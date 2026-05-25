香港絕美向日葵花海！元朗信芯園萬呎太陽花田盛放（附交通、入場詳情）

你沒看錯，不用飛日本或歐洲，香港也有超夢幻的向日葵花海！位於元朗新田的信芯園農莊迎來盛夏金黃花期，萬呎花田正耀目綻放。想親身感受被向日葵包圍的療癒感？立即看信芯園最新花期、打卡位、入場費及交通指南，花期有限趕快約齊閨蜜好友去打卡啦！

信芯園向日葵品種及最新花期

元朗信芯園花田佔地逾萬平方呎，目前種有向日葵品種包括荷蘭金鑽、日本香吉士及香檳色的傲雪等，信哥表示向日葵花田會陸續一幅接一幅地開，每批花期大約兩至三星期，預計至六月中旬父親節依然可以欣賞到一大片向日葵盛開的美景。詳情留意農莊社交媒體的最新實時花況。

萬呎花田打卡位與田園體驗

大家入場後可自由漫步於花田之間，近距離欣賞向日葵，你更可以在田中親手剪下喜愛的鮮花帶回家（$20/枝）。園內設有多個打卡位，如紫藤花隧道、日本鳥居、荷蘭風車屋、藍色小屋、白色天梯等。逛到累了，不妨到小食亭和休憩處，現場更會發售自家種植的當造農作物，例如今期必買的香水檸檬（$20/三個）。

信芯園交通

建議從元朗開往上水、途經農莊的公共交通工具：乘搭九巴76K在石湖圍站（YL434）落車；紅色小巴17號、綠色小巴75號或76號專線小巴，在石湖圍「聯安車場」落車；下車後過對面馬路，沿途會有信芯園農莊指示牌。自駕人士請注意：農莊僅有極少量車位（先到先得），村內一律不設泊車位。建議開車前往者將車輛停泊於新田郵局的私人停車場，再步行約10至15分鐘前往農莊。

信芯園入場費、營業時間及地址

元朗信芯園入場費$50/位，不需預約。營業時間約為早上9時至下午7時，全年無休。地址：元朗新田小磡村

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