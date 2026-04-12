Post Malone 香港演唱會2026：Post Malone 門票優先購票、票價、公開發售日期、日期地點

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格林美獎提名嘻哈巨星 Post Malone 相隔三年再次回歸香港開演唱會，今年九月將「The Big Stadium World Tour」世界巡迴演帶來亞洲及啟德主場館！各位樂迷記得留意我們的 Post Malone 香港演唱會2026懶人包，緊貼 Post Malone 演唱會門票優先購票、票價、公開發售日期、演唱會日期及地點等詳情，把握時間搶飛。
今次 Post Malone 香港演唱會門票票價及套票安排，Post Malone香港門票票價分為坐位$699、$899、$1,099、$1,299、$1,699、$3,199（Ppremium VIP Package 包括專屬較佳位置坐位門票一張、獨家設計 Post Malone VIP 禮品一份、VIP紀念卡牌及掛繩、VIP專屬手帶、專屬周邊商品排隊區）；企位$1,499及$2,999（Early Entry Package 包括企位門票一張、獨家設計 Post Malone VIP 禮品一份、VIP紀念卡牌及掛繩、VIP專屬手帶、優先入場安排、專屬周邊商品排隊區）。注意 VIP 觀眾與普通觀眾企位區屬相同區域，不設 VIP 專屬企位區。
指定信用卡客戶及 Live Nation 會員可以專享 Post Malone 香港演唱會門票優先購票安排，分別在 HK Ticketing 快達票及 Trip.com 發售。 Post Malone 香港演唱會藝人官網優先訂票將於4月24日上午10時開始；Post Malone 演唱會2026提供滙豐 Mastercard 及 Trip.com 搶先購票，由4月27日下午2時起發售；至於 Post Malone 香港演唱會 Live Nation 會員優先購票日期為4月29日中午12時起。
2026 Post Malone 演唱會門票公開發售日期為4月30日週四中午12時，同時發售特選滙豐 Mastercard 尊屬門票。
Post Malone 演唱會2026將於九月展開亞洲巡迴，除了香港之外，將會巡迴至高雄、曼谷、新加坡、吉隆坡、馬尼拉等城市。以下為 Post Malone 演唱會亞洲巡迴時間表：
9月16日 香港
9月19日 高雄
9月22日 曼谷
9月25日 新加坡
9月27日 吉隆坡
9月29日 馬尼拉
Post Malone 擁有九首「鑽⽯單曲」（超過1,000萬張銷量），是史上獲得美國唱片業協會 (RIAA) 最多鑽石認證單曲的歌手。由暢銷爆紅單曲〈Sunflower〉、〈Rockstar〉到鄉村音樂大碟《F-1 Trillion》歌曲，包括〈I Had Some Help〉、〈Pour Me a Drink〉、〈Guy for That〉等等，粉絲最期待聽 Post Malone 現場演唱哪一首歌呢？立即重温 Post Malone 歌單！
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