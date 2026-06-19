The Ordinary Mini Mart 概念店登陸香港 人氣護膚產品化身為便利店美食飯糰潤唇膏、護膚品便當套裝、杯麵盲盒

相繼東京和大阪後，極簡護膚品牌 The Ordinary「Mini Mart」概念店宣布六月登陸香港，在尖沙咀限時開設 The Ordinary「便利店」，帶來化身為便利店美食的人氣護膚產品！即看 The Ordinary Mini Mart 香港限定店開幕日期、限定產品及地點等詳情。

Photograph: Courtesy The Ordinary Mini Mart

The Ordinary Mini Mart「便利店」貫徹品牌概念，由產品到購物體驗上，為大家提供簡單直接、價格親民的高品質護膚解決方案，正如在便利店購買日常用品一樣方便快捷。The Ordinary Mini Mart 香港概念店將於6月19至25日期間限時進駐尖沙咀 @Cosme 旗艦店，讓美妝迷能獲得以「預備」（Prep）、「治療」（Treat）、「修護」（Seal）理念打造的個人化護膚貼士，並入手一系列期間限定店設計的護膚產品及套裝！

由日式飯糰包裝的特別版 Squalane + Amino Acids Lip Balm 潤唇膏到與 Re-Edit 聯手設計的護膚品便當套裝附個人化小掛飾，特別版產品在 Mini Mart 概念店期間限定發售，別具收藏價值。現場購物滿$250，即可扭蛋換領隨機一款「杯麵」套裝，套裝裏內含一個 The Ordinary 護膚品及特別版貼紙。The Ordinary Mini Mart 香港概念店將於6月19日至25日期間，每日早上10時至晚上10時開放，大家不妨去盡情探索 The Ordinary 的科研護膚品！

Photograph: CH The Ordinary Mini Mart

The Ordinary Mini Mart 香港概念店

日期：2026年6月19日至25日

地點：尖沙咀亞士厘道7號裕華國際大廈@Cosme旗艦店

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