中環珍姐海鮮火鍋飯店結業 Basehall 分店四月結業！中環太子大廈珍姐新店開業

中環珍姐海鮮火鍋飯店結業，總店在3月31日落閘向大家告別。蘭桂芳珍姐結業後，4月1日宣佈 Basehall 分店也將於4月30日結業，不過同時帶來好消息，中環珍姐海鮮火鍋飯店環球旗艦店人會進駐中環太子大廈！即看珍姐新店最新消息

深得打邊爐控歡心，珍姐對火鍋配料及湯底質素極度講究，午市主打平靚正碟頭飯，晚市供應火煱，配料以新鮮牛肉類為主，提供多個靚肉部位，也有自家手打丸類及即炸魚皮。小店座位不多，長期大排長龍，被譽最難訂位的火鍋店。

Photograph: Nicole-Marie Ng/Time Out

自去年三月，珍姐火鍋透露中環總店因租約期滿及舖位結構出現問題而結業，後來多次延長營業期，直至2026年3月31日正式關門。為見證重要時刻，珍姐特別聯乘潮牌 Leather Healer 及獨立裝瓶酒商 Club Qing 合作，推出跨界單品系列。

適逢4月1日愚人節，珍姐火鍋在 Instagram 宣佈4月30日關閉 Basehall 分店，同時驚喜預告在中環太子大康廈開設全新珍姐海鮮火鍋飯店環球旗艦店，大家又有口福啦！喜歡珍姐海鮮火鍋飯店的港式飯餐的話，記得在Basehall 02 分店結業前去朝聖一下，珍姐餐廳提供港式經典窩心美食，午餐包括 亨利番茄咖喱牛脷飯、頭抽葱油雞扒煎雙蛋飯、粟米魚柳飯及頭抽葱油廚師腸厚切午餐肉煎雙蛋飯，晚餐可試多款鐵板餐。

珍姐餐廳

地址：中環怡和大廈LG & BF 樓LG5 & 7, LG15, B3

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