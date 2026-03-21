出外用餐之餘，又想呼吸新鮮空氣，不妨選擇到空氣流通的露天餐廳，一邊吸收維他命 D，一邊放鬆心情享受美食。以下港九新界25間必食露天餐廳推介，由泰菜、印度菜、到靚扒房、西班牙菜、法國菜、地中海菜等一應俱全，當中不乏180度的維港海景露天餐廳，配以美食饗宴，必然是最佳享受。
Time Out 推介港九新界露天餐廳
前身是中環餐飲地標 Sevva ，Terrace Boulud 由國際殿堂級名廚 Daniel Boulud 與香港文華東方酒店攜手打造，坐落於中環太子大廈頂層，俯瞰城市天際線。Terrace Boulud 的菜單由 Daniel Boulud 親自設計，並首度推出點心包括「Hong Kong」—— 鮮蝦水晶餃配薑葱 XO 醬展現地道風味，將法式小酒館文化與香港元素完美奏糅合。
坐落於山頂凌霄閣旁的百年紅磚屋──太平山餐廳，是香港二級法定歷史古蹟，經修葺後所保留的一磚一瓦皆散發着英式建築風格的歷史氣息。露天餐廳部分儼如一個「後花園」，廣闊的戶外空間最多可容納330個座位，加上餐廳坐擁香港山下的無敵夜景，是舉辦各種大型活動及婚禮的理想場所。招牌菜式包括：太平山牛肉漢堡、印度烤爐系列、東南亞海南雞配香米飯、蟹肉墨魚汁扁意粉及海鮮拼盤，由印度至歐洲菜式都有，演活香港「美食天堂」形象。
淺水灣影灣園著名的東南亞餐廳香辣軒，在翠綠如畫的東方格調佈置中，大廚將以新鮮的食材，炮製不一樣的地道滋味。餐廳設露天雅座，你可在寬廣的碧綠庭園中輕呷清爽的雞尾酒；又或者移步雅緻的餐廳室內，欣賞由柚木、竹、藤及椰子等組成的天然裝飾設計，品嚐各式推介菜式。
Rajasthan Rifles 概念以探索20年代，駐紮於印度的英藉和印藉官員於飲食文化上的交流，融合了兩國特色風味的美食佳餚。主理餐廳菜單的大廚為米芝蓮一星 New Punjab Club 的行政總廚 Palash Mitra，精心炮製一系列以優質食材精心製作的窩心菜式。戶外空間可俯瞰城市美景，冬天時可要蓋著毛毯在室外暖爐下用餐。
位於酒店七樓的池畔餐廳魚吧，向來低調，經常成為訪客的漏網之「魚」。魚吧以池畔小木屋為概念，加入永續理念結合餐饗體驗，由環境到食物都煥然一新。如魚吧旁邊的 JW 蔬苑種植了有機香草，為餐廳的飲品、菜式及甜品供應新鮮採摘的材料；室內建築木材選用獲權威組織認證的可再生建築木材，如柚木地板、相思木桌椅和牆板等，以確保其源自可持續管理的森林，減少碳排放；致力支持綠色低碳餐飲。
魚吧嚴選品質上乘的可持續海產、新鮮本地食材及有機產品等，推動綠色餐飲體驗。招牌菜式如燒烤時令鮮魚、紐西蘭青口及綠洲龍躉炸魚薯條等。烹飪團隊亦設計了一系列全新美饌，從清新頭盤與沙律、適合分享的風味海鮮佳餚、以至巧製 的滋味意粉和漢堡等，讓海鮮迷大快朵頤。推介菜式包括法國藍蝦他他、有機水耕蔬菜沙律、越南虎蝦墨 西哥夾餅、西班牙紅蝦意大利麵及阿拉斯加帝王蟹意大利飯等。
另一露天餐廳推介是位於酒店頂層餐廳酒吧，
這間設計時尚的餐廳酒吧位於銅鑼灣柏寧酒店頂樓，露天酒吧坐擁全城難得一見的景觀，由維港遠至北角的景色盡收眼底。餐廳提供多樣化的當代歐陸法式美食，
位於日本料理 Zoku 內的 The Terrace 露天酒吧由午餐、
Ruam 在泰文中是聚會的意思。觀其裝潢，也以此為重點作裝修。走過一條狹長的樓梯，客人會來到一個像船艙甲板一樣的戶外空間。餐廳以四人座木枱佔大多數，當中不少還可以居高臨下，欣賞到熙來攘往的城市街景，感覺悠閒。另一邊廂則放有大圓桌，讓更多人聚餐的客人使用。加上木横樑上的燈飾，是個輕鬆和適合聊天的餐廳佈局。食物方面，不妨以佐酒小吃作開始。主菜推介 Pad Thai Kung 及 Gaeng Phed Ped Yang 泰式咖喱鴨。
餐廳設室外座位，能飽覽維港景色，格局輕鬆。主打新派西班牙美食，菜單包括各式各樣的西班牙小食、肉食和新鮮海鮮，
「Arcane」一字令人聯想到魔術師、秘密組織、夢遊仙境，用來形容現代歐洲餐廳 Arcane 最好不過。Arcane 的美食充滿魔力，老闆兼主廚 Shane Osborn 深諳如夢似幻的烹飪之道，以簡易方式烹調日本海鮮、澳洲牛肉和法國有機雞肉等食材。餐廳的內部放有當代藝術品，室外還設有一個英式情調的熱帶花園露台，是中環鬧市的一片綠洲。
Alto Bar & Grill 位於銅鑼灣 V Point 頂層31樓，讓你居高臨下欣賞無敵海景和城景。裝潢由國際知名設計師 Tom Dixon 打造，室內用餐環境雅致，上層是無遮擋的天台酒吧，是一大班人聚會或大吃大喝的理想選擇。食物方面，ALTO 供應多款燒烤及時令菜餚。
香港東區聚集不少美食。位於太古香港東隅32樓全層的 Sugar，是城中數一數二的露天酒吧，露天雅座讓你沉浸在絕美維港景色之中，並在星空下盡歎美酒。這間時尚天台酒吧每天從下午5時30分開放至深夜，大家不妨下班來小酌幾杯，欣賞夕陽同時，品嚐一系列雞尾酒及日式佐酒小食。
由新加坡米芝蓮二星餐廳 Odette 大廚 Julien Royer 開設，餐廳取名 Louise 是 Julien Royer 向他祖父母致敬，菜式方面主打其擅長的法式料理，並融入了他旳家族食譜及陪伴他成長的懷舊味道。你可在舒適放鬆的客廳 parlour 享用全日供應的美味簡餐，或在飯廳 dining room 享用精緻的單點菜式；地下更有露台可作戶外用餐。
九龍區
Ankôma 隠藏於尖沙咀商廈中，由2025年米芝蓮年輕主廚大獎得主的王歲允（Frankie）掌舵。室內有八個吧枱座位提供廚師發辦，菜式以法國菜為基礎，融合日本元素，還會加上香港本土的味道。餐廳更設有戶外露台，讓客人享用單點美食，推介主廚精心製作的焗豬扒飯。
位於海港城的八十里，大型落地玻璃窗外的 180 度維多利亞港景致盡入眼簾，室內裝潢融合了宮殿式的柱子和木樑，配合豪華舒適的座椅和的絢爛燈光，設有雞尾酒吧、舒適的用餐區、奢華的私人房間及戶外露台。主打川滬佳餚，招牌菜包括：石鍋百年毛血，煙燻辣子通心鰻、蝦龍酥等。
Pano 的名字來自 panorama 即「全景觀」的意思，是西九文化區內唯一一所兩層高的獨立海景餐廳。Tasting menu 由開胃菜 amuse bouche至蔬菜類、海鮮、肉類至甜品一共10道菜式。菜式的擺盤造型別出心裁，每道菜式間的味道更是彼此呼應，亦會不定時採用本地的食材和飲食概念來演繹經典的法式料理。
The Garage Bar 隱身於香港康得思酒店內，是一間玩味十足的露天氈酒酒吧。這裏俯瞰熙來攘往的旺角街區，還設兩台雪鐵龍古董卡車，供應融合亞洲創意風味的西式街頭美食。招牌包括本地及來自世界各地的氈酒、特色手工啤酒、迷你漢堡、沙爹串和薯條等。
香港瑰麗酒店意大利餐廳 Bluhouse，由大廚 Giovanni Galeota 主理，帶來地道意式風味。餐廳格局開揚，分為兩個區域：Blu House Food Hall 及 The Dining Room by Bluhouse。Blu House Food Hall 走休閒路線，設200個座位，當中也有半露天座，你可於戶外陽台享受美食，一邊歎咖啡、品嚐正宗卡邦尼意粉、意式烤肉、方型羅馬薄餅、精緻糕點及意式雪糕，一邊欣賞維港迷人景色。
餐廳佔地兩層，採用耀眼的金色主調，大膽前衛的曲線線條設計，以及傳統印度莫臥兒式雕花木門，活現電影《一千零一夜》的場景，樓上露台雅座仿如秘密花園（最低消費$1,000/位），可一邊眺望尖東海濱美景，一邊享用水煙及雞尾酒。
Bushra 的烹飪團隊由三位分別來自摩洛哥的 El Mehdi Zenasni、埃及藉的 Sakr Tamer 和來自黎巴嫩的 Najib Farkhoury，三人攜手將家鄉菜，包括中東流行料理及本地鮮有的異國地道菜式帶來香港。
Boticario 位於尖東海傍，設有複式樓層的空間彷如南美洲古老藥房，牆壁飾以花卉植物圖騰，擺設了滿是草藥的百子櫃和吊燈，復古味濃烈。Boticario 帶你走進20世紀初阿根廷城市 Buenos Aires，以傳統草藥、鮮花入饌製作雞尾酒。餐廳分為室內用餐區、露天平台和酒吧，讓你品嚐異國色彩的雞尾酒之餘，享用各式菜餚。
尖沙嘴 The One 海景餐廳 Harlan's 佔地7,000呎，擁有超過10年歷史，飽覽維港及城市壯麗天際線。餐廳採用高樓底設計，設舒適露天雅座，無論是觀賞日落、浪漫約會、商務會議或團體聚會都一樣適合。招牌菜式有 A4和牛西冷配蠔薯餅、波士頓龍蝦尾長通粉配香蒜忌廉汁等。
新界區
大埔大尾督 Relax B&M 結合海景咖啡店、貓 cafe 與泰式按摩於一身。Relax B&M 樓高三層，地下是花園和露天茶座 cafe，一樓是貓貓 cafe 專區，二樓則是泰式按摩店，更上一層是頂層戶外天台 cafe，吐露港海景一覽無遺。建議大家用餐前先做按摩放鬆一下，設獨立房間和家庭房充滿泰國渡假風，按摩師都是經驗豐富的泰國師傅，手法正宗。Relax B&M Cafe 提供西餐和沙律輕食，午市套餐$98起；推介軟殼蟹意粉、美式炸魚薯條、芝士牛肉漢堡。甜品款式多，主打牛角窩夫 Croffle，配杯咖啡、拿鐵打卡不錯。
香港東涌世茂喜来登酒店頂
人氣咖啡小店，設有露天及室內座位。以白色作為主調，格局着重採集天然光，配上木製傢具，沒有繁雜的擺設，就只有一盤盤精巧的植物，簡約清新，甫進門，已讓人心情放鬆下來。除咖啡外，這裏的食物也十分具特色，由於店主之一擁有埃及血統，故食物不時加入中東香料，別具風味。
趁假日不妨挑一間有特色的露天餐廳，跟摯愛好友好好享受美景美食。
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