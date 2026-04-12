Global Travel Awards 2026 「全球最佳機場」香港國際機場登世一！擊敗亞洲與中東強敵

對於出名熱愛旅行的香港人來說，每次旅程的第一站——香港國際機場，近日傳來重磅好消息！在最新公佈的 Global Travel Awards 2026 中，香港機場成功擊敗來自亞洲及中東等地的頂級對手，勇奪「全球最佳機場」寶座。這個大獎由來自逾150個國家、共250萬名旅客一人一票選出，絕對是實至名歸的賽果。

智能升級過關更順暢 二號客運大樓下月重開

香港機場能夠贏得全球旅客歡心，全靠近年在保安檢查、航空基建及各項旅客設施上的全面升級。走進客運大樓，你會明顯感受到整個登機流程變得更快捷、更順暢。這全賴智能科技的全面引入，尤其是強大的人臉辨識系統，讓自助保安閘口、出入境通道以至登機閘口均能全自動化運作，過關變得前所未有地輕鬆！

同時，機場正為安檢系統進行大革新，以先進的電腦斷層技術全面取代傳統設備。這項技術將於下個月全面重開的二號客運大樓同步啟用，加上多項全新設施，下次出發肯定會帶來更多驚喜。

包攬全球最佳安檢與「五星級」洗手間

除了奪得全球最佳機場，香港機場在 Skytrax 的2026年世界機場大獎（World Airport Awards）中同樣備受肯定，囊括「全球最佳機場安檢流程」及「全球最佳機場洗手間」兩項殊榮。經過深入研究旅客使用習慣後，機場重新設計洗手間，加入互動元素，並大幅提升衛生標準，讓旅客在長途機前也能享受一次真正「世界級」的洗手間體驗。

看完這些升級亮點，是否讓你心思思想立刻訂機票出發？準備好行李，親身去感受一下這個獲全球認可的頂級機場服務吧！

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