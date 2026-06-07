2026世界盃開幕禮分別在墨西哥、美國洛杉磯及加拿大多倫多舉行，在6月11日及12日帶來精彩的開幕表演。

墨西哥城2026世界盃開幕禮將於6月11日當地時間早上11時30分舉行，開幕嘉賓陣容鼎盛，包括Shakira、Burna Boy、Alejandro Fernández、 Belinda、Danny Ocean、J Balvin、Lila Downs、Los Ángeles Azules、Maná 及 Tyla，當日將會舉行揭幕戰。

美國時間6月12日下午4時30分，位於美國洛杉磯的索菲體育場（Los Angeles Stadium）將會舉行2026世界盃開幕禮，Katy Perry、Future、Anitt、Lisa、Rema、Tyla 等國際巨星會呈獻熱鬧非凡的現場演出。

至於加拿大世界盃開幕禮將於6月12日當地時間下午1時30分舉行，匯聚一眾著名音樂人 Alanis Morissette、Alessia Cara、Elyanna、Jessie Reyez、Michael Bublé、Nora Fatehi、Sanjoy、Vegedream、 William Prince 現場獻唱。今屆世界盃邀請眾多人氣歌手演唱主題曲，收錄在世界盃大碟之中，不妨在開幕禮前聽一聽他們的新作品。