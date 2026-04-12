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Post Malone 香港演唱會2026：Post Malone 門票優先購票、票價、公開發售日期、日期地點

Cassia Chan
撰文
Cassia Chan
Post Malone
Photograph: Courtesy Post Malone/Adam Degross
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格林美獎提名嘻哈巨星 Post Malone 相隔三年再次回歸香港開演唱會，今年九月將「The Big Stadium World Tour」世界巡迴演帶來亞洲及啟德主場館！各位樂迷記得留意我們的 Post Malone 香港演唱會2026懶人包，緊貼 Post Malone 演唱會門票優先購票、票價、公開發售日期、演唱會日期及地點等詳情，把握時間搶飛。

Post Malone 香港演唱會2026何時舉行？

Post Malone 香港演唱會2026將於9月16日（星期三）登場，在啟德主場館舉行。

Post Malone 演唱會2026香港門票票價多少？如何購買 Post Malone 香港演唱會門票？

今次 Post Malone 香港演唱會門票票價及套票安排，Post Malone香港門票票價分為坐位$699、$899、$1,099、$1,299、$1,699、$3,199（Ppremium VIP Package 包括專屬較佳位置坐位門票一張、獨家設計 Post Malone VIP 禮品一份、VIP紀念卡牌及掛繩、VIP專屬手帶、專屬周邊商品排隊區）；企位$1,499及$2,999（Early Entry Package 包括企位門票一張、獨家設計 Post Malone VIP 禮品一份、VIP紀念卡牌及掛繩、⁠VIP專屬手帶、優先入場安排、專屬周邊商品排隊區）。注意 VIP 觀眾與普通觀眾企位區屬相同區域，不設 VIP 專屬企位區。

香港站 Post Malone 演唱會門票優先購票日期是何時？（附購票連結）

指定信用卡客戶及 Live Nation 會員可以專享 Post Malone 香港演唱會門票優先購票安排，分別在 HK Ticketing 快達票Trip.com 發售。 Post Malone 香港演唱會藝人官網優先訂票將於4月24日上午10時開始；Post Malone 演唱會2026提供滙豐 Mastercard 及 Trip.com 搶先購票，由4月27日下午2時起發售；至於 Post Malone 香港演唱會 Live Nation 會員優先購票日期為4月29日中午12時起。

2026 Post Malone 演唱會門票公開發售日期是何時？

2026 Post Malone 演唱會門票公開發售日期為4月30日週四中午12時，同時發售特選滙豐 Mastercard 尊屬門票。

Post Malone
Photograph: Courtesy Post Malone/Adam Degross

Post Malone 演唱會2026香港之外還會巡迴什麼亞洲城市？

Post Malone 演唱會2026將於九月展開亞洲巡迴，除了香港之外，將會巡迴至高雄、曼谷、新加坡、吉隆坡、馬尼拉等城市。以下為 Post Malone 演唱會亞洲巡迴時間表：

9月16日 香港
9月19日 高雄
9月22日 曼谷
9月25日 新加坡
9月27日 吉隆坡
9月29日 馬尼拉

Post Malone 演唱會2026必聽歌曲

Post Malone 擁有九首「⽯單曲」（超過1,000萬張銷量），是史上獲得美國唱片業協會 (RIAA) 最多鑽石認證單曲的歌手。由暢銷爆紅單曲〈Sunflower〉、〈Rockstar〉到鄉村音樂大碟《F-1 Trillion》歌曲，包括〈I Had Some Help〉、〈Pour Me a Drink〉、〈Guy for That〉等等，粉絲最期待聽 Post Malone 現場演唱哪一首歌呢？立即重温 Post Malone 歌單

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