亞洲巡迴 T.O.P 香港見面會2026攻略：門票發售日期、票價、購票連結

南韓天團 BigBang 20週年演唱會將於今年秋季在香港舉行，前成員 T.O.P 崔勝鉉日前驚喜宣布舉行個人亞洲巡迴粉絲見面會「T.O.P Pre-Studio 2026」，八月登陸亞洲博覽館，各位樂迷是不是感到非常雀躍呢？T.O.P 睽違13年後，在2026年正式回歸樂壇，引起全球樂迷注目。緊貼 T.O.P 香港見面會門票攻略，留意 T.O.P 見面會門票發售日期、票價及購票連結，抓緊機會搶飛入場！

T.O.P 香港見面會2026日期及地點是？形式與一般粉絲見面會不同？

作為 T.O.P 粉絲見面會亞洲巡迴2026第一站，T.O.P 香港見面會將於8月15日在亞博 AsiaWorld-Arena 舉行。根據韓國媒體報導，「T.O.P Pre-Studio 2026」亞洲巡迴並非一般的粉絲見面會或演唱會，顧名思義，這個特別企劃將會邀請觀眾與 T.O.P 直接互動，共同參與創作的過程。

T.O.P 過往因吸毒風波沉寂多年，因為不希望影響 BigBang 形象而宣布與舊團體切割，近年他參演《魷魚遊戲2》逐漸復出，今年帶來全新個人專輯《Another Dimension》，引起巨大迴響。

「T.O.P Pre-Studio 2026」 T.O.P 香港見面會門票發售日期是何時？

目前 T.O.P 香港見面會門票發售日期有待主辦單位公布。

T.O.P 粉絲見面會香港 票價多少？

目前 T.O.P 香港見面會票價安排有待主辦單位公布。

2026 T.O.P 粉絲見面會亞洲巡迴地點及時間表是？

「T.O.P Pre-Studio 2026」 亞洲巡迴八月在香港站展開，將會先後到台北、雅加達、吉隆坡、東京、高雄等地巡迴，未來將會宣布更多地點，大家是不是非常期待呢？記得留意官方平台公布更多細節。

「T.O.P Pre-Studio 2026」亞洲巡迴見面會

香港：2026年8月15日

台北：2026年8月22日

雅加達：2026年9月19日

吉隆坡：2026年9月27日

東京：2026年11月6日

高雄：2026年12月19日



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