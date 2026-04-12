Post Malone 香港演唱會2026：Post Malone 門票優先購票、票價、公開發售日期、日期地點

今次 Post Malone 香港演唱會門票票價及套票安排，Post Malone香港門票票價分為坐位$699、$899、$1,099、$1,299、$1,699、$3,199（Ppremium VIP Package 包括專屬較佳位置坐位門票一張、獨家設計 Post Malone VIP 禮品一份、VIP紀念卡牌及掛繩、VIP專屬手帶、專屬周邊商品排隊區）；企位$1,499及$2,999（Early Entry Package 包括企位門票一張、獨家設計 Post Malone VIP 禮品一份、VIP紀念卡牌及掛繩、⁠VIP專屬手帶、優先入場安排、專屬周邊商品排隊區）。注意 VIP 觀眾與普通觀眾企位區屬相同區域，不設 VIP 專屬企位區。

香港站 Post Malone 演唱會門票優先購票日期是何時？（附購票連結）