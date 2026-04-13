香港置地文華東方酒店六月重開 精品咖啡坊 Commune 亦將同步亮相

闊別多時的香港置地文華東方酒店，將於6月1日以嶄新姿態重現中環核心。這次回歸不僅是視覺上的升級，而是從抵達體驗、客房設計，以至星級餐飲與身心健康設施都迎來全面蛻變，準備好為大家帶來耳目一新的驚喜。

Photograph: Courtesy Mandarin Oriental The Landmark, Hong Kong

這份驚喜從踏入位於皇后大道中的全新入口便開始展現。由本地著名室內建築師 Joyce Wang 親自操刀， 迎賓大堂以香港傳統大宅為靈感，向新界余園、大夫第等歷史建築致敬。空間糅合清代與西方的美學特色，以溫暖的赤陶土和深綠色調取代冰冷的大理石。沿着優雅的弧形石階拾級而上，便可抵達大堂酒廊，沿途欣賞呼應香港天際線與城市活力的專屬藝術品。

Photograph: Courtesy Mandarin Oriental The Landmark, Hong Kong

109間客房與套房同樣經過精心重塑。面積達42平方米的 L450 客房換上明亮的木地板與絲綢牆飾，並鋪設靈感源自本地歷史磚瓦的定製地毯，增添溫潤質感。空間較寬敞的 L600 客房保留標誌性的弧形玻璃浴室與七呎圓形浴缸，寢具則全面升級至530針的優質布料。喜歡招待親友的賓客，可選擇升級後的娛樂套房，配備頂尖影音牆、Gaggenau 廚房設備以及智能恆溫睡眠系統，細節盡見貼心。

Photograph: Courtesy Mandarin Oriental The Landmark, Hong Kong

餐飲方面，酒店繼續展現其坐擁七顆米芝蓮星的非凡實力。廚藝總監 Richard Ekkebus 繼續帶領榮獲三星及綠星的旗艦餐廳 Amber，並於酒窖內推出名為 The Cellar Immersion 的全新沉浸式美酒佳餚體驗。同層亦匯聚三星的志魂壽司、一星的凜割烹及現代法式小酒館 Somm。全新香檳吧 Blanc De Noirs 及精品咖啡坊 Commune 亦將同步亮相，為賓客提供隨時隨地的微醺與咖啡享受。

Photograph: Courtesy Mandarin Oriental The Landmark, Hong Kong

客房與餐廳將率先於六月回歸，水療中心將緊隨其後於七月以全新面貌揭幕。中心將提供當代療法、全方位身心靈療癒及健身體驗，涵蓋瑜伽、普拉提、禪柔運動，以至室內恆溫泳池及傳統土耳其浴等設施。

為慶祝重新開業，酒店特別推出「未來滋味，即刻呈現」開業住宿優惠。凡於2026年6月1日至11月30日期間入住（需於8月31日前預訂），L600 客房每晚由 $7,200起，並包含每日$3,000美食簽賬額；預訂套房則可尊享$5,000美食簽賬額。詳情可致電 2132 0188、電郵至lmhkg-reservations@mohg.com，或瀏覽 mandarinoriental.com。

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