驗區，由機械人、電子遊戲、按摩到咖啡沖泡都可以親身體驗。店內特別打造咖啡體驗區，現場設有 De'Longhi 等多款人氣品牌咖啡機供免費試用，有專人教授咖啡沖調技巧，只需預約即可免費體驗手沖咖啡及拉花工藝；現場提供精選咖啡豆挑選，並會不定期舉辦咖啡品鑑活動。

京東 Mall 香港門店提供多個服務，實行七日無理由退貨、180天換貨、價格保護政策，每日早上11時下單可享同日送貨服務，冷氣機可安排同日送貨及專業裝嵌服務。

京東 Mall 灣仔門店開幕優惠是？

京東 Mall 灣仔門店將於6月18日至21日盛大開幕，帶來限定開幕優惠。京東 Mall 灣仔開幕優惠包括港行筍貨低至半價，百大人氣產品五折發售；Apple 手機全場九折；別錯過現場的免費優惠，如免費手機貼膜、歎現磨咖啡、打機體驗、最新按摩椅免費試及打卡再贏獎賞。更多詳情可瀏覽京東 Mall 香港 Instagram。

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