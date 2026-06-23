GD 小雛菊《反斗奇兵》聯乘系列香港開售！Casetify x Toy Story x Peaceminusone 手機殼配飾系列首登場

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適逢迪士尼 Pixar 動畫《反斗奇兵5》（Toy Story 5）今月香港上映，手機配飾品牌 Casetify 宣布推出 Toy Story 與 G-Dragon 品牌 Peaceminusone 聯乘系列，大家可由即日起搶購！G-Dragon 標誌性小雛菊圖案結合《反斗奇兵》動畫元素，碰撞出不一樣的火花，各位粉絲即看 Casetify x Toy Story x Peaceminusone 手機殼系列款式和發售時間，把握機會入手。
今次 Casetify 與首位 Casetify「Global Icon」及 Peaceminusone 創辦人 GD 和《反斗奇兵》聯乘，同時慶祝 Peaceminusone 成立10週年和《反斗奇兵 5》電影上映，並向《反斗奇兵》的經典角色致敬。 Casetify x Toy Story x Peaceminusone 聯乘系列帶來多款特別版手機殼、AirPods 保護殼、MagSafe 和手機支架，以全黑色為主調，糅合 GD 標誌性小雛菊圖案和 Toy Story 特製印花圖案，包括胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼仔和小叉等等。
除了手機配件之外，Casetify x Toy Story x Peaceminusone 系列同步率先獨家發售「Toy Story | Peaceminusone: The First Fan」產品系列，包括 cap 帽、絲巾和小雛菊珠寶胸針等，相信會引起搶購潮。
Casetify x Toy Story x Peaceminusone 聯乘系列即日起在 casetify.com、Casetify Co-Lab app 及全線 Casetify Studio 門市開售；而 「Toy Story | Peaceminusone: The First Fan」產品系列只限於官網獨家發售，更多詳情可瀏覽 Casetify 的 Instagram 專頁。
發售日期：
優先選購時間：2026年6月24日10am
正式發售時間：2026年6月24日4pm
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