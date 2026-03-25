2026「亞洲50最佳餐廳」完整名單公佈 人氣香港餐廳大班樓登榜首 新派粵菜永奪亞軍

備受美食迷關注的2026「亞洲50最佳餐廳」（Asia’s 50 Best Restaurants）頒獎典禮首度登港，今日在香港嘉里酒店舉行，雲集亞洲頂尖食府代表與美食專家，向表現卓越的餐廳頒發殊榮。即看2026「亞洲50最佳餐廳」完整名單及上榜香港餐廳，探索矚目美食勝地吧！

Photograph: Courtesy Jack Cooper / 50 Best

2026「亞洲50最佳餐廳」香港餐廳包辦冠亞軍

「亞洲50最佳餐廳」2026香港餐廳共有六間餐廳上榜，人氣中菜餐廳大班樓和 「永」榮登冠、亞軍，分別比去年排名上升一位。米芝蓮星級粵菜餐廳大班樓屢獲殊榮，以頂級食材炮製傳統與創意兼備的菜餚，招牌菜雞油花雕蒜花蟹、羊肚菌燜腐皮等手功菜深受歡迎，難怪是最難訂位的本地食府之一。至於去年與大班樓雙雙上榜「世界50最佳餐廳」的新派粵菜永，由米芝蓮餐廳 VEA 老闆及總廚 Vicky Cheng 主理，以西方烹調技術炮製中菜，別樹一幟。其餘上榜2026「亞洲50最佳餐廳」香港餐廳有 Neighborhood（第24位）、Estro（第32位）、Caprice（第35位）、Mono（第46位）。按此瀏覽完整名單。

Photograph: Courtesy The Chairman

今年「亞洲50最佳餐廳」第51至100名排行榜 香港四間餐廳上榜

大會早前公佈第51至100名「亞洲50最佳餐廳」的排名，2026年度榜單囊括12間新上榜餐廳，涵蓋27個城市，較去年多出四個，當中釜山、成都、金澤及西川等四個城市初度亮相榜單之中。香港四間餐廳入圍「亞洲50最佳餐廳」第51至100名排行榜，包括 Ta Vie 旅（第68位）、VEA（第70位）、Andō（第88位）、Amber（第90位）。

Photograph: Courtesy Andō

「亞洲50最佳餐廳」名單評審過程

「亞洲50最佳餐廳」評審委員會（Asia’s 50 Best Restaurants Academy）由亞洲各地超過350位業界領袖組成，包括餐廳經營者、主廚、烹飪專家、美食作家及食評家，票選總結出50間最佳餐廳的榜行榜。

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