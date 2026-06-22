Time Out 說

繼2019年的《反斗奇兵4》嘉年華，2026年夏季海港城帶來《反斗奇兵5》主題活動「Forever Toys @海港城」，匯聚胡迪、翠絲、巴斯光年、「莉莉板」（Lilypad）等一眾新舊人氣角色的打卡位、遊戲和周邊產品，與你慶祝迪士尼與彼思《反斗奇兵5》回歸大銀幕。

由即日至8月31日，海港城不同角落化身為《反斗奇兵5》主題嘉年華，首輪打造六大體驗區，橫跨海運大廈露天廣場、地下展覽大堂、地下中庭及港威商場廣東道入口及地下中庭大堂I。海運大廈露天廣場設置繽紛奪目的《玩具對科技》遊戲室，逾兩米高的巨型胡迪、翠絲及紅心雕塑、「眨眼」莉莉平板隧道等待你來打卡。現場設四大互動遊戲區，讓你贏取精美獎品，想參加的話可以$60捐款，即獲得一張遊戲卡暢玩遊戲；由7月1日起活動推出「環保袋盲盒」（每款$60）及「莉莉平板使用指南」集章活動手冊（$60），讓你展開印章收集之旅，所有活動收益在扣除成本後將全數撥捐「願望成真基金」。

全港唯一官方「The Forever Toy House」《反斗奇兵5》主題期間限定店登陸地下展覽大堂，匯聚逾800款主題精品、50多件首發新品及會場限定商品，並特設「寶妮屋企」沉浸式打卡場景和 Snapio 韓式自拍亭；海運大廈地下中庭則有渣打推廣專區，玩遊戲有機會贏取限量版999.9足金紀念票，同場有《反斗奇兵5》主題 i-Smart 自動販賣機和Zoda「反斗奇兵」自拍亭，提供特別版迷你數碼相機、便攜充電器及 AI 動畫相。

此外，港威商場地下中庭大堂 I 帶來全港唯一的1:1比例「巴斯光年」LB-Kaido Works R32 Skyline 戰車；位於廣東道入口的 AIA 反斗好友打卡位讓各位影迷與胡迪、翠絲及莉莉平板合照，完成任務更可換領高達$150禮遇及獨家反斗奇兵限量禮品，7月起將陸續新增海運觀點、海港城美術館、海洋中心入口等地點。七月起嘉年華將會陸續新增海運觀點、海港城美術館、海洋中心入口等地點的體驗，今夏去探索期間限定的《反斗奇兵5》主題嘉年華吧！