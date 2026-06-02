首爾人氣品牌 Osoi 香港首間專門店六月銅鑼灣開幕

首爾人氣配飾品牌 Osoi 開設香港首間門店，六月進駐銅鑼灣波斯富街，為大家帶來型格時尚的手工製作皮袋。喜歡低調風格的時尚迷，必看 Osoi 香港首間門店亮點及開幕禮遇！

2016年由創意總監 Heejin Kang 創立，Osoi 名字帶有日文「遅い / おそい」中不疾不徐的時間感，追求放鬆慢活的概念。Osoi 以建築設計思維建構每件作品，務求在線條、重量、五金和留白各方面，將形態達至平衡。品牌不追求高調 Logo 為賣點，而是透過獨特的雕塑感輪廓和經過歲月洗洗鍊的皮革質感，以人手製作一系列皮袋和時尚配飾，簡約風格深受歡迎。

Photograph: Courtesy Osoi Hong Kong store

今次 Osoi 香港專門店打造沉靜的都市空間，牆身設計靈感源自香港舊舖鐵閘的線條，中央擺設圓形展陳台，採用乾淨利落的線條和強烈的材質對比與，邀請大家放慢腳步探索周圍的事物。Osoi 銅鑼灣專門店開幕，帶來人氣 Shoulder Brocle 袋款及2026春夏系列「Disobedient to Grey」，主打 Icy Milk、Maple、Polish Wood、Icy Blue 配色，袋款價格由$1,680至$4,080，由七月底起門市將讓大家預覽2026秋冬系列。

Osoi 香港首店將於6月5日開幕，在限量供應期間，凡在門市或官網購買任何手袋，將獲贈 Osoi 擴香卡一張及特別版 Ribbon Charm 一枚；Ribbon Charm 共有 Suede Butter 及 Marrone 兩款顏色，將會隨機送出，數量有限，送完即止。更多詳情可瀏覽 Osoi 香港官網或社交平台。

Osoi 香港專門店

地址：香港銅鑼灣波斯富街69號

開幕日期：2026年6月5日

營業時間：12-9pm

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