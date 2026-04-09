全球101間最佳牛扒餐廳名單2026：Fireside 登亞洲第二

[category]
[title]
牛魔王注意！「全球101間最佳牛扒餐廳2026」（World’s 101 Best Steak Restaurants 2026）名單已經出爐，今年香港首次有三間扒房上榜打磅往年悶局，分別是由去年第50位大躍升至第18位的「直火料理」餐廳 Fireside、新上榜的意式扒房 Carna by Dario Cecchini，以及維持第80位的香港麗晶酒店扒房 The Steak House。至於全球 No.1 扒房之王由西班牙的 La Cúpula del Capricho 奪得；第二位是澳洲的 Margaret；第三位則是西班牙餐廳 Laia Erretegia。Fireside| Photograph: Ann Chiu
由倫敦媒體公司 Upper Cut Media House 選出全球101間最佳牛扒餐廳每年由遍佈世界各地、共21位匿名「Steak Ambassadors」評審團隊， 根據28項評分準則，嚴格評核全球超過900間餐廳，包括肉質品質、食材來源、熟成技術、烹調手法、服務水平及整體真實度等多方面表現。Photograph: Courtesy Regent Hong Kong
Photograph: Courtesy Carna by Dario Cecchini
三間香港上榜扒房之中，位於尖沙咀 Mondrian Hong Kong 的意式扒房 Carna 首年參評便打入第78位，成為亞洲區內少數入圍的牛扒餐廳之一。Carna 由來自意大利托斯卡納小鎮 Panzano in Chianti 的傳奇大師級屠夫 Dario Cecchini 主理，餐廳秉持 Dario 所推崇的「從頭到尾」飲食哲學，提倡減少浪費、珍惜食材。餐單精選18款不同部位的牛肉，由經典佛羅倫斯T骨牛扒，到牛臉頰、牛腱、骨髓等，均以炭火燒烤炮製，展現各部位獨特的口感與油香層次。Carna 更會不時推出「神秘牛扒 Butcher's Secret Cut」系列，如四月主打澳洲 Pardoo 和牛臀蓋（$788/300克；每晚僅供應10份），取自每頭牛僅有兩件臀蓋部位，屬極稀有珍品，入口嫩滑多汁、帶來牛香濃郁的極致享受。
立即收藏「全球101間最佳牛扒餐廳2026」名單：
No. 101 @brabo_restaurante
No. 100 @izzyssteaksandchops
No. 99 @guineagrill
No. 98 @theblockmansa
No. 97 @bistecca.sydney
No. 96 @zoilolondon
No. 95 @grillamericano
No. 94 @soichiro_jk
No. 93 @thecutbarandgrill
No. 92 @carnal.steakhouse
No. 91 @fatrabbit
No. 90 @sagardiuk
No. 89 @thegrand_helsinki
No. 88 @bisteccatuscansteakhouse
No. 87 @gallaghersnyc
No. 86 @beefandglory
No. 85 @shellhousesydney
No. 84 @gage.and.tollner
No. 83 @shatoburian
No. 82 @happeningba
No. 81 @meat_maiden
No. 80 @thesteakhousehk
No. 79 @matilda159domain
No. 78 @carnahongkong
No. 77 @sk.steakandoyster
No. 76 @firewood_penang
No. 75 @reginabistecca
No. 74 @mavenantwerp
No. 73 @swiftandsons
No. 72 @brutustavern
No. 71 @bazaarmeatnewyork
No. 70 @txulasteak
No. 69 @sperlingoco
No. 68 @keenssteakhouse
No. 67 @americancut
No. 66 @grill_royal
No. 65 @primeandproperrestaurants
No. 64 @williamsbutcherstable
No. 63 @linnysrestaurant
No. 62 @gimlet.melbourne
No. 61 @magmabydanykaram
No. 60 @11woodfire
No. 59 @20chapel
No. 58 @jeffreysofaustin
No. 57 @los33madrid
No. 56 @anahi.paris
No. 55 @chelseagrill.london
No. 54 @elena.restaurante
No. 53 @clovergrillparis
No. 52 @vuurrestaurant
No. 51 @jacobssteakhouse
No. 50 @beefbar.monaco
No. 49 @nikusteakhouse
No. 48 @thegidley
No. 47 @madrerojas
No. 46 @char_fuegoybrasas
No. 45 @devonshiresoho
No. 44 @amarenbilbao
No. 43 @capacph
No. 42 @blok_restaurant
No. 41 @gwenla
No. 40 @danielsmiami
No. 39 @la__braseria
No. 38 @rockpoolbarandgrill
No. 37 @asador_nicolas
No. 36 @portenosydney
No. 35 @lutyensgrill
No. 34 @latetedorbydaniel
No. 33 @theinternationalsydney
No. 32 @elisasteak
No. 31 @victorchurchill.melbourne
No. 30 @nikuyatanakasg
No. 29 @steerdiningroom
No. 28 @hanu_dubai
No. 27 @grantorino.doublebay
No. 26 @bornandbredkorea
No. 25 @millerandlux
No. 24 @tributo.ec
No. 23 @carcasse_by_dierendonck
No. 22 @fogonasado
No. 21 @cotekoreansteakhouse
No. 20 @agnes.restaurant
No. 19 @gillis_gent
No. 18 @fireside.hk
No. 17 @bratrestaurant
No. 16 @arkhe_restaurant
No. 15 @asadorbastian
No. 14 @aaliarestaurant
No. 13 @hawksmoorrestaurants
No. 12 @the86.nyc
No. 11 @firedoor_surryhills
No. 10 @bodegaelcapricho
No. 9 @burntends.sg
No. 8 @restaurant_ag
No. 7 @ibai_london
No. 6 @casajuliandetolosa1951
No. 5 @restaurante_lana
No. 4 @iduecippi
No. 3 @laiaerretegia
No. 2 @margaretdoublebay
No. 1 @lacupuladelcapricho
Discover Time Out original video