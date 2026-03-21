餐廳佔地兩層，採用耀眼的金色主調，大膽前衛的曲線線條設計，以及傳統印度莫臥兒式雕花木門，活現電影《一千零一夜》的場景，樓上露台雅座仿如秘密花園（最低消費$1,000/位），可一邊眺望尖東海濱美景，一邊享用水煙及雞尾酒。

Bushra 的烹飪團隊由三位分別來自摩洛哥的 El Mehdi Zenasni、埃及藉的 Sakr Tamer 和來自黎巴嫩的 Najib Farkhoury，三人攜手將家鄉菜，包括中東流行料理及本地鮮有的異國地道菜式帶來香港。