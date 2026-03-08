香港多啦 A 夢櫻花節限定店四月開放 預約入場日期、必買櫻花多啦 A 夢產品、遊戲區、地點

由本地創意單位 AllRightsReserved 主辦，「100%多啦 A 夢& Friends」多啦 A 夢展覽巡迴亞洲各大城市後重返香港，帶來全新活動「100%多啦 A 夢櫻花節」！主辦單位特地為多啦 A 夢東京展設計了全新四個多啦 A 夢形象和周邊產品，當中櫻花多啦 A 夢和飯糰多啦 A 夢毛公仔鎖匙在網上掀起熱話。今次香港多啦 A 夢櫻花限定店將會帶來大熱櫻花多啦 A 夢周邊產品、手作和遊戲體驗，打造春日盛典。即看香港多啦 A 夢櫻花限定店預約入場攻略，由預約時間、必買櫻花多啦 A 夢產品、遊戲區及限定店地點，粉絲萬勿錯過。

多啦 A 夢櫻花 節香港限定店日期及地點是？

多啦 A 夢櫻花節香港限定店日期定於2026年4月3日至19日，在銅鑼灣希慎廣場舉行。



香港 A 夢櫻花 節限定店 預約入場時間何時開始？（附 Klook 預約連結）

想體驗香港 A 夢櫻花節限定店必須預約入場整理券，各位粉絲記得留意香港 A 夢櫻花節限定店預約入場時間，4月3日至12日期間的入場整理券將於4月1上午11時起在 Klook 獨家開放登記。每時段的入場名額有限，將嚴格按照先到先得的原則進行分配。

Photograph: Courtesy AllRightsReserved｜©Fujiko Pro

銅鑼灣多啦 A 夢櫻花節限定店有什麼看點？

100%多啦 A 夢櫻花節 pop-up 將會限時進駐希慎廣場三層，位於啟超道入口的地面將會開設多啦 A 夢限定店， 發售多款主題紀念品，更設備主題自動販賣機和扭蛋區；一樓多啦 A 夢手作區讓你親自挑選多啦 A 夢法寶、數字及英文字母等不同刺繡章， 製作專屬的燙印吊牌鎖匙扣，同層設有限定主題自拍亭及扭蛋機；最後五樓中庭的互動遊戲區打造兩大互動遊戲攤位。

多啦 A 夢香港限定店可以買到櫻花多啦 A 夢紀念品？

「100%多啦 A 夢櫻花節」將會大受一系列專為今次活動全新設計的限量紀念品，當中絕大部分款式只在香港櫻花節首發。除了櫻花多啦 A 夢及飯糰多啦 A 夢毛公仔鎖匙扣之外，多啦 A 夢櫻花節 pop-up 特別推出了七款專為全新造型，包括「時間轉送槍」、「神奇藥丸」、「埃及大冒險」、「廚師」、「元祖黃色多啦 A 夢」、「狼人面霜」、「間諜」毛絨鎖匙扣，還有東京站展覽的部分會場限定紀念品。在網上引起熱議的櫻花多啦 A 夢鎖匙扣注入了淡淡的櫻花香氣，散發初春的清新氣息，而飯糰多啦 A 夢鎖匙扣在按捏時會發出聲音，像咬下紫菜一般清脆。此外，主題限定 T-shirt 採用感光設計，在陽光照射下會即時浮現粉嫩的櫻花圖案；別錯過一套六款的迷你公仔和A4 光柵文件夾套裝，利用光柵技術呈現生動的視覺效果，非常可愛。

多啦 A 夢櫻花節限定產品官網預售何時開始？

版權方為了讓未能親臨銅鑼灣限定店的粉絲，可以率先入手香港活動專屬紀念品，特意安排部分產品在 DDT Store 官網率先開啟限時網上預售。多啦 A 夢櫻花節限定產品官網預售時間由3月31日上午11時起開始，只限香港及指定地區購買，直至4月2日晚上11時。網上訂購成功後可選擇在4月6日起親臨希慎廣場五樓換領處現場領取，或選擇由4月9日起陸續安排快遞出貨配送。屆時全球限量僅200枚、鑲嵌了施華洛世奇仿水晶的玫瑰金色櫻花多啦A夢銅像雕會在3月31日網上同步開放預購，先到先得。留意由4月3日起，所有紀念品將會限於在銅鑼灣體驗店現場發售。

「100%多啦 A 夢櫻花節」體驗店

日期：2026年4月3日至19日

營業時間：限定商店 10am-9pm（最後入場時間為8.45pm）；互動遊戲區：10.30am-9.30pm

地點：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場



