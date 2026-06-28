草莓月亮2026懶人包：6月29日草莓月亮時間、地點、由來

六月限定天文現象，6月29日將會出現「草莓月亮」天文現象，而且是今年最低滿月？到底草莓月亮由來是什麼，外型是否如草莓一樣呈現紅色或粉紅色？即看2026草莓月亮懶人包，緊貼草莓月時間和最佳觀賞攻略。

六月草莓月亮由來是？

聽到「草莓月亮」（Strawberry Moon）的名字，許多人可能以為月亮會呈現士多啤梨形狀或是粉紅色。其實草莓月亮由來源自美洲原住民，六月滿月是草莓收成的季節，所以命為「草莓月」，象徵豐收和甜美；另外在歐洲六月滿月被稱為「玫瑰月」（Rose Moon）或「蜂蜜月」（Honey Moon），增添了浪漫的氣氛。

草莓月亮是粉紅色嗎？

根據 Star Walk，雖然草莓月亮並不是粉紅色，但仍然有機會看起來偏紅色，原因像是太陽上升和落日時看來是紅色。

2026草莓月亮時間是何時？最佳觀賞地點是？

六月滿月時間為香港時間6月30日早上7時57分，草莓月亮最佳觀賞時間為6月29日的日落時分至深夜，建議到光害少而視野開闊的地方觀賞。

今年六月滿月為什麼特別低？

六月滿月2026是最接近北半球夏至的滿月，也是今年最低的滿月，月亮會在天空中升起，移動軌跡比較靠近地平線。

下一次出現草莓月亮時間是何時？

下一個草莓月亮將於2027年6月19日出現。

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