2026世界盃舉行日期及地點
2026世界盃舉行日期為香港時間6月12日至7月20日，首次由三個國家聯合主辦，分別在墨西哥、加拿大及美國三地舉行上百場競賽。
四年一度的國際足總世界盃（FIFA World Cup）六月開戰，匯聚全球48個國家隊共1,248位球員參賽，分別在加拿大、墨西哥及美國上演激烈競賽，阿根廷國家隊美斯（Lionel Messi）、葡萄牙國腳 C 朗拿度（Cristiano Ronaldo）和墨西哥著名守門員奧祖亞（Guillermo Ochoa）齊齊第六次出戰世界盃，引起世界各地的球迷注目。由開幕日期、分組賽程時間表、比賽地點、香港世界盃免費直播安排到活動和世界盃紀念品，即看世界盃2026指南，各位球迷一起見證世界盃冠軍誕生！
2026世界盃舉行日期為香港時間6月12日至7月20日，首次由三個國家聯合主辦，分別在墨西哥、加拿大及美國三地舉行上百場競賽。
2026世界盃開幕禮分別在墨西哥、美國洛杉磯及加拿大多倫多舉行，在6月11日及12日帶來精彩的開幕表演。
墨西哥城2026世界盃開幕禮將於6月11日當地時間早上11時30分舉行，開幕嘉賓陣容鼎盛，包括Shakira、Burna Boy、Alejandro Fernández、 Belinda、Danny Ocean、J Balvin、Lila Downs、Los Ángeles Azules、Maná 及 Tyla，當日將會舉行揭幕戰。
美國時間6月12日下午4時30分，位於美國洛杉磯的索菲體育場（Los Angeles Stadium）將會舉行2026世界盃開幕禮，Katy Perry、Future、Anitt、Lisa、Rema、Tyla 等國際巨星會呈獻熱鬧非凡的現場演出。
至於加拿大世界盃開幕禮將於6月12日當地時間下午1時30分舉行，匯聚一眾著名音樂人 Alanis Morissette、Alessia Cara、Elyanna、Jessie Reyez、Michael Bublé、Nora Fatehi、Sanjoy、Vegedream、 William Prince 現場獻唱。今屆世界盃邀請眾多人氣歌手演唱主題曲，收錄在世界盃大碟之中，不妨在開幕禮前聽一聽他們的新作品。
大家最關心2026年 FIFA 世界盃賽程時間表及分組，今年參賽隊伍共有48隊，合共舉行104場賽事。首場賽事（墨西哥對南非）在香港時間6月12日凌晨3時開始，2026世界盃四強賽事時間為香港時間7月15日及16日凌晨3時；季軍賽事日期為香港時間7月19日清晨5時；世界盃2026決賽時間為香港時間7月20日凌晨3時舉行。按此瀏覽完整2026世界盃賽程時間表及分組。
向收看世界盃2026免費直播，可以透過 ViuTV 或商場直播觀看。ViuTV 世界盃免費直播25場賽事，可以在 ViuTV 99台及網上平台與大家看揭幕戰小組賽到決賽，一起見證世界盃2026冠軍誕生。立即瀏覽 ViuTV 世界盃直播時間表。
Photograph: Courtesy ViuTV
香港球迷想收看全部FIFA世界盃2026直播賽事，可以透過 Now TV 訂購賽事通行證（$580至$980）。FIFA 世界盃2026直播賽事將於 Now TV 頻道616、頻道617、頻道618及/或頻道619播放，在 Now TV 服務上提供點播重溫則計劃將於相關賽事直播後24小時內上架。
6月12日至7月20日，將軍澳 MCP 新都城中心聯同 Now TV 及 ViuTV，在商場二期1樓天幕廣場巨型主題觀戰區特別增設280吋巨型 4K 電視屏幕，全程直播104場賽事，大家可以全日觀看世界盃直播。
世界盃期間，奧海城430吋大電視將會足本直播世界盃2026全部104場賽事。商場破天荒在全部44場早場賽事均設立「親子專區」，設有家庭座位及打氣物品。荃新天地二期1樓亦會同步高清轉播，並舉行多項合家歡足球活動。
屯門市廣場540吋大電視將會直播104場賽事，商場更帶來 PS5足球對戰體驗區及其他活動。
適逢百威贊助世界盃40年，6月9日至16日尖沙咀星
「Matchwornshirt x Matchlegacy x Festival Walk: Icons of the Pitch」由6月12日起至7月26日登陸又一城，將商場中庭打造成朝聖熱點。現場展出 C 朗2022世界盃戰衣及荷蘭國家隊簽名球衣，珍藏球衣合共價值近200萬；別錯過互動傳球挑戰及小球星足球班體驗活動，還有期間限定店售賣過百件世界盃官方球衣及多份國家隊簽名珍藏（每件均附有官方 COA 認證）。
FIFA 博物館香港展覽由五月底起開幕，為期六個月。由 FIFA 博物館與 Asia Partners 攜手主辦，FIFA 博物館香港展覽在銅鑼灣時代廣場展出一系列珍貴收藏品、獎盃、多媒體互動裝置及精選故事，讓球迷重溫歷屆世界盃及女子世界盃的重要里程碑。「The Rainbow」展區展示了211個 FIFA 會員協會的球衣；場內專屬影院放映 FIFA 博物館深受歡迎的短片《The Final》及《The Path of Champions》，紀錄 FIFA 世界盃的難忘瞬間。
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