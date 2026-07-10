58年老店結業！中環印尼餐廳1968 結業

好不容易捱過疫情，如今仍難逃結業命運！香港歷史最悠久的印尼餐廳、位於中環閣麟街的印尼餐廳1968在無預警下悄然結業，為58年傳奇畫上句號。

Photograph: Courtesy Indonesian Restaurant 1968 Indonesian Restaurant 1968

印尼餐廳第一間店始於1968年在銅鑼灣恩平道開業，由印尼華人蔣氏夫婦於1968年創辦，數十年來一直堅持家庭式經營。餐廳先後在銅鑼灣區和中環的多個地點開分店，2011年至2017年曾連續七年榮獲《香港澳門米芝蓮指南》必比登推介，多年來吸引不少星級擁躉慕名而至。2023年重新落戶中環閣麟街，由老店第二代老闆蔣翹帆（Hudson）主理，餐廳溫馨質樸的氛圍：木桌、舒適的卡座、藤椅和儼如報紙的菜單，非常適合大班朋友聚餐。招牌菜加多加多、沙爹串、主菜印尼炒飯、巴東牛肉、印尼炸雞等都是受歡迎的菜式。可惜這份半世紀的家庭式道地風味，正式成為港人心中的集體回憶。

印尼餐廳1968

地址：中環閣麟街28號

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