夏日限定 IKEA 榴槤新地2026回歸！即看供應地點、日期及價錢

踏入夏季正值榴槤當造，IKEA 榴槤新地2026回歸！IKEA 美食站帶來 D24 榴槤新地筒和榴槤牛奶新地配 D24榴槤肉，還有一系列榴槤甜品，即看 IKEA D24榴槤新地價錢及供應地點吧。

IKEA 榴槤新地配 D24榴槤肉售價多少？

限量發售的 IKEA 榴槤牛奶新地配 D24榴槤肉，榴槤果肉口感柔滑甜蜜。想吃 IKEA 榴槤新地配榴槤肉，可以由即日起以$19起購買，$19配一份榴槤肉，配三份榴槤肉售價$33，配五份榴槤肉則售$43；此外 D24 榴槤新地筒只售$9，價錢非常抵！香港 IKEA 經常分階段推出更多榴槤品種的全新口味，記得留意他們的社交平台公佈最新消息。

夏日限定 IKEA 榴槤甜品有什麼？

即日至7月31日，IKEA 香港美食站同時推出多款榴槤甜品，包括D24榴槤千層撻（$19.9）、D24榴槤斑蘭忌廉蛋糕（$26.9）和 D24榴槤巴斯克蛋糕（$29.9）。

IKEA 榴槤新地供應地點是？

IKEA 榴槤新地供應地點為全港 IKEA 美食站，即看以下名單。

IKEA 美食站地點：

銅鑼灣分店：銅鑼灣柏寧酒店LG層

九龍灣分店：九龍灣 MegaBox 4樓

沙田分店：沙田 HomeSquare 6樓

荃灣分店：荃灣青山公路388號8咪半3樓

尖沙咀規劃及訂購中心：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall LG2層B204-B210號

太古規劃及訂購中心：太古城道18號太古城中心020A及1樓104-105號

坑口規劃及訂購中心：將軍澳坑口重華路8號東港城商場2樓221號

屯門限定店：屯門屯合街2號/屯隆街2號屯門市廣場1期3樓3223號

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