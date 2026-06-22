Time Out 說

繼去年臥底電影展覽後，今個夏季大館再次與策展人陳詠燊導演和香港電影工作者總會聯手，打造全新展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」，帶你重温八部香港拍檔電影。

「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」大館電影展由6月23日至10月4日舉行，在大館01座複式展室打造沉浸式場景和復刻電影道具展區，配合多位電影人和巨星分享幕後故事。由《黑玫瑰》（1965）、《最佳拍檔》（1982）、《縱橫四海》（1991）、《警察故事III超級警察》（1992）、《寶貝計劃》（2006）、《盲探》（2013）到《臨時劫案》（2024），展覽帶你走進多部經典港產片之中，探索香港不同時代的「團隊精神」。

場內有不少打卡互動場景，讓你體驗電影角色的歷險故事，當中最為矚目的是《警察故事III超級警察》的特技場面如直升機低空盤旋、電單車縱橫穿行與堆積如山的金條佈景；《最佳拍檔大顯神通》中的殺手機械人遇上《特警新人類2》中的戰略機械人 RS1，上演跨越時空的對決；《縱橫四海》中，周潤發和張國榮上演的懸垂半空竊取名畫的一幕，變成上下倒置的錯覺房間，讓你拍出身手敏捷的「劇照」；你也可以重新演繹《最佳拍檔之女皇密令》麥嘉坐上測謊機被逼供的搞笑場面。

此外，展覽帶來多部動作電影道具的仿製品及多位星級電影人的訪談影片，包括許冠傑、郭富城、文念中、林家棟、任賢齊、麥啟光、古天樂與鄭秀文等等，分享拍攝幕後的點滴。

門票票價分為標準票$30和優惠票$20（適用於全日制學生、60 歲或以上長者及殘疾人士），四歲或以下小童免費入場，在 Klook 及大館網站發售。由即日至7月1日，大館 Fan 透過大館網站購買6月23日至7月1日期間指定展覽場次的標準票，即可享限量買一送一優惠。